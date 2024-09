- Excelente ator, celebrado pelos seus papéis em "Speed" e "The Matrix", bem como pelos seus talentos musicais e literários, comemora o seu 60o aniversário.

Keanu Reeves, renomado por blockbusters como "John Wick" e "Matrix", é considerado um dos astros de ação mais proeminentes de Hollywood. No entanto, ele pouco tem em comum com atores musculosos como Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Conhecido por sua postura reflexiva e séria, Reeves completa 60 anos hoje.

Em seu papel como o assassino John Wick, Reeves entrega uma variedade de golpes, tiros e artes marciais orientais na tela, mas sua expressão estoica revela seu desgosto pela violência. Reeves é habilidoso em transmitir profundas insights sobre a psique de um personagem com apenas algumas expressões faciais.

Reeves lança um livro

Logo antes de completar 60 anos, Reeves se apresenta aos seus fãs como autor. O ator, que também ganhou reconhecimento como criador da série de quadrinhos "BRZRKR" sobre um guerreiro eterno desde 2021, publicou seu romance de estreia "The Book of Elsewhere" no início de agosto.

O romance, co-escrito pelo escritor britânico de ficção científica China Miéville, se passa no universo de "BRZRKR", onde um guerreiro de 80.000 anos cansado da imortalidade.

Em uma recente entrevista ao "New York Times", Reeves compartilhou que ganha autoconhecimento através de empreendimentos criativos. "Talvez eu tenha problemas com meu pai e minha mãe. E talvez eu pense na morte", ele refletiu na entrevista sobre a publicação do livro. Ele gosta de contemplar as origens humanas e explora temas relacionados à tecnologia ou ao poder do amor.

Rock e Broadway

Reeves desafia a categorização. Como membro da banda de rock americana Dogstar - no baixo, o ator e músico foi bem recebido no Festival Rock im Park em Nuremberg em junho. No outono de 2025, o astro planeja fazer sua estreia na Broadway com um papel principal na clássica "Waiting for Godot" em Nova York.

A peça do dramaturgo irlandês Samuel Beckett é considerada o epitome do teatro absurdo. Os dois vagabundos, Vladimir e Estragon, esperam impacientemente por um personagem não nomeado enquanto conversam sobre a vida. Reeves está escalado para interpretar Estragon, enquanto seu colega Alex Winter interpretará Vladimir.

Infância tumultuada

A natureza eclética da estrela também pode advir de sua infância tumultuada. Nasceu em Beirute para uma mãe designer de moda inglesa e um pai geólogo de ascendência chinesa-havaiana, o primeiro nome de Reeves significa "sopro fresco" em havaiano. A família mudou-se para a Austrália, depois para Nova York. Ele passou sua adolescência em Toronto, no Canadá. Tinha três anos quando seus pais se separaram e perdeu o contato com o pai.

Em 2019, Reeves contou ao "The Guardian" que essa experiência deve ter sido traumática. Como adolescente, ele já sabia que queria ser ator e olhou para trás em sua juventude. Ele deixou a escola antes de se formar no ensino médio, atuou em teatro e se mudou para Los Angeles.

Mesmo em suas primeiras aparições na tela nos anos 80, Reeves demonstrou sua versatilidade. Depois do filme independente "River's Edge", ele apareceu no filme histórico "Dangerous Liaisons" e nas comédias "Bill & Ted's Excellent Adventure" e "Parenthood".

Hollywood toma nota do talento em ascensão. No aclamado filme "My Private Idaho" (1991), ele interpretou um prostituto masculino sob a direção de Gus van Sant ao lado de River Phoenix. A diretora Kathryn Bigelow lhe deu seu primeiro papel de ação em "Point Break - Waves Perigosas" como um agente disfarçado infiltrado na cena do surfe. Em 1993, Kenneth Branagh o escalou como Don Juan na adaptação de Shakespeare "Much Ado About Nothing".

Três décadas atrás, a quebra para a estrela de ação: no filme emocionante de Jan de Bont "Speed", Reeves interpretou um policial em um ônibus da cidade que tinha que manter uma velocidade constante devido a uma bomba a bordo, com Sandra Bullock ao volante.

Em 2006, ele também foi visto com Bullock na comédia romântica "The Lake House". A atriz premiada com o Oscar falou sobre Reeves em uma entrevista da "Esquire" em 2021. Ela o tinha em alta conta como pessoa, mas sua natureza reservada a deixou inicialmente desconfortável. "Ele é um ouvinte", ela disse à revista, rindo, "e isso deixa as pessoas loucas".

Aproximadamente um ano após o lançamento de "Speed", Bullock casualmente mencionou em uma reunião que nunca tinha experimentado champanhe e trufas. few dias depois, Reeves apareceu inesperadamente na casa dela de moto, entregando aquelas mesmas iguarias, além de flores.

Herói de Ação Reservado

Reeves raramente fala sobre sua vida pessoal e nunca foi casado. Em 1999, sua namorada grávida, a atriz Jennifer Syme, deu à luz a filha ainda nascida. Dois anos depois, ela morreu em um acidente de carro. Desde 2019, Reeves tem sido visto com a artista americana Alexandra Grant.

Nenhum papel lhe trouxe tanta fama quanto Neo da série de quatro partes "Matrix" (1999-2021). Nessa ficção científica, ele interpreta o pensativo hacker e expert em artes marciais que deve usar suas habilidades sobre-humanas para libertar a humanidade da subjugação mecânica.

Para "Matrix 4", ele pulou de um prédio 19 vezes durante as filmagens, é claro, com equipamento de segurança. "Foi incrível!" disse o ator em 2021 no "Late Show" de Stephen Colbert. A cena em que ele pulou de mãos dadas com a co-estrela Carrie-Anne Moss do 46º andar foi, sem dúvida, a experiência mais selvagem no set de "The Matrix Resurrections".

Em uma entrevista com a Agência de Notícias da Alemanha em 2019, Reeves refletiu sobre sua atração por filmes de ação. "Quando era criança, eu me deliciava com filmes de Kung-Fu, assistindo-os como se fossem heróis de histórias em quadrinhos. 'Uau, eles têm voo espontâneo, eles têm habilidades incríveis de pulo, eles são super fortes, eles podem realizar feitos.' Qual é o apelo de assistir a lutas? Estou confuso. Talvez seja um impulso profundamente enraizado."

