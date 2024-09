- Excedendo o dobro do limite de velocidade na A100: Polícia indignada

Polícia flagra um motorista em alta velocidade na rodovia A100 de Berlim, ultrapassando o limite legal em uma taxa assombrosa de 2,7 vezes. O indivíduo foi flagrado a uma velocidade de 218 km/h, muito acima do limite máximo de 80 km/h, de acordo com a fonte de notícias online X. "Dado o suposto motivo, é improvável que a punição se limite a uma multa de 800 €, 2 pontos de demérito e uma proibição de dirigir por 3 meses", eles comentaram.

Na segunda-feira, mais de 7.000 veículos tiveram suas velocidades examinadas pela polícia na A100, com foco na área em torno do Canal Westhafen, ao longo de 7 horas. Destes, um total de 369 motoristas foram detectados dirigindo acima do limite de velocidade e provavelmente receberão multas.

Quanto ao infrator número um, as imagens da câmera de velocidade sugerem que a pessoa tem entre 25 e 30 anos, de acordo com um representante da polícia.

