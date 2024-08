- Examinar os elementos potenciais que aumentam a segurança em relação ao Axe.

Incidente terrorista recente, supostamente realizado por um imigrante extremista, provocou agitação política. Após a trágica morte de três indivíduos em Solingen, há um crescente enfoque em métodos práticos para desencorajar a imigração ilegal. O presidente do SPD, Lars Klingbeil, disse ao "Rheinische Post" (quinta-feira): "Estou preparado para propor qualquer coisa que realmente aumente a segurança na Alemanha. Ação cega não é a solução, é preciso ações concretas." O líder do FDP, Christian Lindner, defendeu cortes orçamentários para refugiados de Dublin abrigados em outros lugares da UE.

Após o líder da fração da União, Friedrich Merz (CDU), apresentar uma lista de exigências e se encontrar com o Chanceler Olaf Scholz (SPD), o governo declarou na quarta-feira que apresentaria em breve uma primeira coleção de medidas para acelerar a partida de requerentes de asilo rejeitados. Em vez da aliança União-Chancelaria de Merz, um maior comitê multi-partidário agora formulará medidas adicionais. Este comitê incluirá membros dos estados federais (tanto da União quanto do SPD), outros ministérios federais e provavelmente os Verdes e o FDP.

Atualmente em consideração:

Deportações : Klingbeil declarou: "Precisamos tornar as deportações para o Afeganistão e a Síria possíveis agora, com grande urgência." Merz concorda. Tentativas anteriores falharam devido à situação de ameaça incerta nesses países e à falta de relações diplomáticas com as autoridades governantes. Além disso, discutem-se também a aceleração das deportações. Está sendo considerado também abaixar a faixa para expulsões particularmente graves, o que permitiria o uso de armas como justificativa para a expulsão.

Cortes orçamentários para requerentes de asilo atualmente registrados em outro país da UE : Lindner defendeu: "Para refugiados de Dublin que precisam sair, o contribuinte alemão não deve fornecer mais do que zero euros."

Revogação do status de proteção para visitas ao país de origem : Lindner mencionou aqueles que "fazem férias no país de onde eles estão realmente ameaçados" - eles deveriam perder o direito de viver na Alemanha. Tanto a CDU quanto a União apoiam isso, mas certas exceções, como funerais ou assuntos urgentes, seriam permitidas. Se uma viagem ao país de origem for conhecida, o status de proteção deve agora ser avaliado. Não há estatísticas confiáveis, mas alguns governos estaduais relataram que viagens de férias são raras documentadas.

Controles de fronteira permanentes : Merz defende isso. O Chanceler Scholz também apoia, afirmando: "Precisamos de controles de fronteira por quanto tempo for possível." A disputa diz respeito aos pontos de controle atuais nas fronteiras com a Áustria, a Suíça, a República Checa e a Polônia, que podem ser habilitados temporariamente, mas estendidos repetidamente. Os Verdes apoiam controles de fronteira móveis na região fronteiriça. No entanto, os refugiados que procuram asilo geralmente são permitidos a entrar no país.

Detenção para partida : A União exige que os requerentes de asilo rejeitados que são criminosos ou representam um risco sejam mantidos em detenção até que possam ser deportados ou sair voluntariamente. Críticos citam obstáculos legais.

Moratória para aceitar afegãos e sírios: A União defende isso, mas os críticos o consideram legalmente questionável.

Poderes Amplificados para Agências de Segurança no Domínio Digital: Klingbeil afirmou: "As autoridades precisam de mais liberdade para monitorar as estruturas de radicalização dos terroristas islâmicos online." Os políticos do Partido Verde Konstantin von Notz e Irene Mihalic também propõem isso em um documento de posição obtido pelo estúdio da capital da ARD e pela dpa. O político do SPD Sebastian Hartmann vê o FDP como um "obstáculo", especialmente em relação ao acesso aos dados de tráfego de telecomunicações, que é legalmente permitido sob a lei da UE: "Temos um FDP que enfraqueceu as agências de segurança devido a uma compreensão equivocada da lei."

Melhor Cooperação Entre a Polícia e os Serviços de Inteligência: Von Notz e Mihalic também defendem isso e provavelmente receberão apoio tanto da União quanto do SPD.

Resposta Mais Enérgica Contra Pregadores do Ódio: Klingbeil exigiu: "Precisamos conter o poder dos pregadores do ódio no TikTok e em outras redes. Os provedores e as plataformas da internet têm os meios legais, e se eles não os usarem, devemos fortalecer nossa resposta."

Financiamento Adequado e Mais Pessoal para Agências de Segurança: Tanto Klingbeil quanto os dois Verdes defendem isso. Von Notz e Mihalic querem integrar o tema da segurança interna como uma responsabilidade conjunta do governo federal e dos estados na Constituição alemã.

As Origens do Debate:

Na sexta-feira à noite, um suspeito, supostamente motivado pela ideologia islâmica radical, atacou um festival da cidade em Solingen, esfaqueando três indivíduos e ferindo outros oito. O suspeito de 26 anos, sírio, agora está sob custódia. A Procuradoria Geral da República está investigando, inclusive por assassinato e pertencer à milícia terrorista do Estado Islâmico, que assumiu a responsabilidade pelo ataque e lançou um vídeo de uma pessoa mascarada supostamente sendo o suspeito. A deportação do suspeito para a Bulgária no ano passado não foi bem-sucedida.

Após a tragédia no festival da cidade em Solingen, onde o som das ondas foi substituído pelo caos e pelo medo, Klingbeil sugeriu: "Precisamos tornar possível deportar indivíduos para o Afeganistão e a Síria com urgência, levando em conta a situação perigosa lá." Além disso, para desencorajar a imigração ilegal, Lindner propôs: "Não devemos fornecer nenhum apoio financeiro para refugiados de Dublin que precisam sair da Alemanha."

