- Examinar certos vídeos pode ajudar a proteger seu smartphone que está encharcado de água.

Acidentes acontecem rápido: O smartphone fica encharcado pela chuva excessiva, mergulha na banheira enquanto se joga, ou afunda no lago durante sessões de lembranças fotográficas em um caiaque. Mesmo que o dispositivo seja recuperado rapidamente, a situação permanece: Como lidar com a água? Alguns vídeos do YouTube propõem uma solução surpreendente: Assistir a esses clipes é suposto expelir a água do dispositivo.

Para verificar se isso é legítimo, os especialistas da iFixit, em colaboração com a revista de tecnologia "The Verge", realizaram um experimento. Um grupo de smartphones foi primeiro mergulhado em um líquido específico por um minuto, então batido suavemente para expelir parte do líquido. Em seguida, o mesmo vídeo de evacuação de água foi reproduzido em todos eles. Depois de deixar os dispositivos durante a noite, os especialistas os examinaram com uma lâmpada UV para verificar se o líquido de teste ainda era visível.

Os vídeos podem ajudar um smartphone molhado?

O resultado foi ao mesmo tempo surpreendente, previsível e decepcionante. Líquido profundamente infiltrado, é claro, não pode ser eliminado pelos vídeos. No entanto, foi possível liberar parte do líquido perto dos alto-falantes. "Eu diria que funciona até certo ponto", diz o especialista da iFixit Chayton Ritter. No entanto, um dos dispositivos foi condenado após o teste.

A razão pela qual funciona é devido à funcionalidade dos clipes: A parte visual não importa. Em vez disso, é o áudio. "É o tom mais profundo que o alto-falante pode produzir, reproduzido no volume máximo", explica Eric Freeman, diretor de desenvolvimento da fabricante de alto-falantes Bose, ao "The Verge". "Isso cria uma corrente de ar que força a água presa a sair da caixa."

Áudio como o salvador

Certos dispositivos também adotam essa lógica intencionalmente: Por exemplo, o Apple Watch reconhece automaticamente quando é submergido. O modo água trava a tela sensível ao toque para evitar entradas errôneas, e ao desligar, uma sequência de tons extremamente profundos é emitida - que então expulsa visivelmente a água dos alto-falantes do relógio inteligente.

Parece que os usuários de smartphones devem recorrer a vídeos do YouTube para isso em vez de ter a função integrada originalmente. "Há menos espaços vazios e buracos no Watch onde a água pode se acumular", explica o chefe de engenharia da iFixit, Shahram Mokhtari, ao "The Verge". "Em um smartphone, os alto-falantes estão integrados apenas no topo e na base. Portanto, eles não podem alcançar espaços vazios como a ranhura do cartão SIM. Limpar esses espaços vazios de água é simplesmente inviável". A porta de carregamento crítica também não pode ser secada com som.

Secando smartphones corretamente

Assistir aos clipes pode, portanto, ser uma medida auxiliar para expelir a última gota de água do dispositivo. Primeiro, você deve secá-lo: Se realmente houver água dentro do dispositivo, você deve desligá-lo imediatamente para evitar curtos-circuitos - não começar a assistir a vídeos imediatamente. Secar em uma área bem ventilada é recomendado, a gelatina de sílica também pode ajudar. Por exemplo, a Apple explicitamente aconselha contra secar com um secador de cabelo ou arroz. Por que isso pode danificar o dispositivo, você pode aprender aqui.

Na prática, é provável que seja menos importante do que se poderia pensar. A maioria dos smartphones modernos é protegida contra poeira e água de acordo com padrões como o IP67 - e pode até suportar mergulhos leves. No entanto, mergulhá-los não é recomendado, especialmente com dispositivos mais antigos. "Você raramente encontra água verdadeiramente limpa dentro do dispositivo", alerta o especialista Ritter. Sal, sujeira e agentes de limpeza como xampu podem fazer com que os selos delicados falhem. O tempo também enfraquece sua eficácia, então um smartphone bem selado no início pode não ser mais depois de três anos. É melhor deixar o smartphone em paz enquanto estiver na banheira.

