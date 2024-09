- Exame da catástrofe de Grenfell: negligência e avareza

Envolto em um sudário fúnebre, o Grenfell Tower, uma torre fortificada e encapuzada, paira no céu ocidental de Londres. Dentro do antigo local de moradia no distrito de North Kensington, 72 almas pereceram nas horas sombrias de 14 de junho de 2017, em um incêndio catastrófico.

Mais de sete anos após o incidente, um documento investigativo emitiu uma condenação severa contra os responsáveis e entidades associadas.

"O fato é que cada morte poderia ter sido evitada", declarou Martyn Moore-Bick, o chefe da investigação. A tragédia foi "consequência de décadas de negligência" por parte do governo central e outras entidades relevantes no uso de substâncias inflamáveis nas paredes externas de edifícios altos. A negligência foi a causa principal, mas em certos casos, a ganância também desempenhou um papel destrutivo.

Uma sequência aparente de má conduta e incompetência

As chamas, que se iniciaram no 4º andar, se espalharam rapidamente pela fachada do edifício residencial de 24 andares. O revestimento da fachada teve um papel letal, como a investigação em andamento revelou.

O revestimento foi instalado pouco antes da tragédia para melhorar a aparência visual e a eficiência energética da estrutura residencial de 1974. No entanto, as folhas de alumínio com centro de plástico eram totalmente inadequadas e se comportavam como um isqueiro.

Foram instaladas devido a uma sequência aparente de má conduta e incompetência por parte de autoridades e corporações, como o atual relatório revela. As regulamentações de segurança contra incêndios foram interpretadas com descuido, os resultados dos testes foram manipulados ou falsificados, e os avisos foram ignorados.

À medida que a tragédia se desenrolava em 14 de junho de 2017, uma geladeira com defeito no 4º andar acendeu um incêndio que se espalhou rapidamente para a fachada.

Menos de 30 minutos após a primeira chamada de socorro, as chamas haviam escalado os cumes da estrutura imponente. Plástico queimado e pingando da fachada disseminou as chamas pelo edifício.

O corpo de bombeiros também é criticado por erros graves. Eles aconselharam os moradores a ficarem dentro do edifício em chamas e esperarem ajuda por um período excessivo, mesmo depois que ficou evidente que as chamas engoliriam rapidamente toda a estrutura. Para muitos, suas moradias se tornaram armadilhas fatais. Alguns só puderam se despedir por meio de dispositivo móvel.

Luto se mistura com raiva e frustração

A região em torno da torre queimada agora é delimitada por uma barreira de madeira. Mensagens comemorativas, fotos e recordações em vários idiomas a decoram. Inglês, árabe, espanhol, amárico - o Grenfell Tower era uma moradia para pessoas de diversas partes do mundo.

A tristeza dos sobreviventes e das famílias é misturada com raiva e frustração. "As pessoas que tomaram decisões e priorizaram o lucro em vez da segurança das pessoas deveriam ser presas", afirmou Sandra Ruiz, cuja sobrinha de 12 anos morreu no incêndio, ao jornal "The Guardian".

No entanto, a investigação de vários anos não levou a nenhuma acusação criminal. Um porta-voz dos sobreviventes e familiares afirmou que agora cabe às autoridades investigativas apresentar acusações contra os responsáveis. Não está claro se e quando isso ocorrerá. Um porta-voz da polícia anunciou que o relatório será revisado, o que pode levar até 18 meses.

O relatório também destacou casos de incompetência na aplicação de regulamentações de segurança contra incêndios, resultando em avisos ignorados e resultados de testes manipulados. A falta de responsabilidade continua a alimentar a raiva das famílias das vítimas, com Sandra Ruiz exigindo justiça pela morte de sua sobrinha.

Apesar da crítica severa, não foram apresentadas acusações criminais, deixando os sobreviventes e familiares na esperança de justiça através da revisão em andamento do relatório.

Leia também: