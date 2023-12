Ex-treinador da NWSL é chamado de "predador" e jogadores falam sobre acusações de má conduta sexual

Riley foi despedido pelo North Carolina Courage na semana passada, após um relatório de investigação do The Athletic que cita jogadores que alegam que, durante anos, Riley usou a sua influência e poder para assediar sexualmente os jogadores e, num incidente, coagir um jogador a ter relações sexuais com ele.

Riley negou as acusações no relatório do Athletic. A CNN não conseguiu contactar Riley para comentar o assunto.

A comissária da NWSL, Lisa Baird, demitiu-se e a liga cancelou todos os jogos programados para o fim de semana passado, na sequência do relatório que detalhava as alegações de coação sexual e má conduta contra Riley, que treinou três equipas da NWSL durante oito épocas.

No relatório do Athletic, a ex-jogadora Sinead Farrelly descreveu como Riley, casado, a coagiu a entrar no seu quarto de hotel para ter relações sexuais. Outro incidente relatado descreve Riley coagindo Farrelly e a colega de equipa Shim a voltarem ao seu apartamento e pressionando as duas a beijarem-se.

O The Athletic pediu a Riley que comentasse a sua alegada má conduta, ao que ele respondeu que as alegações dos ex-jogadores eram "completamente falsas". De acordo com o The Athletic, Riley disse-lhes num e-mail: "Nunca tive relações sexuais ou fiz avanços sexuais com estes jogadores".

Emdeclarações à NBC, na terça-feira, ao lado de Shim e da atacante da seleção feminina dos EUA, Alex Morgan, Farrelly disse que os danos causados por Riley "se infiltram em todas as partes" dos seus meios de subsistência.

"Penso que é muito importante e a razão pela qual quisemos partilhar a nossa história e partilhar com tanto pormenor os danos causados às nossas carreiras, mas também quem somos como pessoas", explicou Farrelly, que jogou com Riley em três equipas diferentes.

"Os danos causados à minha auto-confiança e à forma como me via a mim próprio e como encaro a vida, afectam todos os aspectos da nossa vida", disse Farrelly à NBC.

"Há muita perda que vem com isso e coisas que não vou recuperar e acho que quando podemos aproveitar o impacto emocional de apenas aparecer para tentar ser o seu eu autêntico, ele realmente pode chegar em casa para muitas pessoas porque é maior do que o esporte. O que está em causa é a segurança nas nossas vidas e nos nossos corpos e os jogadores merecem isso. Todos nós merecemos isso. E é por isso que vamos lutar".

Os jogos da NWSL agendados para quarta-feira vão decorrer como planeado, anunciou o sindicato dos jogadores na terça-feira.

Steve Baldwin, diretor executivo e sócio-gerente do Washington Spirit da NWSL, demitiu-se na terça-feira em meio às consequências. A declaração de Baldwin no Twitter referiu-se a um pedido recente dos jogadores como parte da razão para se demitir.

E, embora Shim tenha dito na NBC que estava "muito agradecida a todos que se manifestaram e nos apoiaram", ela diz que quer "mais justiça".

"Eu quero mais", disse ela à NBC. "Quero mais justiça, quero melhores políticas, quero que os jogadores sejam protegidos".

O The Athletic informou que entrevistou mais de uma dúzia de jogadoras que atuaram sob o comando de Riley desde 2010 e outras que estão envolvidas com o futebol feminino.

Shim disse que o apoio dos seus amigos foi o que a ajudou a ultrapassar a situação.

"Desde o início, houve uma posse, não apenas de Paul, mas da equipa em que eu jogava", disse ela à NBC. "Eles silenciaram-me sobre várias questões, sendo a minha sexualidade a mais importante.

"E eu senti-me muito, muito desconfortável o tempo todo e todos os dias que aparecia para trabalhar, todos os dias que treinava, todos os jogos que jogava, não tinha confiança e tinha medo. Estava assustado e a única coisa que me ajudou a ultrapassar isso foram os meus colegas de equipa. E o Alex e a Sinead são dois dos meus melhores amigos. Graças a Deus que os tenho.

"Não sei o que faria sem eles. A Alex foi a primeira pessoa a quem disse: 'Farei tudo para te apoiar'. Ela foi-me leal desde o primeiro dia. Foi realmente a única forma de ultrapassar isto. E ainda estou magoado".

Morgan, ex-companheira de equipa de Shim e Farrelly, disse que vai "continuar a amplificar as suas vozes e apenas mostrar este fracasso sistémico da liga e o quão errado eles fizeram ao lidar com o caso e a queixa de Mana e depois com a investigação".

"Acho que, quando olho para trás, tentei ser o melhor amigo e colega de equipa possível para Mana, ajudando-a a apresentar uma queixa quando, na altura, não havia uma política anti-assédio em vigor, não havia RH da liga, não havia linha direta anónima, não havia forma de denunciar", disse Morgan à NBC.

"Começámos agora a pôr estas coisas em prática por exigência dos jogadores, e não por a liga ser pró-ativa. Por isso, o que pedimos é que a liga comece a ser proactiva e não reactiva. Pedimos transparência".

A NWSL não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN sobre os comentários feitos por Shim, Farrelly e Morgan.

Em um comunicado divulgado no domingo, a NWSL anunciou que estava "lançando imediatamente várias iniciativas críticas de investigação e reforma para proteger jogadores e funcionários, e os ambientes em que os atletas vivem, treinam e competem para dar aos atletas a agência e a capacidade de relatar com segurança a má conduta de qualquer forma".

Fonte: edition.cnn.com