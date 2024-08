- Ex-líder do Centro Islâmico enfrenta exclusão

Após um banimento de cinco semanas do Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), considerado extremista, seu antigo líder agora enfrenta a deportação. O Departamento do Interior de Hamburgo emitiu uma ordem de deportação para Mohammad Hadi Mofatteh, de 57 anos, esta semana, de acordo com um porta-voz do departamento. A ordem determina sua partida da Alemanha em duas semanas, sob o risco de ser obrigado a sair às suas próprias custas e enviado de volta ao seu país de origem. Este prazo cai em 11 de setembro de 2024. Além disso, ele está proibido de visitar ou residir na Alemanha novamente, e qualquer violação pode resultar em uma pena de prisão de três anos. A rádio local NDR 90.3 relatou isso anteriormente.

Mohammad Hadi Mofatteh serviu como líder do IZH desde o verão de 2018. De acordo com a Oficina Estatal de Proteção da Constituição de Hamburgo, ele representou recentemente o Líder Supremo do Irã, Ali Khamenei, na Alemanha.

A Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser (SPD), declarou o IZH banned em 24 de julho, rotulando-o como "uma ferramenta de propaganda iraniana significativa na Europa". Desde então, foram realizadas buscas policiais em todo o país para apreender os ativos e instalações do IZH, bem como os de suas cinco organizações afiliadas. Desde então, a Mesquita Azul também está sob controle federal.

