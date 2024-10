Ex-agente da NHL procura celebridades e ganhos financeiros substanciais.

A temporada de 2023 da NHL começa na Europa, apresentando um jovem talento alemão: JJ Peterka se junta aos Buffalo Sabres em Praga. Com apenas 22 anos, o medalhista de prata do Campeonato do Mundo está entre os melhores atacantes da liga e está ansioso para garantir seu primeiro contrato importante.

Sabe, JJ Peterka já provou as cervejas tchecas e sabe dizer "Na zdravi" para "saúde". Ele visitou Praga no verão para um vídeo promocional da NHL, promovendo o início antecipado da temporada europeia.

Enquanto estava na cidade, o jovem, que todos chamam de "JJ", não só bebeu algumas "Pivos" e deixou um rastro de gelo, mas também recebeu aplausos entusiásticos dos fãs locais dos Buffalo Sabres. A equipe escolheu Peterka para essa turnê promocional, reconhecendo seu rápido progresso. O nativo de Munique, que chamou a atenção durante uma viagem para a abertura do SAP Garden, tornou-se um dos principais pontuadores da NHL.

Os Sabres, que não se classificam para os playoffs há 13 anos, consideram Peterka um jogador crucial. "Eles me disseram que sou uma parte fundamental da equipe que estão construindo ao meu redor", disse Peterka. Sua terceira temporada na NHL, que começa em Praga contra os New Jersey Devils (19h/Sky), é crucial. Trata-se de garantir sua primeira grande remuneração como medalhista de prata do Campeonato do Mundo.

Um Repreendimento Impulsiona sua Carreira

O contrato atual de Peterka, no valor de $832,500 nesta temporada, está chegando ao fim. Um acordo semelhante ao de seu companheiro nacional Moritz Seider, que assinou com os Detroit Red Wings por sete anos e $57 milhões, está ao alcance. Depois de marcar 28 gols e 50 pontos na temporada passada, Peterka garantiu uma vaga na linha de elite de Buffalo para esta temporada, com tempo de jogo e responsabilidades no power play.

Seu crescimento também foi impulsionado pela seleção nacional, apesar de ter perdido os Campeonatos do Mundo em Praga em maio devido à derrota da Alemanha para a Suíça nas quartas de final. No ano passado, Peterka foi eleito o melhor atacante do torneio e se sentiu mais valorizado em Buffalo depois. "A mudança de treinadores, companheiros de equipe e países durante os dois Campeonatos do Mundo foi fundamental para meu desenvolvimento", disse ele. "Passar um mês com os meninos lá fora também me ajudou a evoluir como pessoa."

Nascido e criado em Munique, treinado pela Academia Red Bull e draftado pelos Buffalo Sabres na segunda rodada em 2020, Peterka era frequentemente visto como o menino impulsivo e criativo que às vezes faltava seriedade. Em 2023, o técnico alemão Harold Kreis o deixou no banco por não corresponder às suas expectativas. "Olhando para trás, posso dizer com certeza que isso me ajudou", admitiu Peterka, mas ele foi rápido em acrescentar: "É crucial ter diversão no gelo e fora dele, pois isso torna tudo mais fácil e menos estressante".

