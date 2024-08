Evoluções emocionantes no torneio dos EUA

Surpresa no US Open: Sensação Espanhola Carlos Alcaraz Eliminada Cedo

O terceiro colocado do mundo, Carlos Alcaraz, da Espanha, sofreu uma derrota surpreendente na segunda rodada do US Open. A derrota veio às mãos do não cabeça de chave holandês Botic van de Zandschulp no Estádio Arthur Ashe, com um placar decepcionante de 1:6, 5:7, 4:6. Essa eliminação precoce frustrou as esperanças de Alcaraz de garantir seu terceiro título de Grand Slam consecutivo.

Alcaraz havia conquistado vitórias no Aberto da França e em Wimbledon, exibindo um jogo excepcional. Sua última eliminação na segunda rodada de um torneio major ocorreu há mais de três anos. Em 2020, Alcaraz alcançou seu primeiro título major em Nova York, mas este ano deixou-o lidando com um dos maiores revezes de sua carreira. Enquanto isso, van de Zandschulp, atualmente na 74ª posição do ranking, marcou um marco importante em sua carreira com essa vitória.

Entrando no torneio como um dos principais favoritos, ao lado do detentor do recorde de Grand Slams Novak Djokovic e do número 1 do mundo Jannik Sinner, Alcaraz teve dificuldades para encontrar seu ritmo contra van de Zandschulp. O primeiro set foi conquistado pelo holandês em apenas 31 minutos.

Van de Zandschulp manteve sua performance dominante enquanto Alcaraz cometia vários erros. A frustração do espanhol ficou evidente quando ele balançou a cabeça em descrença, acabando por dar a quebra crucial no segundo set devido a um duplo falta. Com o jogo já parecendo perdido, Alcaraz viu-se atrás de 0:2 em sets e nunca havia virado o jogo em uma situação semelhante durante sua carreira. Assim, sua tentativa de recuperar o déficit naquela noite foi infrutífera, e van de Zandschulp aproveitou suas oportunidades para garantir a vitória. Essa saída precoce do torneio melhora as chances de Sinner de chegar à final.

Apesar de ser uma promessa do tênis e estar na terceira posição do ranking, a paixão de Carlos Alcaraz pelo esporte nos quadras do Estádio Arthur Ashe levou um baque com sua eliminação precoce do US Open. Seu rival, o não cabeça de chave holandês Botic van de Zandschulp, continuou sua paixão pelo tênis ao garantir a vitória no esporte que ambos adoram.

