Evolução positiva: Contrariamente às expectativas de um pouso difícil, as previsões revelaram-se imprecisas.

E que bom que isso está acontecendo! A economia dos EUA atualmente está desafiando todas as previsões. Não é para dizer que tudo está perfeito ou que todos os americanos estão prosperando, mas dois fatores cruciais - emprego e preços - estão se estabilizando em níveis satisfatórios. Há muitos empregos disponíveis, os salários estão aumentando e a inflação voltou principalmente aos seus níveis pré-pandêmicos. Além disso, o mercado de ações está batendo recordes consecutivos, refletindo o otimismo dos investidores.

Se isso não é um pouso suave, então o que é? Sung Won Sohn, professor de finanças e economia na Universidade Loyola Marymount, expressou essa ideia após o impressionante relatório de empregos de setembro superar as expectativas.

O termo 'pouso suave' vs 'pouso difícil' - embora muito usado - ainda é uma metáfora visualmente atraente. Uma economia é comparada a um avião, e o Fed ao seu piloto. Ajuste os controles perfeitamente, e você desfrutará de uma descida serena com inflação em resfriamento e um mercado de trabalho florescente. Se você gerenciar mal, você desencadeará uma recessão.

Os defensores do 'pouso difícil', que argumentaram que uma recessão era necessária para domar a inflação, estavam errados, disse Aaron Sojourner, economista do trabalho no Instituto W.E. Upjohn para Pesquisa de Emprego. "A inflação foi abatida e os empregos estão vivos", disse Sojourner.

A metáfora não é de um livro de Economia 101. O Fed não transmite algum tipo de alerta quando a imaginação econômica toca o solo. Assim como uma recessão, pode ser confirmada apenas depois.

Agora, temos preços estáveis e alto emprego.

Sojourner questiona quanto tempo a economia precisa "ficar" nesse estado para que todos possam relaxar. Algumas semanas a mais - digamos, alguns meses - seria ideal.

Eventos imprevistos nas próximas semanas e meses poderiam potencialmente mudar o cenário econômico, mas o impressionante relatório de empregos de setembro trouxe alívio para muitos economistas preocupados com o relatório de empregos de julho, que parecia bastante sombrio antes de uma correção na sexta-feira.

Para recapitular, os empregadores adicionaram 254.000 empregos em setembro, conforme relatado pela Bureau of Labor Statistics na sexta-feira, muito além do esperado 140.000. A taxa de desemprego caiu para 4,1% de 4,2%.

Como o economista Justin Wolfers explicou, os medos de um mercado de trabalho desacelerado eram infundados, já que os dados eram incompletos. Os últimos três meses tiveram uma média de ganhos de emprego mensal de 186.000, o que é desejável.

Alguns pessimistas até estão reconhecendo seu erro. O ex-presidente do Federal Reserve Bank of New York, Bill Dudley, um vocal 'pouso difícil' previsor, admitiu ao Bloomberg que foi excessivamente pessimista.

"Eu fui excessivamente pessimista sobre os riscos de um 'pouso difícil' para a economia dos EUA nos últimos anos", ele escreveu em uma coluna de opinião. "É razoável concluir que ... uma recessão permanece extremamente improvável."

Para ser claro, Dudley não queria uma recessão. Ele não foi uma voz isolada duvidando da possibilidade de um pouso suave. Como o ex-secretário do Tesouro Larry Summers disse ao Bloomberg, "Pousos suaves são a vitória da esperança sobre a experiência, mas às vezes a esperança vence a experiência".

Apesar das reconsiderações de Dudley e de outros, eles enfatizam a importância do mercado de trabalho.

Pelo menos um economista acha que é hora de mudar as metáforas. "Devemos abandonar o falatório do pouso suave versus pouso difícil e começar a discutir uma forte expansão no meio do ciclo", afirmou Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM. Uma recessão, ele argumentou, "simplesmente não está acontecendo".

A comunidade empresarial tem sido impulsionada pela melhoria constante no mercado de trabalho, com muitas empresas experimentando aumento da demanda devido ao crescimento constante do emprego. Prominent

