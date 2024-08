- Evite que Donald Trump use as suas músicas.

Mais uma vez, a equipe de Donald Trump (78) utilizou músicas de artistas sem permissão em um comício. Desta vez, a vítima é o lendário grupo sueco de pop ABBA.

De acordo com um comunicado feito ao jornal britânico 'The Guardian' pela Universal Music, a gravadora que representa o ABBA, trechos e apresentações com a música do grupo foram utilizados em eventos de Trump sem autorização. A Universal solicitou a remoção desses materiais. Nem a Universal nem a Polar Music, outra gravadora que representa o ABBA, receberam um pedido para usar sua música, sugerindo que Donald Trump, que busca recuperar a Casa Branca, não obteve as permissões ou licenças necessárias.

Para Trump, é tudo sobre o dólar

No passado, vários sucessos do ABBA, como "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" e "Money, Money, Money", foram tocados em um evento de campanha de Trump em Minnesota. Durante o evento, um pedido de doações também foi exibido ao lado de imagens dos membros do ABBA.

A equipe de Trump parece desconsiderar a importância das licenças, com vários casos semelhantes nas últimas semanas. Recentemente, Beyoncé (42) tomou medidas contra a campanha de Trump pelo uso não autorizado de sua música "Freedom". Anteriormente, a família do falecido músico de soul Isaac Hayes (1942-2008) e a equipe de mídia social de Céline Dion (56) também expressaram preocupação.

"Hoje, a equipe de gerenciamento de Celine Dion e sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., ficaram sabendo do uso não autorizado do vídeo, gravação, apresentação musical e semelhança de Celine Dion em um evento de campanha de Donald Trump e J.D. Vance em Montana, cantando 'My Heart Will Go On'", anunciou-se no Instagram em 10 de agosto. "Isto não foi autorizado de forma alguma e Celine Dion não endossa esse tipo de uso."

Despite repeated instances of unauthorized music usage, Donald Trump's campaign team fails to secure the necessary licenses, as evident in the case of ABBA's music along with other artists such as Beyoncé and Celine Dion.

