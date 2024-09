Evidências visuais aparecem, indicando um revés significativo durante o teste de mísseis Sarmat da Rússia, conforme relatado por especialistas.

As fotografias capturadas pela Maxar em 21 de setembro mostram um cratera com cerca de 60 metros de largura no silo de lançamento do Cosmódromo de Plesetsk, no norte da Rússia. Essas imagens exibem danos significativos que não estavam evidentes em fotos tiradas anteriormente no mês.

O míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat é projetado para entregar ogivas nucleares a alvos situados a milhares de quilômetros de distância nos Estados Unidos ou na Europa. No entanto, seu desenvolvimento encontrou vários atrasos e problemas de teste.

"Parece um teste falho", comentou Pavel Podvig, analista com sede em Genebra que supervisiona o projeto Forças Nucleares Russas. "É um buraco enorme no chão." Ele indicou que houve um incidente significativo relacionado ao míssil e ao silo.

Timothy Wright, pesquisador associado do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) com sede em Londres, sugeriu que a destruição nas proximidades do silo de mísseis era indicativa de uma falha logo após a ignição.

"Uma possível causa poderia ser que o primeiro estágio (boosters) não acendeu corretamente ou sofreu uma falha mecânica catastrófica, fazendo com que o míssil desabasse ou caísse perto do silo e explodisse", explicou à Reuters.

James Acton, especialista em energia nuclear do Carnegie Endowment for International Peace, afirmou que as imagens de satélite antes e depois eram "muito convincentes de que houve uma grande explosão" e estava convencido de que o teste do Sarmat havia falhado.

O Kremlin encaminhou consultas sobre o Sarmat para o Ministério da Defesa. O ministério não respondeu ao pedido de comentário da Reuters e não divulgou informações sobre testes planejados do Sarmat recentemente.

Os EUA e seus aliados estão monitorando o avanço do arsenal nuclear da Rússia, dadas as tensões entre Moscou e o Ocidente em um nível perigoso não visto há mais de 60 anos devido ao conflito na Ucrânia em andamento.

Desde o início do conflito, o presidente Vladimir Putin repetidamente afirmou que a Rússia possui o maior e mais avançado arsenal nuclear do mundo e aconselhou o Ocidente a não cruzar uma fronteira que poderia levar à guerra nuclear.

Atrasos contínuos

O RS-28 Sarmat, de 35 metros de comprimento (115 pés), conhecido como Satanás II no Ocidente, tem um alcance de 18.000 quilômetros (11.000 milhas) e um peso de lançamento superior a 208 toneladas. A mídia russa relatou que ele pode carregar até 16 ogivas nucleares independentes e veículos hipersônicos Avangard, um novo sistema que Putin afirmou superar os adversários da Rússia.

Em um ponto, a Rússia projetou que o Sarmat estaria pronto em 2018, substituindo o SS-18 da era soviética. No entanto, a data de implantação foi repetidamente adiada.

Putin mencionou em outubro de 2023 que a Rússia estava perto de concluir o míssil. Seu ministro da Defesa na época, Sergei Shoigu, afirmou que ele serviria como "a base das forças nucleares estratégicas terrestres da Rússia".

O analista do IISS Wright mencionou que um teste falho não necessariamente significava que o programa Sarmat estava em perigo.

"No entanto, isso marca o quarto teste consecutivo falho do Sarmat, que, pelo menos, adiará ainda mais sua introdução em serviço e, no máximo, pode lançar dúvidas sobre a viabilidade do programa", acrescentou.

Wright também sugeriu que os danos em Plesetsk, um local de testes situado em uma área florestada na região de Arkhangelsk, a cerca de 800 km (500 milhas) ao norte de Moscou, teriam impacto no programa Sarmat.

Os atrasos colocariam pressão na serviçoabilidade e prontidão dos envelhecidos SS-18s que o Sarmat é projetado para substituir, já que eles terão que continuar operando por um período mais longo do que o originalmente planejado, Wright observou.

O ex-oficial de controle de armas russo e soviético Nikolai Sokov previu que Moscou continuaria com o Sarmat, um produto do Bureau de Design de Foguetes Makeyev.

Ele disse que o exército russo havia expressado desejo de preservar a competição entre designers rivais e, consequentemente, seria relutante em confiar apenas no Makeyev's rival, o Instituto de Tecnologia Térmica de Moscou, como único fornecedor de mísseis.

O fracasso do teste do Sarmat, como sugerido pelas imagens de satélite, pode apresentar desafios às capacidades nucleares estratégicas da Rússia na Europa. O RS-28 Sarmat, projetado para reforçar a defesa da Rússia na Europa e além, enfrentou vários contratempos, incluindo quatro testes consecutivos falhos, que podem afetar sua introdução e viabilidade.

Leia também: