- Eventuais espectáculos futuros e possível reunião com Bonehead?

14 shows já estão confirmados, e outros são especulados: Oasis está planejando uma turnê de reunião global no próximo ano. Até agora, apenas shows no Reino Unido e na Irlanda foram anunciados pelos irmãos mais velhos Noel (57) e Liam Gallagher (51). De acordo com uma fonte confiável do "The Sun", mais shows serão adicionados à lineup. O ex-guitarrista do Oasis, Bonehead (59), também deve se juntar aos muito esperados eventos.

Mais shows são prováveis de serem adicionados

A fonte anônima informou ao tabloide, "Esses shows esgotarão em três minutos. Mais shows definitivamente serão adicionados." Eles acrescentaram, "Bonehead está confirmado.both brothers wanted him involved, and he played a significant role in facilitating the reunion." A fonte revelou que Bonehead está animado com a reunião.

Noel Gallagher também está convidando membros de sua banda, Noel Gallagher's High Flying Birds, para se juntar.

A família Oasis está se reunindo

A fonte não nomeada exclamou, "A família Oasis está mesmo se reunindo." Uma segunda fonte confirmou que os irmãos fizeram uma sessão de fotos "depois que o contrato foi assinado há sete semanas". O encontro ocorreu três semanas atrás. "Eles estavam brincando e se divertindo. A energia e a química eram palpáveis. Estar naquele estúdio era como uma viagem de volta aos anos 90", compartilhou a segunda fonte entusiasticamente.

Fãs sobrecarregaram o site da banda

Noel e Liam Gallagher anunciaram seus planos na plataforma X (antigo Twitter) em 27 de agosto. Os shows confirmados ocorrerão em julho e agosto de 2025. Os ingressos para esses shows estarão disponíveis a partir de 31 de agosto. A alta demanda por ingressos fez com que o site oficial da banda caísse após o anúncio.

O Oasis foi formado em 1991 pelos irmãos Gallagher, junto com o guitarrista Paul Benjamin Arthurs (apelido Bonehead), o baixista Paul McGuigan (53) e o baterista Tony McCarroll (53). As rivalidades entre os irmãos levaram ao fim da banda em 2009. No entanto, após uma pausa de 16 anos, a banda icônica retornará em 2025.

Mais shows em diferentes locais são esperados

A fonte anônima do "The Sun" mencionou, "À medida que os shows no Reino Unido e na Irlanda esgotam rapidamente, mais shows em diferentes locais ao redor do mundo são esperados."

A turnê global de reunião do Oasis está se expandindo

Após o sucesso dos primeiros shows no Reino Unido e na Irlanda, o Oasis está expandindo sua turnê global de reunião para incluir shows em vários países.

