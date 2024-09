- Eventos trágicos: Doze vidas perdidas em acidentes marítimos na via fluvial do Canal

No naufrágio de um navio de refugiados no Canal da Mancha, 12 pessoas perderam a vida. Dois indivíduos ainda não foram localizados e vários outros ficaram feridos, de acordo com o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin.

As autoridades marítimas informam que a operação de busca e salvamento ao largo da cidade costeira do norte da França, Le Portel, próxima a Boulogne-sur-Mer, ainda está em andamento. Um total de 65 indivíduos foi resgatado das águas, com 12 mortes confirmadas. Algumas das pessoas salvas estão recebendo atendimento médico urgente. Vários navios e helicópteros estão participando da operação de resgate. Todos os passageiros do barco virado, que estava a caminho da Inglaterra, foram lançados ao mar.

Refugiados frequentemente cruzam o Canal da Mancha para chegar à Inglaterra, muitas vezes usando pequenos botes infláveis. A viagem é perigosa devido aos numerosos navios de grande porte que passam pelo estreito. Infelizmente, vidas são perdidas durante essas viagens perigosas.

A Inglaterra vem lidando com a imigração através do Canal da Mancha há algum tempo, com a cooperação francesa e a um custo significativo. O governo conservador anterior tentou desencorajar imigrantes com uma postura dura, como propostas para deportá-los para o Ruanda, independentemente de sua nacionalidade.

No entanto, o atual primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que assumiu o cargo em julho com seu Partido Trabalhista social-democrata, revogou esse plano devido a objeções dos tribunais e organizações de direitos humanos. Starmer, por sua vez, prometeu intensificar os esforços contra os sindicatos de contrabando. Recentemente, Starmer consultou o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre o manejo da imigração através do Canal da Mancha.

Apesar da viagem perigosa, muitos refugiados continuam tentando chegar à França, com a esperança de eventualmente chegar à Inglaterra. O governo francês, junto com organizações de ajuda internacional, está fornecendo apoio e recursos às pessoas afetadas pela recente tragédia no Canal da Mancha.

