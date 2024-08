- Eventos simultâneos de manifestações e jogos de futebol exigem paciência dos motoristas

Pego! Aqui está o seu texto reescrito:

Dois Eventos e um Jogo de Futebol Simultaneamente: Prepare-se para Congestionamentos de Trânsito, Particularly em Hamburg Ocidental e no Centro da Cidade no Sábado. A Polícia Recomenda o Uso do Metrô e dos Trens S-Bahn. Se Isso Não For Viável, Eles Sugerem Evitar as Áreas e Permitir Tempo Extra.

Aproximadamente 10,000 pessoas estão previstas para participar da chamada Demo-Rave em St. Pauli, a partir das 1:00 PM. Às 3:00 PM, manifestantes sairão da interseção de Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße, passando pelo Fischmarkt, Holstenplatz, o Novo Mercado de Cavalos e terminando no Novo Acampamento. O evento terminará às 10:00 PM. Organizado sob a bandeira "Reclaim Hamburg", o objetivo é criticar preocupações contemporâneas na cidade, como gentrificação.

Enquanto isso, cerca de 1,000 pessoas se reunirão no centro da cidade sob a bandeira "O Porto de Hamburgo Não Deve Ser Vendido!" a partir das Landungsbrücken, passando pelo Rödingsmarkt e ao longo da Mönckebergstraße até a Straße Am Sandtorkai. Agendado para 4 de setembro, este protesto é liderado pelo sindicato Gewerkschaft Verdi, à medida que a decisão da cidade de vender suas ações da HHLA para a Mediterranean Shipping Company (MSC) se aproxima.

Demonstrações e Futebol Coincidentes

No sábado, o Volksparkstadion, localizado em Bahrenfeld, sediará um jogo de futebol: Hamburger SV enfrentará Preußen Münster às 1:00 PM.

Outra demonstração está prevista para o centro da cidade no domingo à noite. Cerca de 1,000 participantes são esperados para se reunir sob o lema "Em Solidariedade Contra o Fascismo: Até em Hamburgo, no Dia das Eleições da Turíngia!" O evento começará na Jungfernstieg às 7:00 PM e terminará com uma manifestação final na Schmiedestraße às 9:30 PM.

A Polícia aumentou as patrulhas na área devido aos eventos simultâneos e ao jogo de futebol, instando os visitantes a serem vigilantes e relatar quaisquer atividades suspeitas. Com milhares participando da Demo-Rave em St. Pauli e do protesto na Landungsbrücken, congestionamentos de trânsito são esperados, tornando a recomendação da Polícia de usar transporte público mais importante do que nunca.

Leia também: