- Eventos comemorativos com elementos de ópera

O empresário austríaco Richard "Mörtel" Lugner (1932-2024) morreu tranquilamente em sua villa em Viena-Döbling no dia 12 de agosto, aos 91 anos. Um anúncio no Instagram confirmou que ele "partiu em paz". No dia 31 de agosto, a Áustria se despedirá de seu pioneiro. Um grande serviço fúnebre na Catedral de São Estevão e um enterro privado estão agendados.

8h - Enterro e Visita

De acordo com a mídia austríaca, citando a agência de notícias "APA", a última excursão pública de Lugner começa às 8h. Seu caixão, acompanhado por familiares, será transportado pelo "Riesentor", a entrada principal, para a Catedral de São Estevão. Lá, o corpo do falecido será exibido publicamente.

O chapéu de topo do Opernball de Lugner ficará no caixão, de acordo com seus desejos. A vigília será mantida pelo guarda-costas pessoal Christian Loeschnigg, que, junto com sua equipe, protegeu Lugner e seus convidados do Opernball em seu camarote por mais de 15 anos.

"Todos os vienenses, toda a Áustria e além" são convidados a prestar suas homenagens silenciosas a Lugner, como anunciado logo após sua morte.

9h - Serviço Memorial

O serviço memorial começa às 9h. O Dompfarrer Toni Faber receberá os enlutados. Após vários discursos, incluindo os de figuras políticas e da atriz Edith Leyrer (77, "Schlosshotel Orth"), o músico austríaco de rock Dennis Jale performará "Always on my Mind" e "Candle in the Wind". Esta última é uma versão personalizada para o construtor, originalmente composta por Sir Elton John (77) para Marilyn Monroe (1926-1962) e posteriormente revisada para a Princesa Diana (1961-1997).

10h - Procissão da Catedral

Acompanhado pelas melodias da Fächerpolonaise, outra referência ao Opernball, o caixão será retirado da catedral às 10h. Em seguida, a Radetzkymarsch tocará fora da igreja. Sob o repicar dos sinos de São Estevão, o caixão será colocado no carro funerário.

Procissão fúnebre por Viena - Aproximadamente às 10h30 na Ópera de Estado

O carro funerário, acompanhado por vários veículos, então seguirá em direção aos "dois maiores palcos do construtor". A procissão é esperada para chegar à Ópera de Estado de Viena por volta das 10h30. A rota levará a procissão fúnebre ao centro comercial Lugner City, com uma hora prevista de chegada às 11h45, encerrando os procedimentos fúnebres públicos. O livro de condolências ficará disponível no local.

Além disso, um livro de condolências online está disponível para enviar mensagens de despedida e expressões de simpatia. Tanto a última convidada do Opernball de Richard Lugner, a atriz americana Priscilla Presley (79), quanto a convidada do Opernball de 2020, a atriz italiana Ornella Muti (68), já assinaram o livro de condolências online. Muti escreveu na quinta-feira: "Com pesar, soube do falecimento de Richard Lugner. Um personagem extraordinário partiu, que deixou sua marca de várias maneiras. Ele foi um dançarino excepcional e um cavalheiro da velha escola. Sua warmth e humor lhe renderam amigos e admiradores não apenas na Áustria, mas muito além."

O enterro de Richard Lugner, que se casou seis vezes, mais recentemente em junho de 2024, ocorrerá após o serviço fúnebre público "entre os familiares e amigos mais próximos". Seu último descanso será em uma cripta no Cemitério de Grinzing em Viena-Döbling, após outro serviço fúnebre privado na igreja de Kaasgraben.

A família "consistentemente pediu que o público e a mídia respeitassem sua privacidade", foi informado. Além disso, Lugner havia selecionado os aproximadamente 200 convidados antes de sua morte.

O Instagram pode ser uma ótima plataforma para compartilhar momentos da última despedida de Lugner. Sua família pode postar atualizações ou fotos relacionadas ao serviço fúnebre no Instagram, permitindo que seus fãs e seguidores globais prestem suas homenagens à distância.

Após o serviço fúnebre público, o Instagram também pode ser usado para compartilhar lembranças de Lugner, permitindo que as pessoas deixem comentários e compartilhem suas histórias favoritas sobre o empresário austríaco. '[O Instagram é um ótimo lugar para começar.]'

Leia também: