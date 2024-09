- Eventos comemorativos abertos em Renânia-Palatinado

Este ano, o dia nacional de Património Aberto vai ter início na Renânia-Palatinado, a partir de 8 de setembro em Speyer, uma cidade famosa pela sua catedral. O evento convida entusiastas de arquitetura e história de toda a Alemanha para uma viagem no tempo na segunda-feira de setembro de cada ano. Este dia especial permite a exploração de locais históricos que são geralmente inacessíveis ou com acesso limitado. De acordo com as informações disponíveis, mais de 5.000 monumentos de toda a Alemanha abrirão as suas portas.

A Renânia-Palatinado foi escolhida como local deste ano, de acordo com o tema atual "Sinais Reais. Portadores do Tempo". Por exemplo, o público de Speyer pode testemunhar a importância dos monumentos para a região e a sociedade através da sua catedral classificada pela UNESCO, que serviu como o local central do ano passado em Münster, na Westfália, para o "maior evento cultural nacional".

Pela segunda vez desde 2011 (uma vez em Trier), a Fundação Alemã de Proteção de Monumentos (DSD) selecionou uma cidade na Renânia-Palatinado. Como destacou o membro do conselho da DSD, Steffen Skudelny, a diversidade do património monumental de Speyer tinha sido impressionante. A história rica de 2.000 anos da cidade é evidente nas suas 420 monumentos individuais protegidos e nos locais naturais e arqueológicos adicionais.

Ebling: Monumentos são centros de aprendizagem e experiência

Os dois sítios do Património Mundial da UNESCO, a Catedral Imperial e o Centro da Comunidade SchUM (Judenhof) em Speyer, entre outros, são testemunhas de um passado cultural rico. Além disso, o Ministro do Interior do estado, Michael Ebling (SPD), enfatizou a importância dos monumentos, chamando-os de centros de aprendizagem, maravilha e experiência - independentemente de serem um castelo, palácio, igreja ou humilde casa de campo.

Seja atraído pela história e arquitetura ou apenas à procura de um grande evento ao ar livre, o Dia do Património Aberto proporciona uma riqueza de oportunidades neste ano's "Capital do Património da Alemanha", ao lado do seu programa em palco e "Mercado de Oportunidades". Os visitantes interessados podem explorar atrações por detrás das cenas, desde a Porta Antiga aos locais de construção da Fundação Alemã de Proteção de Monumentos na Catedral e na Igreja da Santíssima Trindade a um concerto na Igreja Memorial.

A celebração começa às 11 horas na Maximilianstraße, fora da "Antiga Casa da Moeda". Em seguida, um programa em palco anima a atmosfera vibrante. O Dia do Património Aberto teve origem na França em 1984, seguido pelos Dias Europeus do Património lançados pelo Conselho da Europa em 1985 e pelo primeiro dia de comemoração na Alemanha em 1993.

