Evasião de compras online: Escape dos desafios das vendas de comércio eletrônico

Compras Online Podem Ser Rápidas e Convenientes, Mas Também Podem Causar Problemas: Inicialmente, o Produto Não Chega, Depois Não Atende às Expectativas e, Finalmente, Lidar com Devoluções Pode Ser Uma Viagem Longa pelo Mundo? Reconhecendo Sinais de Alerta Antes da Compra.

O item parece atraente online e o preço está justo. Um simples clique selar o acordo. No entanto, o processo de entrega leva um tempo desproporcionalmente longo. E quando você deseja devolver o item, descobre que ele nem foi enviado da Europa, possivelmente rumo à China ou a outros locais distantes. Esta é uma situação explicada pelo Centro Europeu de Informação ao Consumidor Alemanha (EVZ), prevendo "problemas intermináveis".

Exportações de Fabricantes Asiáticos

Quando uma loja online simplesmente processa o pedido e envia o produto diretamente do fabricante ou atacadista, isso é chamado de "dropshipping". Normalmente, isso envolve itens de baixo custo da Ásia. Devolver esses itens pode então se provar bastante desafiador.

À primeira vista, o site pode parecer confiável, com um domínio ".de", texto em alemão nos anúncios e um endereço europeu na impressão. No entanto, isso não garante que uma devolução será possível lá.

Identificando Palavras-Chave

Então, quais são os sinais de alerta para evitar dropshipping? Verifique cuidadosamente a impressão, as informações de devolução e os termos e condições. Se o texto for muito longo, você pode usar uma função de busca para procurar palavras-chave específicas como "China", "Ásia", "Leste Asiático", "devolução", "endereço" e "custos". De acordo com o EVZ, pode haver uma indicação oculta de que a devolução será de sua responsabilidade e será enviada para a Ásia, ou o endereço de devolução só será divulgado sob solicitação.

Em alguns casos, a impressão também pode especificar que o endereço listado não é o endereço de devolução. Isso geralmente significa que a loja online exige que a devolução seja enviada para um país fora da UE. As avaliações em outras plataformas também podem servir como alertas. Se houver muitos protestos contra a loja, pode ser um motivo de preocupação.

A Maioria dos Compradores Online Ignora Precauções Essenciais

Uma pesquisa realizada pelo EVZ revela que muitos consumidores negligenciam a importância de verificar as condições de devolução antes de fazer uma compra. Apenas cerca de 20% daqueles que fazem compras online pelo menos uma vez por mês prestam atenção a isso, enquanto cerca de 25% nunca se preocupam com isso.

O item adquirido por meio de dropshipping geralmente é proveniente de fabricantes asiáticos, o que torna as devoluções muito desafiadoras. Apesar de ter uma aparência confiável com um domínio alemão e texto, devolver o produto ainda pode ser uma viagem internacional devido ao envio direto do fabricante.

