- Evacuação residencial devido a vazamento de combustível de um tanque de gás em Dautphetal, impactando aproximadamente 60 casas.

Atenção em Dautphetal: Moradores alertam sobre forte cheiro de gás, acionando o corpo de bombeiros. O incidente ocorreu numa noite de quarta-feira nesta municipalidade, localizada no distrito de Marburg-Biedenkopf. A causa do transtorno foi um vazamento de gás de um tanque subterrâneo que abastecia quatro casas vizinhas, segundo um porta-voz do corpo de bombeiros. Cerca de 100 moradores de seis ruas adjacentes tiveram que deixar suas casas por horas devido ao incidente. O porta-voz elogiou o processo de evacuação eficiente.

Vários meios de comunicação haviam cobrado a situação. Testes revelaram um risco iminente de explosão no ponto de conexão do tanque, mas nenhum na área circundante, que permaneceu sob vigilância constante durante a operação. Uma empresa especializada foi enviada para recolher o gás e transferi-lo para um caminhão tanque. Os moradores desalojados puderam retornar para casa por volta das 4h da manhã. O porta-voz do corpo de bombeiros especulou que o vazamento ocorreu abaixo do solo, sugerindo investigações adicionais pelo operador ou proprietário do local.

O incidente do vazamento de gás ocorreu no distrito de Marburg-Biedenkopf, especificamente na municipalidade onde o evento ocorreu. Os oficiais do corpo de bombeiros agora estão incentivando verificações e manutenções regulares de tanques de gás subterrâneos no distrito de Marburg-Biedenkopf para evitar incidentes semelhantes.

