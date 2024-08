Eva Herzigova está pronta para surpreender em Veneza.

No Festival de Veneza, não foi apenas o filme "Maria", de Angelina Jolie, baseado na vida da diva da ópera Maria Callas, que chamou a atenção. Em vez disso, o holofote se voltou momentaneamente para a modelo tcheca Eva Herzigova, que roubou a cena com seu ousado figurino. Enquanto desfilava pelo tapete vermelho, as câmeras não conseguiam desviar o olhar de seu atrevido traje.

Herzigova, conhecida por suas sensuais propagandas da Wonderbra nos anos 90, escolheu um body semi-transparente preto da Etro para o evento. Esta peça encantadora, semelhante a uma tatuagem corporal, apresentava tecido preto opaco em pontos estratégicos - o busto e a virilha. Ela finalizou seu ousado conjunto com uma longa capa preta fluida e acessoriou com um grandioso colar dourado, uma corrente abdominal dupla e saltos pretos elegantes. Seus poses foram confiantes, uma perfeita mistura de profissionalismo e sedução, cativando os fotógrafos.

Casada com o baterista do Bon Jovi, Tico Torres, de 1996 a 1999, Herzigova tem sido parceira do empresário italiano Gregorio Marsiaj desde 2001. Eles se casaram em 2006 e têm três filhos - George, Edward e Philipe Marsiaj.

Moda e Cinema se Unem em Veneza

De 28 de agosto a 7 de setembro, o Festival de Cinema de Veneza exibe uma fusão de filmes internacionais disputando o Leão de Ouro e as estonteantes escolhas de moda dos astros presentes. O evento começou com a estrela de "Wednesday", Jenna Ortega, fazendo uma entrada triunfal em um vestido vermelho vivo da Dior que realçava sua figura com cleveres recortes.

A ousada escolha de moda de Eva no Festival de Cinema de Veneza, com seu body da Etro e conjunto acessorizado, tornou-se um assunto quente, momentaneamente desviando a atenção dos filmes. Os meios de comunicação frequentemente discutem a fusão de moda e cinema em eventos como esse, destacando as escolhas de estilo únicas dos astros.

Leia também: