- Eurojackpot Jackpot migra para Renânia do Norte-Vestfália, com um valor de 92,5 milhões de euros e uma participação de 12,75 euros

Um ganhador do Reno da Westfália teve uma sorte extraordinária, embolsando aproximadamente 92,5 milhões de euros através do Eurojackpot. Os números vencedores, 8, 11, 25, 31 e 48, combinados com os números europeus 11 e 12, foram escolhidos durante o sorteio em uma loja de loteria localizada na Renânia. A Westlotto revelou que o ainda não identificado ganhador gastou uma quantia de 12,75 euros, que equivale a seis bilhetes de jogo individuais.

O sortudo marcou pessoalmente os números em seu bilhete do Eurojackpot. Infelizmente, nenhum outro concorrente dos 19 países europeus envolvidos conseguiu combinar o mesmo conjunto.

Isso marcou a terceira vitória do Eurojackpot na Renânia do Westfália neste ano. Em julho, a região coletivamente ganhou 98,2 milhões de euros, enquanto em abril, um nativo de 42 anos da NRW dividiu um jackpot de 120 milhões de euros com outro vencedor.

O sorteio de sexta-feira deixou muitos outros jogadores felizes. Seis entradas da Baviera, Baixa Saxônia e Renânia do Westfália, além de entradas da Grécia, Hungria e Polônia, cada uma ganhou 475.375 euros na segunda categoria.

A chance de ganhar o Eurojackpot é de 1 em 140 milhões. Os participantes escolhem 5 números de 50 e depois escolhem 2 números europeus de 12.

