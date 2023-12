Euro 2022 feminino: recordes de público, os favoritos e os jogadores a ter em conta

Cerca de 450.000 bilhetes já foram vendidos para o torneio de 16 equipas - incluindo 73.200 bilhetes esgotados para o jogo de abertura da Inglaterra contra a Áustria em Old Trafford e 87.200 bilhetes para a final em Wembley - ultrapassando largamente o anterior recorde de 240.000 bilhetes estabelecido na Holanda há quatro anos.

O entusiasmo em torno do torneio vem na sequência de uma época em que foram batidos inúmeros recordes de assistência em todo o continente.

Em Espanha, o Barcelona estabeleceu um novo recorde mundial de público num jogo feminino, com 91 648 espectadores a lotarem o Camp Nou para a primeira mão da semifinal da Liga dos Campeões contra o Wolfsburgo, batendo um recorde que se mantinha desde a final do Campeonato do Mundo Feminino de 1999.

Também foram batidos recordes na França, onde 43.254 torcedores compareceram ao Parc des Princes para assistir à semifinal da Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain contra o Lyon, enquanto a Inglaterra também viu o seu recorde de público de clubes ser batido, com 49.094 torcedores assistindo à vitória do Chelsea sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra em Wembley.

O entusiasmo pelo início do Euro 2022 também é palpável na Suécia, onde um número recorde de 33.218 pessoas compareceu para assistir à vitória da seleção nacional sobre o Brasil no último jogo de preparação.

Esta época provou, sem margem para dúvidas, que existe uma enorme apetência pelo futebol feminino em toda a Europa.

Por essa razão, tem havido alguma consternação em torno da decisão da UEFA de utilizar estádios, como o Manchester City Academy Stadium e o Leigh Sports Village, que alguns jogadores e adeptos consideram demasiado pequenos para um torneio tão importante.

Favoritos ao Euro 2022

Inglaterra

A nação anfitriã, a Inglaterra, chega ao Euro 2022 com uma hipótese realista de ganhar o primeiro grande troféu da história da seleção nacional.

A vantagem de jogar em casa, perante um público inglês que bate recordes, desempenhará sem dúvida o seu papel, mas a equipa tem sido extremamente impressionante sob o comando da treinadora principal Sarina Wiegman desde a sua nomeação em setembro de 2021.

A Inglaterra continua invicta sob o comando da holandesa, que levou a Holanda à glória no campeonato há quatro anos. Sob o comando de Wiegman, a Inglaterra marcou 84 golos, incluindo uma vitória recorde de 20-0 sobre a Letónia, e sofreu apenas três.

As Lionesses continuaram a sua impressionante preparação para o torneio com uma vitória impressionante por 5 a 1 sobre a antiga equipa de Wiegman, antes de derrotarem a Suíça por 4 a 0.

Uma equipa que conta com o talento da avançada Lauren Hemp, da atacante Ellen White e da defesa Lucy Bronze pode competir com as melhores, mas a grande questão é saber se este grupo consegue lidar com o peso das expectativas.

A seleção nacional chegou às meias-finais em cada um dos últimos três grandes torneios, mas não conseguiu chegar à final em todas as ocasiões.

Esta iteração da equipa é indiscutivelmente a mais talentosa de todas e, depois de a equipa masculina ter chegado à final do Euro 2020 no ano passado, os adeptos ingleses estão compreensivelmente optimistas quanto à possibilidade de verem a sua seleção numa final em Wembley pelo segundo verão consecutivo.

Espanha

Embora as casas de apostas apontem a Espanha como favorita ao torneio, talvez seja mais correto considerar esta equipa como a favorita entre os cavalos negros.

A equipa deixou uma marca com uma impressionante goleada de 7-0 sobre a Austrália, um pouco mais fraca, no seu penúltimo jogo de preparação antes do torneio, antes de empatar 1-1 com a Itália na sexta-feira.

No entanto, apenas um dia antes do início do torneio, a Espanha recebeu a notícia de que a jogadora Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro de 2021, havia rompido o ligamento cruzado anterior, o que significa que ela perderá o torneio e vários meses depois.

Putellas é indiscutivelmente a jogadora mais talentosa do mundo e alguém que é capaz de ganhar um jogo sozinha com um momento de génio individual, e a sua ausência provavelmente acaba com as hipóteses da Espanha de perturbar uma das nações mais estabelecidas.

A ascensão da Espanha no cenário internacional coincidiu com a transformação do Barcelona em uma potência nacional e europeia nas últimas temporadas, e nada menos que nove jogadores do Barcelona entraram na lista final de 23 jogadores de Jorge Vilda.

Esta equipa pode por vezes ter dificuldades em quebrar as defesas de equipas mais fortes ou mais obstinadas e será ainda mais prejudicada pela ausência da recordista de golos Jennifer Hermoso, que sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho no início do mês.

Os adeptos da seleção espanhola também ficaram surpreendidos com a ausência da dupla da Real Sociedad Amaiur Sarriegi e Nerea Eizagirre, que marcaram 33 golos na Primera na época passada, com Sarriegi a marcar 11 golos em cinco jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo.

Na ausência de Putellas, no entanto, Sarriegi foi chamada para preencher o vazio no ataque, embora não seja nas circunstâncias que ela ou qualquer pessoa na seleção nacional esperaria.

Mas, apesar das deficiências da Espanha e da falta de estrelas, poucas seleções gostarão de enfrentar a equipe de Vilda.

Jogadoras a serem observadas

Ada Hegerberg

Cuidado com as defesas adversárias: Ada Hegerberg está de volta. A jogadora de 26 anos só voltou à seleção norueguesa em abril, após cinco anos de ausência.

Depois de ter sido vice-campeã do Euro 2013, a Noruega foi para o torneio na Holanda há cinco anos com grandes esperanças.

No entanto, a equipa terminou no último lugar do grupo e Hegerberg abandonou posteriormente a seleção nacional, afirmando que as suas experiências com a equipa a deixaram "mentalmente destroçada" e frustrada com a forma como o futebol feminino era encarado na Noruega.

Hegerberg continuou a destacar-se nos clubes do Lyon e a sua forma levou-a a ser coroada vencedora da primeira Bola de Ouro feminina em 2018.

Mas em janeiro de 2020, Hegerberg rompeu o ligamento cruzado anterior, o que a deixou de fora por quase dois anos.

Quando regressou, em outubro de 2021, começou a trabalhar a todo o gás e ajudou o Lyon a recuperar o título da liga francesa que tinha perdido para o Paris Saint-Germain na época anterior. Além disso, marcou um golo e uma assistência na final da Liga dos Campeões, para recuperar o título ao Barcelona.

Uma das artilheiras mais letais do futebol feminino, com três gols na sua primeira partida pela seleção norueguesa depois de cinco anos, Hegerberg tentará recuperar o tempo perdido na seleção.

Vivianne Miedema

Nos últimos anos, Vivianne Miedema se tornou uma das atacantes mais prolíficas e temidas do futebol mundial.

Com apenas 25 anos, a estrela do Arsenal tem 92 gols em 109 jogos pela Holanda e é a maior artilheira de todos os tempos com a camisa da seleção holandesa, seja ela feminina ou masculina.

As suas façanhas pelo Arsenal na Superliga Feminina - ela é agora a maior artilheira da história do campeonato - renderam-lhe recentemente um novo contrato que a torna a jogadora mais bem paga da Inglaterra.

Miedema terminou em segundo lugar na corrida pela Bota de Ouro no Euro 2017, marcando quatro golos, incluindo dois na final, quando as holandesas conquistaram o seu primeiro grande troféu internacional. Parece mais do que provável que ela volte a estar entre as principais goleadoras desta vez.

Lauren Hemp

Poucas jogadoras na Europa fazem você se levantar da cadeira como Lauren Hemp.

A jogadora de 21 anos, que tem um ritmo alucinante, um controlo mágico do remate e um olho para a baliza, preenche talvez todos os requisitos imagináveis para uma jogadora de ataque.

Na última temporada, Hemp marcou 20 gols e deu 10 assistências em 36 jogos pelo Manchester City e foi eleita a Jogadora Jovem do Ano da PFA pela quarta vez, um recorde.

A sua forma, tanto a nível nacional como internacional, fez com que Hemp deixasse de ser a melhor jogadora jovem de Inglaterra e passasse a ser a melhor jogadora de Inglaterra.

O seu golo contra o Chelsea na final da Taça de Inglaterra - que o City acabou por perder - demonstrou todas as suas capacidades, uma vez que ela entrou com o seu pé direito mais fraco e rematou em arco para o canto mais distante.

Para este torneio, poucos jogadores darão pesadelos aos defensores adversários como Hemp.

Como assistir

No Reino Unido, todos os jogos do Euro 2022 serão transmitidos pela BBC, a emissora nacional, enquanto a ESPN e a TUDN transmitirão o torneio nos Estados Unidos.

Para consultar a lista completa de emissoras oficiais da UEFA a nível mundial, clique na ligação aqui.

Fonte: edition.cnn.com