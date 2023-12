Euro 2022 feminino: A anfitriã Inglaterra inicia a campanha com uma vitória difícil por 1-0 sobre a Áustria

O delicado chute de Beth Mead aos 15 minutos do segundo tempo foi tudo o que separou as duas seleções na tensa vitória da Inglaterra por 1 a 0 em um Old Trafford lotado.

A Inglaterra certamente melhorou com o decorrer da partida e talvez pudesse ter ampliado a sua margem de vitória, mas a falta de cuidado e coesão no terço final fez com que uma série de boas oportunidades fossem desperdiçadas.

A Áustria ameaçou o suficiente para garantir que a partida nunca ficasse confortável, e Wiegman sabe o quanto a sua equipe precisará melhorar se quiser fazer jus à fama de favorita antes do torneio.

A treinadora holandesa não comemorou muito quando o apito final soou, mas as jogadoras permaneceram em campo para receber a adulação da torcida em uma noite histórica. No total, 68.871 torcedores foram a Old Trafford para assistir ao jogo, estabelecendo um novo recorde de público para uma partida do Campeonato Europeu Feminino.

Com a final de 31 de julho marcada para o Estádio de Wembley, é provável que esse recorde seja quebrado novamente. No entanto, depois da atuação de quarta-feira à noite, a questão mais pertinente é saber se a Inglaterra será uma das selecções que conseguirá chegar lá.

"A atmosfera fala por si", disse a jogadora da partida Georgia Stanway aos repórteres após o jogo. "A ocasião é enorme e, obviamente, vai haver um pouco de nervosismo.

"O barulho [foi a melhor coisa desta noite] e, embora tenha sido difícil ouvir as informações, o barulho mostra em que ponto estamos. Esse é o padrão que os torcedores estabeleceram - trazer o barulho e nós podemos abalar o adversário."

Stanway admitiu que as companheiras tiveram dificuldades para ouvir o discurso de Wiegman na reunião pós-jogo, o que dá uma ideia do nível de barulho dentro de Old Trafford na quarta-feira, quando as jogadoras se separaram prematuramente para cantar.

"Da próxima vez, temos de adiar a 'Sweet Caroline' [depois do apito final]", riu-se.

A canção clássica de Neil Diamond tornou-se o tema da campanha masculina da Inglaterra até à final do Euro 2020 no verão passado e a equipa feminina também espera ouvi-la mais algumas vezes durante este torneio.

Excitação e tensão

Ao percorrer os cerca de seis quilómetros que separam o Northern Quarter de Manchester de Old Trafford, nos arredores, havia poucos sinais de que, em poucas horas, a cidade estaria a receber o jogo de abertura de uma grande competição internacional.

Com exceção de um punhado de adeptos com a camisola da Inglaterra, é improvável que os visitantes soubessem que havia um jogo.

Os organizadores do Campeonato do Mundo de 2019, em França, foram criticados pelo que alguns consideraram ser uma falta de promoção do torneio e, apesar de toda a excitação palpável que houve na preparação para o Euro 2022, os mesmos problemas parecem ainda persistir aqui.

No entanto, ao chegar a Old Trafford, não faltou entusiasmo por parte dos adeptos, milhares dos quais se tinham reunido em redor do recinto mais de três horas antes do pontapé de saída.

Eles também estavam confiantes. "Inglaterra 4 x 0", gritava um grupo, a maioria usando camisetas com o nome de Leah Williamson, a nova capitã das Lionesses.

A confiança delas não é descabida, pois não há dúvidas de que a Inglaterra tem talento de primeira linha em todos os setores do campo. A única preocupação ao chegar a este torneio era se as jogadoras conseguiriam lidar com o peso da expetativa de serem favoritas em casa.

Na preparação para o jogo, vários jogadores falaram sobre a confiança que o facto de jogarem em casa lhes daria, mas houve alguns nervos palpáveis logo no início.

Mais de um passe errado deu à Áustria a posse de bola em áreas perigosas do campo, mas a falta de finalização fez com que os erros da Inglaterra não fossem punidos.

O futebol está voltando para casa?

A Inglaterra não demorou muito para se reencontrar, mas as investidas das jogadoras Lauren Hemp e Mead aumentaram os decibéis no Old Trafford.

Foi o primeiro período de pressão sustentada da Inglaterra e foi o suficiente para quebrar a defesa austríaca. A bola de Fran Kirby chegou a Mead, que ajeitou a bola no peito e mandou a bola por cima da goleira Manuela Zinsberger.

A comemoração foi um pouco atrasada dentro do estádio, pois parecia que a zagueira austríaca Carina Wenninger havia conseguido afastar a bola em cima da linha, mas uma consulta ao relógio da árbitra e um apito levaram o Teatro dos Sonhos ao delírio.

Muitos números sete famosos já entraram em campo em Old Trafford - David Beckham, Cristiano Ronaldo e Eric Cantona, para citar apenas três - e a finalização de Mead foi digna dos maiores jogos já realizados aqui.

O barulho dentro do estádio tinha vindo a aumentar gradualmente desde o final dos hinos nacionais, mas o golo de Mead garantiu que o barulho fosse agora verdadeiramente ensurdecedor.

Não demorou muito para que a primeira versão de "Football's Coming Home" fosse ouvida em uma pequena parte do estádio, mas não se espalhou mais pelo local; talvez os torcedores estivessem apreensivos em se precipitar após o desgosto da final masculina do ano passado contra a Itália.

Na segunda parte, Hemp começou a mostrar o porquê de ter chegado ao Euro 2022 amplamente apontada como uma das jogadoras a ter em conta e com uma expetativa considerável sobre os seus ombros.

A jogadora de 21 anos tem sido soberba no clube e no país esta época e a sua combinação de velocidade, controlo de proximidade e faro pelo golo fizeram dela uma das jogadoras mais temidas deste torneio.

Hemp estava a dar trabalho a Laura Wienroither na direita da defesa austríaca, mas a falta de finalização não permitiu que as suas jogadas fossem em vão.

Faltando pouco mais de dez minutos para o fim do jogo, a Áustria criou a sua melhor chance, e a Inglaterra teve de agradecer à goleira Mary Earps por manter o placar empatado, já que ela defendeu o chute de longa distância de Barbara Dunst.

A Inglaterra teve de agradecer à goleira Mary Earps por manter o placar empatado ao defender um chute de longa distância de Barbara Dunst. Isso foi o suficiente para a visitante, que sem dúvida terá um grande impulso de confiança depois de enfrentar a favorita seleção inglesa.

Se as Lionesses quiserem ir longe neste torneio, Wiegman sabe que a equipa vai precisar de mais apoio do que aquele que recebeu em Old Trafford.

"Incrível [o barulho]. É simplesmente inacreditável", disse ela. "Sabemos de onde viemos e jogar aqui em Old Trafford, diante de 70 mil pessoas, traz esse barulho. Esperamos que façam isso noutros jogos, sabemos que temos estádios esgotados."

Wiegman reconhece que a equipa tem muito a melhorar, mas, por agora, está a deixar os seus jogadores divertirem-se numa noite histórica.

