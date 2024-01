Euro 2022: Com duas lesões graves, poderá a Espanha continuar a brilhar?

A ascensão da seleção nacional, que passou de um país sem tradição a uma presença constante nas grandes competições na última década, foi uma das mais notáveis na cena internacional feminina.

O Euro 2022 era suposto mostrar como uma liga nacional em crescimento, um acordo de pagamento histórico e um sistema de formação dedicado culminaram na transformação da Espanha, que se qualificou para o torneio sem derrotas, numa força internacional.

Na estreia contra a Finlândia, a Espanha impressionou com uma vitória por 4-1, mas o confronto de terça-feira entre os gigantes, quando La Roja enfrenta a Alemanha no Grupo B, será um teste mais duro para uma equipa sem dois dos melhores jogadores do mundo.

Na véspera do torneio, a Espanha sofreu o segundo grande golpe em poucas semanas. Depois de, em junho, ter sido anunciado que a melhor marcadora de sempre, Jenni Hermoso, iria falhar o Euro 2022 devido a uma lesão no joelho, a 5 de julho, a seleção espanhola recebeu a notícia devastadora de que a emblemática jogadora Alexia Putellas tinha rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

É difícil exagerar a importância de Putellas para esta equipa: uma goleadora prolífica, uma jogadora inconstante e uma jogadora com o génio individual para, sozinha, ganhar qualquer jogo.

A Espanha terá agora de tentar competir sem dois dos melhores jogadores do mundo, já que Putellas e Hermoso ficaram em primeiro e segundo lugar, respetivamente, na classificação da Bola de Ouro em 2021.

"Alexia, é muito forte dizê-lo, mas ela é tudo", disse Amalia Fra, especialista em futebol do jornal desportivo espanhol AS, à CNN Sport. "Ela é toda a equipa porque é como uma bússola no meio do campo que distribui e move a equipa adversária.

"Além disso... ela sobe e faz de si própria um nº 9 e marca um golo. Ela faz com que todo o jogo da Roja se baseie nela, mas não devemos desvalorizar o resto da equipa, porque temos defesas centrais fantásticas; Mapi León e Irene Paredes estão entre as melhores do mundo.

LEIA: Tudo o que precisa de saber sobre o Euro 2022

"No meio-campo, Aitana [Bonmatí] e Patri [Guijarro] também são as melhores e o seu jogo com elas, com quem joga todos os dias no Barça, faz a equipa fluir."

Agora, na ausência de Putellas e Hermoso, caberá a Paredes, León, Bonmatí e Guijarro levar as espanholas ao seu primeiro grande troféu internacional.

Crescimento exponencial

Antes do Campeonato do Mundo de 2015 no Canadá, o futebol feminino espanhol era irreconhecível para o nível que tem hoje.

Fra recorda que as jogadoras tinham de viajar centenas de quilómetros por dia para treinar e afirma que não existia qualquer tipo de plano de nutrição.

"Foi depois do Campeonato do Mundo de 2015, que foi a primeira vez que a Espanha se qualificou para o Campeonato do Mundo, que a Espanha começou realmente a comprometer-se com o futebol feminino e as jogadoras começaram a ser profissionais", disse Fra.

"Começaram a receber subsídios financeiros e depois [a federação] também apostou na criação de uma liga mais poderosa e na sua profissionalização, o que quase diríamos que é algo sem precedentes.

"A partir daí, houve um crescimento exponencial da equipa em termos de jogadores, físico, recursos, e até do facto de os jogadores, como disse o selecionador nacional Jorge Vilda, serem agora profissionais e poderem viver disto."

No início de 2020, as jogadoras da primeira divisão feminina chegaram a um acordo histórico que garantiu a todas as futebolistas um salário anual.

O salário mínimo acordado para as jogadoras a tempo inteiro para uma semana de 40 horas era de 16 000 euros (18 000 dólares) e para uma semana de 30 horas a tempo parcial era de 12 000 euros (13 600 dólares), incluindo ambos a licença de maternidade, o subsídio por lesão e as férias pagas.

O acordo foi o culminar de anos de melhoria gradual, que também incluiu um acordo televisivo e um grande patrocinador com a empresa de energia renovável Iberdrola.

Mas o caminho não foi fácil. Em novembro de 2019, depois de as suas exigências de um salário mínimo não terem sido satisfeitas, os futebolistas boicotaram todos os oito jogos da primeira divisão num fim de semana, depois de 189 representantes dos 16 clubes da liga terem votado 93% a favor da greve.

No entanto, com o acordo finalmente conseguido, os jogadores da primeira divisão puderam começar a dedicar a sua vida profissional exclusivamente ao futebol.

"Hoje em dia, ainda há muitos jogadores da seleção espanhola que continuam a estudar porque acreditam que a carreira é muito curta e que o que ganham não é suficiente para viver o resto da vida", disse Fra.

"Por isso, continuam a estudar, continuam a formar-se... mas, hoje em dia, uma jogadora de qualquer equipa da Liga pode viver com o que ganha na sua equipa e na seleção nacional.

"Além disso, têm o bónus de que, com os euros, vão ter alguns subsídios e direitos de imagem que vão complementar esses salários."

A essência do Barça

As negociações sobre o novo acordo coincidiram com o início da ascensão meteórica do Barcelona ao pináculo do futebol europeu.

No início de 2019, o Barça tinha-se tornado a primeira equipa espanhola da história a chegar às meias-finais ou à final da Liga dos Campeões Feminina, acabando por perder por 4-1 para o poderoso Lyon na final.

Dois anos mais tarde, a equipa azul-grená colocaria finalmente as mãos no prémio mais cobiçado do futebol europeu, ao golear o Chelsea por 4-0 na final, anunciando o que esperava ser uma mudança de poder no futebol europeu.

O Barça voltou a chegar à final este ano, onde foi derrotado pelo Lyon, e muitos dos jogadores que estiveram na origem da ascensão do Barcelona foram fundamentais para a subida da seleção espanhola ao sétimo lugar do ranking mundial.

É claro que é possível estabelecer paralelos com a seleção masculina que dominou o futebol mundial e europeu entre 2008 e 2012, com uma grande parte dos jogadores do Barcelona de Pep Guardiola.

Oito jogadoras - eram nove antes da lesão de Putellas - da atual equipa feminina do Barcelona foram convocadas para a lista de 23 jogadoras para o Euro 2022, e seis foram titulares no jogo de estreia da equipa.

Tal como o Barça de Guardiola e a seleção espanhola da época, o estilo desta equipa nacional é fortemente influenciado pelo gigante catalão.

"O Barcelona é aquele que tem a voz que canta", explicou Fra. "A Espanha joga basicamente o mesmo que o Barça: tiki taka, toque e verticalidade no ataque. Por isso, é uma honra que o Barça tenha investido tanto, porque isso fez com que a seleção nacional crescesse.

"Os estilos são muito parecidos. Além disso, as jogadoras que carregam o peso na seleção nacional - que são as três meias Aitana [Bonmatí], Alexia [Putellas] e Patri Guijarro - têm a essência do Barça, são da academia.

"As suas referências quando eram pequenas eram Xavi e [Andrés] Iniesta. Eles admiravam esses jogadores, eles criaram esse estilo no Barça, jogam assim e são eles que têm o peso dominante e são eles que fazem a equipa funcionar. Basicamente, eu diria que é exatamente o mesmo que o Barça em 2010.

O estilo de futebol pulsante e de passes do Barcelona levou recentemente o ídolo do clube e atual treinador da equipa masculina, Xavi, a chamar à equipa uma "inspiração".

Moderar as expectativas

Vilda assumiu o cargo depois que o ex-técnico Ignacio Quereda foi demitido após 27 anos no comando após o desempenho dececionante da Espanha na Copa do Mundo de 2015 no Canadá.

Foi a primeira vez que a seleção feminina se qualificou para um Campeonato do Mundo, mas depois de ter ficado em último lugar no grupo, as jogadoras denunciaram a falta de profissionalismo da equipa.

Desde que falhou a participação no Campeonato do Mundo de 2011, La Roja qualificou-se para todos os grandes torneios internacionais e já garantiu o seu lugar no Campeonato do Mundo do próximo ano na Austrália e na Nova Zelândia.

Este registo é um forte contraste com os 26 anos anteriores, em que a seleção se conseguiu qualificar apenas para um grande torneio - o Euro 1997 - entre 1987 e 2013.

Vilda foi nomeada depois de ter conduzido as selecções femininas de sub-17 e sub-19 a vários títulos do Campeonato da Europa e muitas das jogadoras que desempenharam um papel fundamental no sucesso dessas equipas são agora peças integrantes da equipa principal.

Na qualificação para o Euro 2022, a Espanha venceu sete jogos e empatou um, marcando 48 golos e sofrendo apenas um, mas Fra pediu cautela.

"Chegar às meias-finais, claro, seria um sucesso", disse Fra. "Não podemos perder de vista o facto de a Espanha nunca ter chegado a uma final, nem mesmo a uma semifinal. Não tem a experiência que outras equipas têm, como a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Suécia ou a Noruega.

"É verdade que o percurso desta equipa nos últimos anos fez com que [os adeptos] acreditassem e os convidou a sonhar, mas Jorge Vilda baixou um pouco o ar das expectativas porque considera negativo que as pessoas cheguem com expectativas tão elevadas, que haja demasiada crença numa coisa que nunca fizemos.

"Se não chegarem às meias-finais, não será um fracasso. Um fracasso seria, por exemplo, não passar a fase de grupos, porque acho que a Espanha tem essa capacidade e tem de passar, mas outra coisa é que já exigimos que a equipa esteja em Wembley a 31 de julho."

Não há dúvida de que será difícil competir com algumas das melhores selecções do mundo sem os seus dois principais jogadores, mas este plantel continua a ter um talento que poucas equipas gostarão de enfrentar.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com