EUA antecipam até 600 mortes por causa da "Helene"

Nos Estados Unidos, o número de corpos recuperados de pessoas que morreram devido a um violento furacão está aumentando. De acordo com dados oficiais, cerca de 600 pessoas a mais podem encontrar o mesmo destino, já que muitas pessoas ainda estão desaparecidas. A tempestade feroz trouxe caos para vários estados.

A contagem de mortos pelo furacão "Harriet" no sul dos EUA subiu para pelo menos 121, de acordo com um levantamento da agência de notícias AP. O governador da Geórgia, Brian Kemp, anunciou em uma conferência de imprensa que oito corpos adicionais foram encontrados em seu estado, aumentando o total para 25.

Um condado na Carolina do Norte, incluindo o centro de esportes ao ar livre de Asheville, relatou 35 mortes. Os moradores de Asheville foram abastecidos com suprimentos por ar, caminhões e até burros.

"Harriet" deixou um rastro de destruição por seis estados, desde a costa do Golfo da Flórida até os Apalaches na Virgínia. Há apreensão de que o número de mortos possa aumentar ainda mais.

Um grande número de pessoas está desaparecido

A assessora de segurança interna da Casa Branca, Liz Sherwood-Randall, compartilhou que a localização de aproximadamente 600 pessoas nas regiões afetadas era incerta. Algumas podem ter morrido.

A Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA (FEMA) relatou que centenas de estradas no oeste da Carolina do Norte ainda estavam bloqueadas. Mais de 1.000 pessoas procuraram abrigo em abrigos. Em algumas áreas remotas, os moradores fizeram fila por água potável. A energia e as redes de celular estavam fora do ar em vários locais.

O comunicado da Casa Branca indicou que a União Europeia expressou preocupação com o aumento do número de pessoas desaparecidas após o furacão, já que eles têm vários cidadãos residindo nas áreas afetadas. A União Europeia ofereceu enviar equipes de ajuda de emergência para auxiliar nas operações de busca e resgate.

Dadas a destruição generalizada e as interrupções na comunicação, foi difícil para as autoridades dos EUA coordenarem com suas contrapartes na União Europeia para fornecer informações atualizadas sobre as pessoas desaparecidas.

