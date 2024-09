Personagem de Contos Tropicais: Georgina Fleur - "Eu vou reaparecer" ou "Meu retorno é iminente" ou "Pode-se esperar me ver mais uma vez"

Georgie Flower (34) levou para casa a edição de verão do programa "Eu Sou uma Celebridade - A Luta dos Legados da Selva" (disponível no RTL+), embolsando 100.000 euros. Na disputa final, ela superou Kader Lot (51). Gigi Birofio (25) ficou em terceiro lugar. A ex-participante do "Bachelor" e ímã de polêmicas falou com a agência de notícias spot on news sobre seus motivos para buscar o primeiro lugar, seus sentimentos sobre a conquista e seus planos futuros.

Quando você percebeu que poderia levar a vitória para casa?

Georgie Flower: Estava determinada a vencer desde o início. Minha motivação estava nas nuvens devido ao meu desejo de fazer isso pelo meu filho. Agora que a transmissão acabou, só estou emocionada por ter conseguido vencer. O amor e o apoio do público também me deixaram extasiada.

Gigi Birofio acusou você e a segunda colocada Kader Lot de falta de esforço para se tornar uma lenda da selva. O que você acha disso?

Georgie Flower: Bem, Gigi é jovem e inexperiente. Acho que mereci. Fui contra o bullying no acampamento, algo que é muito importante para mim. Não recuei durante meu tempo na Austrália desde 2013 e mostrei como evoluí positivamente.

O que passou pela sua cabeça durante o desafio final, o desafio de comer?

Georgie Flower: Foi absolutamente horrível, meu pior pesadelo. O problema era que meu estômago tinha encolhido devido a todos os dias na selva, então não consegui comer muito. Foi um grande desafio para mim.

Você ainda tem pesadelos sobre isso?

Georgie Flower: Não, não sobre isso. Tenho pesadelos sobre outras coisas que aconteceram no acampamento.

A que tipo de coisas você está se referindo?

Georgie Flower: Todas aquelas conversas intermináveis, que também foram exibidas durante a transmissão. Era demais para mim.

Isso foi o maior desafio para você no show?

Georgie Flower: A parte mais desafiadora para mim foi estar longe do meu filho por tanto tempo. Nunca tínhamos ficado separados por tanto tempo, e eu sentia muita falta dele. Foi por isso que fui tão emocional durante a competição. Depois de vencer, voei de volta para vê-lo. Ter ele nos meus braços novamente foi a melhor sensação do mundo.

Você ainda planeja usar o dinheiro do prêmio para a educação do seu filho?

Georgie Flower: Absolutamente, guardarei cada centavo para que ele possa ter uma ótima educação no futuro.

Além da segurança financeira, a vitória terá algum impacto no seu futuro?

Georgie Flower: Definitivamente! Isso deu um boost na minha autoestima, e meu filho está orgulhoso de mim. Assistir aos episódios com ele foi uma experiência surreal. Foi o primeiro show em que participei desde que ele nasceu.

Você recebeu alguma oferta de trabalho ainda?

Georgie Flower: Não posso discutir novos projetos, mas posso dizer que ficarei mais visível em breve. Também posto trechos diários da minha vida no Instagram.

Você mora em Dubai desde o final de 2020. Você quer ficar lá ou voltar para a Alemanha?

Georgie Flower: Estou absolutamente encantada aqui, realmente parece meu lar. Senti falta de Dubai durante meu tempo na África do Sul e fiquei feliz em voltar. A Alemanha sempre será meu lar, mas Dubai se tornou meu lar agora.

