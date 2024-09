'Eu me identifico como um nazista negro': Candidato ao cargo de governador da Carolina do Norte fez vários comentários preocupantes no site de conteúdo para adultos

(Fox News) — O controverso e conservador candidato republicano à governança da Carolina do Norte, Mark Robinson, fez uma série de declarações divisivas em um fórum de discussão de entretenimento para adultos há mais de uma década. Essas declarações incluíram a autoidentificação como um "nazi negro" e o apoio à reinstituição da escravatura, como revelado por uma investigação do KFile da Fox News.

Apesar de sua recente crítica à comunidade transgênero, Robinson revelou seu prazer com o conteúdo adulto transgênero, como visto em posts arquivados onde também se referiu a si mesmo como um "pervertido".

Essas declarações, que Robinson nega ter feito, foram compartilhadas antes de sua carreira política e de seu atual cargo de vice-governador da Carolina do Norte. Elas foram feitas sob um nome de usuário que a Fox News conseguiu conectar a Robinson através de vários detalhes biográficos e um endereço de e-mail compartilhado.

Muitas das declarações de Robinson eram explícitas e vulgares em sua natureza. Elas foram postadas entre 2008 e 2012 no "African Nudes", um site de entretenimento para adultos que apresenta um fórum de discussão. Robinson frequentemente usava o nome de usuário mini-soldier nesse site.

Robinson compartilhou abertamente seu nome completo e endereço de e-mail em seu perfil do African Nudes. Esse endereço de e-mail também foi usado em vários sites on-line por décadas.

A Fox News está revelando apenas uma parte das declarações de Robinson devido à sua natureza explícita.

As declarações no African Nudes contrastam com as opiniões públicas de Robinson sobre questões como aborto e direitos transgêneros.

Publicamente, Robinson tem defendido fortemente a separação de banheiros com base no gênero atribuído ao nascimento. Ele também sugeriu que mulheres transgênero deveriam ser presas por usar banheiros femininos.

"Se você é um homem na sexta-feira à noite e de repente no sábado você sente que é uma mulher e quer usar o banheiro feminino no shopping, você será preso, ou o que tivermos que fazer com você", Robinson afirmou em um comício de campanha em fevereiro de 2024. "Estamos protegendo nossas mulheres."

Privadamente, sob o nome de usuário mini-soldier no African Nudes, Robinson descreveu sua excitação sexual como adulto a partir da memória de espiar mulheres no chuveiro da academia aos 14 anos. Ele contou essa memória como algo que ainda fantasiava.

"Cheguei a um ponto morto que tinha duas grandes tampas de ventilação acima! Acabou que dava para a área dos chuveiros! Fiquei lá por cerca de uma hora e assisti enquanto várias garotas entravam e tomavam banho", Robinson escreveu no African Nudes.

A Fox News não está publicando os detalhes sexuais explícitos da história de Robinson.

"Fui espiar de novo na manhã seguinte", Robinson escreveu. "Mas depois disso, fui lá e a escada estava trancada! Aqueles foram os únicos dois momentos em que consegui fazer isso! AHHHH lembranças!!!"

Em outras declarações no African Nudes, Robinson expressou sua preferência por conteúdo adulto transgênero.

"Gosto de assistir mulheres transgênero com mulheres cisgênero! Isso é absolutamente cativante! Remove o homem enquanto mantém o homem presente!", Robinson escreveu. "E sim, eu também sou um 'pervertido'."

Em uma entrevista com a Fox News na quinta-feira, Robinson negou ter feito as declarações no African Nudes.

"Isso não somos nós. Essas não são nossas palavras. E isso não representa a mim", Robinson disse. Apresentado com as evidências que conectam ele ao nome de usuário mini-soldier no African Nudes, Robinson disse: "Não entrarei nos detalhes intrincados de como alguém fabricou essas mentiras sensacionalistas de tabloide".

A Fox News entrou em contato com Robinson pela primeira vez na terça-feira de manhã com evidências que ligam ele às declarações no African Nudes. Levou dois dias para a campanha dele responder e emitir uma negação.

Durante sua entrevista com a Fox News, Robinson continuou enfatizando que os problemas da Carolina do Norte eram mais importantes do que o que ele se referiu como "lixo de tabloide". Ele direcionou a conversa para criticar seu oponente democrata, Josh Stein, o procurador-geral do estado.

"Não vamos desistir dessa corrida. As pessoas estão dependendo de nós para vencer essa corrida", Robinson disse.

Uma história de declarações controversas

Lutando pela vice-governança em 2020, Robinson argumentou por um banimento absoluto do aborto sem exceções. Ele expressou arrependimento em 2022 por ter pago pelo aborto de sua atual esposa nos anos 80.

Agora correndo para governador, Robinson apoia a chamada "lei do batimento cardíaco", que proibiria abortos quando um batimento cardíaco for detectado - aproximadamente seis semanas - com exceções para estupro, incesto e saúde da mãe.

No entanto, escrevendo como mini-soldier no African Nudes em dezembro de 2010, Robinson demonstrou indiferença em relação ao aborto de uma celebridade.

"Não me importo.

Em outra thread, os comentaristas debateram se deviam acreditar na afirmação de uma mulher de ter sido estuprada por um motorista de táxi bêbado. Em resposta, Robinson escreveu: "e a lição dessa história..... Não durma com mulheres brancas!"

Robinson, que poderia se tornar o primeiro governador negro da Carolina do Norte se eleito, também frequentemente desdenhava o líder dos direitos civis Martin Luther King Jr., atacando-o com linguagem tão intensa que outro usuário o acusou de ser um supremacista branco.

"Tire esse filho da puta comunista da National Mall!", Robinson escreveu sobre a dedicação do memorial de King pelo então presidente Barack Obama.

"Não sou membro do KKK. Eles não permitem que os negros se juntem. Se eu fosse do KKK, teria chamado ele de Martin Lucifer Coon!", Robinson respondeu.

A CNN relatou sobre as declarações de Robinson após algumas semanas depois que The Assembly, uma publicação digital da Carolina do Norte, alegou ter relatado que Robinson frequentava lojas de vídeos adultos locais durante os anos 90 e 2000. A peça citou seis indivíduos que afirmaram ter encontrado e observado ele frequentando essas lojas em Greensboro, Carolina do Norte. Um representante de Robinson rotulou o relatório como falso e completamente fabricado.

Apesar de contar com o total apoio do ex-presidente Donald Trump e do Partido Republicano da Carolina do Norte, Robinson enfrenta uma oposição desafiadora na corrida ao governo contra Stein.

A história de declarações controversas de Robinson, como ridicularizar sobreviventes de tiroteios em escolas, defender proibições totais de aborto sem exceções para estupro ou incesto e criticar o movimento pelos direitos civis, têm sido consistentemente usadas como pontos de discussão na campanha. Recentes pesquisas públicas sugerem que Robinson está atrás de Stein.

Identificando Minisoldr como Robinson

No site Nude Africa, Minisoldr forneceu uma série de detalhes que se alinham diretamente com a história pessoal de Robinson.

Em seu perfil, Minisoldr listou seu nome completo como "mark robinson" e divulgou um endereço de e-mail que Robinson também havia utilizado online. Em 2012, um usuário deixou um comentário para Minisoldr, se referindo a ele como "Mark".

Minisoldr mencionou em 2008 estar casado há 18 anos, o que corresponde ao casamento de Robinson com Yolanda Hill em 1990. Em 2011, Minisoldr afirmou que havia sido casado por 21 anos. Minisoldr também mencionou em um post de 2011 que residia em Greensboro, Carolina do Norte, o mesmo local onde Robinson morava na época e atualmente reside.

Em um post de 2012, Minisoldr compartilhou que havia servido no Exército durante os anos 80, o mesmo período em que Robinson havia servido. Minisoldr também mencionou em um comentário de 2011 que sua mãe trabalhava em uma faculdade historicamente negra (HBCU). A mãe de Robinson havia sido uma faxineira na Universidade Estadual A&T do Norte da Carolina, uma HBCU localizada em Greensboro.

both Minisoldr and Robinson frequently discussed the same topics online, including reviews for remote-controlled helicopters, their attraction to specific celebrities, and their favorite "Twilight Zone" episode.

The email address associated with Minisoldr on Nude Africa was also utilized by Robinson on other online platforms and social media. On the commenting platform Disqus, a user who registered in April 2011 featured Robinson's photo under the username Minisoldr.

Usernames and email addresses from Disqus were made public online in 2017, according to the company. CNN confirmed that Robinson's username Minisoldr on Disqus shared the same email address as the one used on Nude Africa.

Robinson's Disqus page was also linked to the Black social networking site Black Planet. The Web Archive shows a user named "Minisoldr" describing themselves as 40 anos em fevereiro de 2009 – a mesma idade de Robinson na época – e morando em Greensboro, Carolina do Norte – cidade natal de Robinson.

Um nome de usuário frequentemente usado por Robinson

Robinson tem utilizado frequentemente o nome de usuário "Minisoldr" em várias plataformas online. No X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter, Robinson já utilizou o nome de usuário Minisoldr, como confirmado por uma captura de tela que ele compartilhou no Facebook em 2018 e dados dos tweets antigos de Robinson.

Uma playlist do YouTube para um usuário chamado "Minisoldr" só apresenta vídeos de Robinson. No Pinterest, um usuário chamado "Minisoldr" lista seu nome como "Mark".

O nome de usuário "Minisoldr" também deixou avaliações para produtos e lugares que Robinson endorsou publicamente. Na Amazon, um usuário chamado "Minisoldr" avaliou produtos frequentemente compartilhados por Robinson no Facebook, incluindo helicópteros controlados por rádio. O mesmo endereço de e-mail e nome de usuário utilizados no Nude Africa também deixaram avaliações no Google para duas empresas locais que Robinson posteriormente postou no Facebook.

A linguagem distintiva de Robinson também conecta-o ao alias "Minisoldr" nos fóruns adultos. Frases pouco comuns como "gag a maggot", "dunder head", "I don't give a frog's ass" e "I don't give two shakes of it" foram utilizadas tanto por Minisoldr no Nude Africa quanto por Robinson em sua página do Facebook pessoal.

Robinson como Minisoldr ‘A escravidão não é ruim’

Nos fóruns adultos, Robinson expressou suas opiniões não filtradas sobre questões como raça, gênero e aborto.

Escrevendo em um fórum que discutia republicanos negros em outubro de 2010, Robinson declarou desnecessariamente: "Eu sou um negro nazista!"

No mesmo mês, Robinson escreveu em outra postagem que defendia a reintrodução da escravidão.



Falando sobre os Talibã, ele se referiu aos muçulmanos como "esses small rag-headed scoundrels" e deu a entender que os liberais seriam os primeiros a serem decapitados se os muçulmanos ganhassem poder.

Robinson frequentemente usava expressões homofóbicas, se dirigindo a outros usuários como "esses queers".

Em uma discussão majoritariamente positiva em um fórum com uma foto de dois homens se beijando após um deles retornar do serviço militar, Robinson foi a única voz negativa.

"Isso é algum lixo LGBT distorcido aí!", ele escreveu.

Apesar das controvérsias em torno de sua carreira política, as atividades online passadas de Robinson em um fórum de entretenimento adulto mostravam um contraste marcante com suas visões públicas sobre questões como direitos transgender e aborto. A persona online de Robinson, conhecida como 'mini-soldado', expressou apoio à restauração da escravidão e usou linguagem depreciativa em relação a várias comunidades, contrastando fortemente com seu atual cargo de vice-governador da Carolina do Norte e suas declarações públicas sobre esses temas.

