- Eu me afasto de situações desfavoráveis.

Mesmo com o TSV 1860 Munique, liderado pelo técnico Argirios Giannikis, enfrentando alguns desafios na terceira divisão do futebol alemão, ele não se preocupa com a sua segurança no emprego. Ele declarou, "Não me preocupo com cenários negativos." Referindo-se às suas experiências passadas, ele mencionou, "Já estivemos em situações semelhantes, assolados por derrotas, e conseguimos corrigir a situação efetivamente."

Giannikis juntou-se aos "Leões" em janeiro, com a equipe na 15ª posição. Sua primeira derrota ocorreu no nono jogo, mas eles conseguiram garantir sua permanência na liga na penúltima rodada. Neste temporada, o 1860 Munique começou com três derrotas consecutivas.

De acordo com Giannikis, o sucesso é apenas uma questão de paciência. Ele reconheceu que sua atual sequência de resultados não é ideal, já que não venceram nenhum dos jogos iniciais e, consequentemente, não têm pontos. No entanto, ele enfatiza que o problema não é devido à falta de compromisso ou falhas táticas.

Ele explicou, "Não se trata da formação fundamental; é mais sobre a conduta dentro das posições, dentro da estrutura, que é muito mais crucial do que a posição no campo." Ele enfatizou a necessidade de uma abordagem mais focada e assertiva dentro da área penal. Ele está otimista de que Munique logo assumirá a iniciativa e comandará o jogo.

Apesar do início desafiador desta temporada, Giannikis

