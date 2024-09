- "Eu estava na frente enquanto lavava pratos"

Na semi-finais, chegou ao fim a jornada de Daniela "Danni" Büchner (46). Ela não conseguiu se sair bem no desafio "Conhecimento faz Ahhhhh" e foi eliminada da série de verão "Eu Sou uma Estrela - A Batalha das Lendas da Selva" no dia 16 (final no dia 31 de agosto no RTL+, 1º de setembro na televisão linear RTL).

Em uma entrevista à agência de notícias spot on news, ela compartilhou seus pensamentos sobre sua saída precoce, seu maior desafio e por que gostou mais de sua estadia na África do Sul do que na Austrália.

Você parecia se encaixar bem na selva, mas acabou em sexto lugar. Por quanto tempo ficou chateada com o último teste?

Daniela Büchner: O que você quer dizer com "apenas" sexto lugar? Eu estava no acampamento da selva das lendas, então todos já são vencedores lá. Eu não acho que seis seja um mau lugar. Claro, eu não sabia tudo no teste, eu só estava um pouco dispersa nos meus pensamentos. Mas você não precisa vencer para ser um vencedor. E eu acho que me saí bem para mim mesma.

Você queria mostrar que mudou desde sua primeira aparição na selva, com que sucesso você conseguiu isso?

Büchner: Eu definitivamente mostrei um lado diferente. Você tem que lembrar que em 2020 eu estava quebrada. Foi cerca de um ano depois da morte do meu marido Jens. E eu certamente não era eu mesma então. Desta vez, eu fui eu mesma.

Como você descreveria seu papel no acampamento?

Büchner: É difícil dizer qual papel eu via para mim. Eu fui apenas eu mesma e quem vivenciou tudo. Por exemplo, eu estava na frente com os pratos. Eu era uma das mulheres do acampamento. Mas eu não era a mãe do acampamento. Eu sou mãe em casa.

Falando em mãe. Como foi a reconciliação com seus filhos depois da selva? Como eles lidaram sem a mãe?

Büchner: Tudo estava organizado para meus filhos. Sempre que faço um grande formato, tudo é organizado até o último detalhe. Meus filhos lidaram muito bem. Eles tinham amigos próximos para apoiá-los. Eu podia ir para a África do Sul tranquilamente. É claro que tenho uma ligação próxima com meus filhos. A primeira ligação, acho que durou mais de uma hora. Eles choraram, eles riram. Foi apenas bom ver meus filhos novamente. Eu amo aqueles momentos em que recebo meu telefone de volta depois de uma ou duas semanas e posso ver e ouvir meus filhos. Isso é a recompensa por tudo.

O maior desafio para você na selva foi não estar com sua família?

Büchner: O maior desafio sempre é saber que não estou com meus filhos naquele momento e não sei o que está acontecendo. Geralmente, eu tenho bastante certeza de que tudo está bem, mas é claro que toda mãe gostaria de estar com seus filhos. Mas, no final das contas, eu faço tudo pela minha família. Tudo tem que estar claro, e eu tenho que poder voar com a consciência tranquila, caso contrário, eu não faria isso.

Qual de suas duas aparições na selva foi mais difícil para você?

Büchner: Eu achei a Austrália muito, muito mais desafiadora porque eu não estava emocionalmente e mentalmente presente, e porque eu não estava me sentindo bem. A África do Sul também foi desafiadora, mas mais bonita. Quem gosta de dormir na selva? Quem sempre quer ter sujeira debaixo das unhas ou algo assim? Quem quer estar com fome? Quem quer estar sempre cansado? Mas eu achei a África do Sul muito, muito bonita porque eu estava lá com a mente clara, e isso tornou tudo mais agradável para mim. E eu ainda estou grata por essa chance que tive.

Você faria algo diferente retrospectivamente em relação ao show?

Buchner: De jeito nenhum! Eu achei que estava bom do jeito que eu fui. E eu acho que fui capaz de mostrar que encontrei meu equilíbrio interno. Claro, havia situações em que eu ficava mais alta ou algo assim, mas isso é normal. Afinal, são todos estranhos com quem você está basicamente trancado.

Com quem você se deu melhor?

Buchner: De forma engraçada, eu me dei bem com a maioria das pessoas. Com Giulia Siegel, sempre foi um pouco difícil para todos, mas mesmo com ela, eu consegui consertar as coisas no final. Conversamos. Não havia ninguém com quem eu pensasse: "Agora eu quero fugir."

Você ainda tem contato com alguém?

Büchner: Sim, eu ainda tenho contato com alguns colegas. Por exemplo, com Elena Miras, Sarah Knappik, Kader Loth e Thorsten Legat.

Mas Sarah Knappik chamou você de bajuladora em certo momento...

Büchner: Sim, ela deve ter tido um dia ruim. Mas pela manhã seguinte, e isso mostra força, ela se desculpou e foi isso. Eu não sou o tipo de pessoa que guarda rancor.

Você já esteve em vários shows. Qual ainda está na sua lista de desejos?

Büchner: Muitas pessoas acham que eu estive em todos os shows, mas ainda há alguns em aberto. Quem sabe o que vem a seguir? Agora, eu estou aproveitando meu tempo em casa, e eu realmente estou ansiosa pelo nosso documentário "Os Buchners - Caos Familiar debaixo das Palmeiras" que estreia neste outono no RTLzwei.

