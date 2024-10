Estudos mostram uma crescente prevalência de danos psicológicos infligidos aos estudantes.

Incidentes de abuso psicológico entre estudantes, como ataques verbais e bullying, parecem ter aumentado após a COVID-19. Mais da metade (56%) dos educadores em escolas de ensino geral, de acordo com uma pesquisa da Instituição Alemã de Segurança Social (DGUV) em Colônia, compartilhou essa opinião. Além disso, 44% desses educadores relatou um aumento no abuso físico.

A DGUV relatou um aumento no número de incidentes de violência entre estudantes, chegando a aproximadamente 11.000 mais incidentes em 2023 em comparação com o ano anterior, totalizando 64.897. No entanto, esse número ainda ficou abaixo dos níveis pré-pandemia em 2019 (72.973). Em 2022, a taxa de incidentes violentos foi de 7,5 por 1.000 indivíduos segurados, o que marcou um aumento significativo em comparação com os anos da pandemia (2020: 4,6, 2021: 3,9, 2022: 6,4), mas ainda ficou abaixo dos níveis pré-pandemia (2019: 8,8). Lesões graves frequentes, como fraturas, decorrentes de incidentes violentos foram relatadas em pouca quantidade, de acordo com as estatísticas.

Enquanto a tendência de números decrescentes de acidentes violentos persistiu, o CEO da DGUV, Stewart Hussy, alertou: "Isso não significa que tudo está sob controle". As estatísticas de acidentes apenas oferecem uma imagem parcial da violência escolar, já que não levam em conta o abuso psicológico e seus efeitos. Para entender melhor a situação nas escolas de ensino geral após a pandemia, a DGUV realizou uma pesquisa com educadores, que jogam um papel fundamental na proteção do bem-estar de crianças e adolescentes em ambientes educacionais. Os resultados sugeriram que "ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar um ambiente escolar livre de violência".

A DGUV serve como uma organização guarda-chuva para associações profissionais e fundos de seguro de acidentes. A presença e deslocamento dos estudantes para a escola são cobertos por seguro de acidentes obrigatório, e geralmente essa cobertura se estende a incidentes violentos também.

A pesquisa da DGUV revelou que mais da metade dos educadores acredita que o abuso psicológico entre estudantes aumentou após a COVID-19. Apesar do aumento no número de incidentes violentos relatados, a pesquisa da DGUV teve como objetivo entender de forma abrangente a violência escolar, com foco no abuso psicológico.

