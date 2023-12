Estudo sugere que as vendas de contraceptivos de emergência podem aumentar após o Ano Novo

As festas de fim de ano têm sido associadas a um aumento da atividade sexual e da agressão sexual e a uma diminuição do acesso e da utilização de contraceptivos durante as relações sexuais, pelo que os autores do estudo publicado na quarta-feira na revista The BMJ investigaram se o feriado representaria um período de maior risco de relações sexuais vaginais desprotegidas e de vendas de contraceptivos de emergência.

Os autores e um perito externo com quem a CNN falou observaram que este ano, no entanto, o pico de vendas registado em anos anteriores poderia ser afetado pela anulação em 2022 do caso Roe v. Wade, que tinha protegido o direito ao aborto. A decisão histórica do Supremo Tribunal dos EUA levou a um aumento da procura de contraceção de emergência e a preocupações entre os retalhistas e parte do público sobre responsabilidades legais devido a desinformação sobre a função da contraceção de emergência - o que pode significar que os estados podem variar na procura e no que é acessível aos consumidores.

Os pesquisadores analisaram os dados de marketing nacional sobre as vendas semanais - em supermercados, drogarias, lojas do dólar e muito mais - de um contracetivo de emergência sem receita chamado levonorgestrel entre 2016 e 2022.

Após o feriado federal do Dia de Ano Novo, as vendas do produto aumentaram 0.63 unidades por 1,000 mulheres após o feriado, descobriu a equipe.

"Este aumento nas vendas corresponde a um aumento de quase 41.000 unidades adicionais vendidas nos EUA na semana seguinte ao Ano Novo de 2022 em comparação com esta mesma semana se hipoteticamente não seguisse o feriado de Ano Novo", escreveram os autores.

O Dia dos Namorados e o Dia da Independência, que partilham alguns aspectos relacionados com o risco da passagem de ano - como a maior probabilidade de atividade sexual e consumo de álcool ou drogas - também foram associados a mais vendas, mas em menor grau. O aumento após o Dia dos Namorados, por exemplo, foi cerca de metade do registado após o feriado de Ano Novo.

"Não é surpreendente que durante os feriados - especialmente os de Ano Novo - haja um aumento", disse o Dr. Dima Qato, professor associado de farmácia clínica na Universidade do Sul da Califórnia, que não esteve envolvido no estudo. "Penso que isto apenas realça a necessidade de, em determinadas alturas do ano, quer se trate de feriados nacionais ou não, a contraceção de emergência estar acessível".

O levonorgestrel - disponível sob a forma de pílula ou dispositivo intrauterino - funciona impedindo que o ovário liberte um óvulo ou que o óvulo libertado seja fertilizado pelo esperma.

O contracetivo é mais eficaz dentro de 72 horas após o sexo, disse o Dr. Michael Belmonte, um ob-gyn e Darney-Landy Fellow no Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que não estava envolvido no estudo.

Aqui está o que os especialistas acham que você deve saber sobre isso e como estar seguro, não apenas nesta temporada de férias, mas sempre.

Manter-se seguro nesta época festiva

A utilização da contraceção de emergência é segura, mas estar preparado com antecedência - utilizando preservativos ou já tomando anticoncepcionais - pode ser geralmente melhor, especialmente porque o aumento do risco de gravidez indesejada não é o único fator a considerar quando se pratica sexo sem proteção.

Há também um risco maior de contrair uma infeção sexualmente transmissível, disse Belmonte.

"Também é importante reconhecer que a atividade sexual nem sempre é planeada, por isso, quando surge a vontade, estar preparado é fundamental", disse Belmonte - por isso, talvez seja melhor levar preservativos para as suas festividades de Ano Novo, só por precaução.

Quando se está a preparar para uma saída à noite ou para uma escapadela de férias, tomar precauções antecipadas deve fazer parte da sua rotina - mas a contraceção de emergência continua a ter um papel importante, disse Qato, devido às probabilidades de os preservativos se romperem, de ocorrerem agressões sexuais ou de as pessoas se esquecerem de tomar os seus contraceptivos.

É importante ter a contraceção de emergência e os preservativos à mão com antecedência - e, se estiver a tomar contraceptivos sujeitos a receita médica, enchê-los antes das férias - para que não haja uma lacuna na contraceção, disse Qato.

"Tenha em atenção que nem todas as farmácias têm em stock contraceptivos de emergência, pelo que esperar até precisar deles pode aumentar os atrasos na toma da pílula, tornando-a potencialmente menos eficaz", disse Belmonte. "E se for sexualmente agredida, procurar assistência médica o mais rapidamente possível pode ajudar a reduzir o risco de transmissão de DST e gravidez."

Fonte: edition.cnn.com