Trabalhadores Estrangeiros Fortalecem Mercado de Trabalho na Turíngia, Diz Relatório

De acordo com o mais recente Relatório de Integração e Migração da Turíngia, trabalhadores estrangeiros estão tendo um impacto positivo no mercado de trabalho local na Turíngia. A Comissária de Integração, Mirjam Kruppa, compartilhou que "estamos testemunhando um alto influxo de trabalhadores não alemães com idades entre 15 e 35 anos". Este grupo etário é crucial para a formação, educação e desenvolvimento futuro do mercado de trabalho.

Superávit de Imigração Positivo Despite a Queda da População

Esta tendência pode ser vista na evolução do emprego com segurança social. Enquanto o número de trabalhadores alemães diminuiu desde 2017, o número de trabalhadores estrangeiros aumentou de aproximadamente 42.000 em 2019 para 71.000 em 2023. O relatório, compilado pelo Instituto Menor e apresentado ao gabinete na terça-feira, destaca que atualmente 11,1% da população da Turíngia tem origem migratória, o que equivale a cerca de 232.000 indivíduos, principalmente cidadãos da UE ou aqueles com títulos de residência humanitária.

Aproximadamente 40% das pessoas com origem migratória na Turíngia chegaram nos últimos cinco anos. Esta tendência é um fator importante pelo qual a Turíngia ainda tem um superávit de migração positivo apesar da previsão de queda populacional. "Estes números têm uma importância adicional dada à previsão de queda populacional com base em estatísticas oficiais", explicou Kruppa.

De acordo com uma previsão populacional da Fundação Bertelsmann, a população da Turíngia deve diminuir em 10,9%, caindo para cerca de 1,9 milhão de habitantes, entre 2020 e 2040. Um estudo da Sociedade para o Fomento Estrutural Econômico (GWS) e do Instituto Ifo prevê que a Turíngia terá uma falta de cerca de 250.000 trabalhadores até 2035.

Embaraços devido a Atrasos e Racismo

Kruppa destacou a importância da imigração na garantia da força de trabalho qualificada da Turíngia a longo prazo. Ela reconheceu o aumento de crimes racistas, afirmando que "essas atitudes agressivamente hostis têm um impacto direto na integração e representam uma ameaça à harmonia da sociedade". Os imigrantes na Turíngia são considerados "uma oportunidade e, em grande parte, um enriquecimento para o estado". Kruppa alertou que "aqueles que enquadram migrantes e refugiados como problemas que precisam ser resolvidos são prejudiciais ao Estado Livre".

