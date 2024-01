Estudo conclui que as perturbações do sono nos 30 e 40 anos estão associadas ao declínio cognitivo uma década mais tarde

No início da década de 2000, os investigadores acompanharam a qualidade do sono de centenas de pessoas durante duas visitas nocturnas com cerca de um ano de intervalo, captando um total de seis noites de sono por pessoa. A qualidade do sono foi avaliada utilizando um monitor de atividade de pulso que monitorizava a quantidade de sono das pessoas, juntamente com períodos de movimento para medir a fragmentação do sono, ou interrupções curtas e repetitivas do sono. Os participantes tinham cerca de 40 anos de idade, em média, nesta altura do estudo.

Mais de uma década depois, entre 2015 e 2016, os investigadores analisaram a capacidade cognitiva de 526 dos mesmos participantes, utilizando entrevistas padronizadas e testes de capacidade cognitiva, incluindo velocidade de processamento, função executiva, memória e fluência.

Em média, verificou-se que os participantes no estudo dormiam cerca de seis horas por noite e que cerca de um quinto do seu tempo de sono era perturbado. De um modo geral, as pessoas com maior fragmentação do sono, ou com uma maior percentagem das horas de sono passadas em movimento, tinham maior probabilidade de obter resultados cognitivos fracos em todos os testes mais de uma década depois.

Das 175 pessoas com o sono mais perturbado, 44 tinham um desempenho cognitivo fraco 10 anos mais tarde, em comparação com 10 das 176 pessoas com o sono menos perturbado, segundo o estudo.

A investigação foi publicada na quarta-feira na Neurology, a revista médica da Academia Americana de Neurologia

As pessoas que dormiam menos ou que apresentavam uma maior fragmentação do sono tinham uma probabilidade significativamente maior de serem do sexo masculino, de serem negras, de terem um IMC mais elevado e de terem um historial de depressão ou hipertensão.

Devido à pequena dimensão da amostra, os investigadores não puderam investigar completamente as potenciais diferenças raciais ou de género. No entanto, depois de terem ajustado os factores de saúde e outros dados demográficos, verificou-se que as pessoas com o sono mais perturbado tinham mais do dobro da probabilidade de obter uma pontuação pior do que a média no conjunto de testes cognitivos, em comparação com as que tinham o sono menos perturbado.

"Dado que os sinais da doença de Alzheimer começam a acumular-se no cérebro várias décadas antes do início dos sintomas, compreender a ligação entre o sono e a cognição numa fase mais precoce da vida é fundamental para compreender o papel dos problemas de sono como fator de risco da doença", afirmou o autor do estudo, Dr. Yue Leng, professor associado de psiquiatria na Universidade da Califórnia, em São Francisco, num comunicado de imprensa.

Ao longo do estudo, foi também pedido aos participantes que mantivessem um diário do sono, registando as horas de deitar e de acordar e avaliando a sua própria qualidade de sono. No entanto, as medidas objectivas da duração do sono e as avaliações subjectivas da qualidade do sono não se correlacionaram com a cognição na meia-idade.

"Os nossos resultados indicam que a qualidade, e não a quantidade, do sono é mais importante para a saúde cognitiva na meia-idade", afirma Leng.

É suposto as pessoas dormirem entre sete e 10 horas por noite, dependendo da sua idade. Mas 1 em cada 3 americanos não dorme o suficiente, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

Além disso, 50 a 70 milhões de americanos sofrem de perturbações do sono, como a apneia do sono, a insónia e a síndrome das pernas inquietas, que podem arruinar uma boa noite de sono.

O CDC chama a isto um "problema de saúde pública", porque a perturbação do sono está associada a um risco mais elevado de doenças como a diabetes, os acidentes vasculares cerebrais, as doenças cardiovasculares e a demência.

Um estudo realizado em 2021 revelou que as pessoas que referiam ter dificuldade em adormecer tinham um risco 49% maior de sofrer de demência, enquanto as que acordavam frequentemente durante a noite e tinham dificuldade em voltar a adormecer tinham um risco 39% maior de sofrer de demência. E um estudo publicado em outubro concluiu que a perda crónica do sono de ondas lentas - a terceira fase do sono, durante a qual o corpo elimina do cérebro materiais indesejados ou potencialmente nocivos - pode aumentar o risco de demência.

"É necessária mais investigação para avaliar a relação entre os distúrbios do sono e a cognição em diferentes fases da vida e para identificar se existem períodos críticos da vida em que o sono está mais fortemente associado à cognição", afirmou Leng. "Estudos futuros poderão abrir novas oportunidades para a prevenção da doença de Alzheimer numa fase posterior da vida".

Sandee LaMotte e Kristen Rogers, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com