Estudantes da Geórgia retomam atividades acadêmicas à medida que as perguntas aumentam sobre precauções antes de agressão escolar

(CNN) — Marissa Green estava a 200 milhas de distância da Escola Apalachee em Winder, na Geórgia, quando teve a sensação de que algo não estava certo.

Era uma quarta-feira de manhã – antes do incidente na escola que tirou a vida de dois alunos e dois professores. Ela havia acabado de receber uma mensagem de texto do seu filho de 14 anos, Cole Green, dizendo: "Desculpa, mãe".

Ela entrou em contato com a escola e pediu aos administradores que verificassem como ele estava.

Ela compartilhou sua conversa com um conselheiro da escola em uma entrevista à ABC News. "O conselheiro disse: 'Bem, eu queria lhe informar que, mais cedo esta manhã, um dos professores de Cole havia me enviado um e-mail mencionando que Cole estava falando sobre tiroteios na escola'", disse Marissa Green.

"Eu disse a eles que era uma situação urgente e que eles deveriam localizar Cole imediatamente para uma verificação de bem-estar", disse Marissa Green mais tarde em uma mensagem de texto para sua irmã. "Eu não entendo por que eles demoraram tanto."

O avô do suspeito, Charles Patrick, informou à CNN que ele e Marissa começaram sua viagem de sua residência em Fitzgerald, na Geórgia, para Winder após receber a notícia.

Marissa Green disse à ABC News que não tinha falado com seu filho desde o incidente.

"Eu lhe diria que eu o amo – que eu e Jesus sempre o amaremos. E eu lhe diria que 'não é culpa dele'", disse ela.

Cole Green agora está sendo acusado de quatro counts de homicídio culposo em conexão com o tiroteio em sua escola que deixou dois alunos e dois adultos mortos.

Seu pai, Colin Green, de 54 anos, foi acusado de quatro counts de homicídio culposo, dois counts de homicídio em segundo grau e oito counts de maus-tratos a crianças, anunciou a Georgia Bureau of Investigation na quinta-feira. Ambos se recusaram a entrar com uma plea.

A comunidade traumatizada está enviando seus filhos de volta às escolas a partir de terça-feira – exceto pela Escola Apalachee – enquanto a pergunta persiste: Poderia ter sido feito mais para prevenir o incidente?

"Sabemos que os dias à frente serão desafiadores e que temos alguns funcionários e alguns alunos que não estão prontos para voltar à escola. Também acreditamos, como sistema escolar, que é nossa responsabilidade oferecer um espaço seguro para aqueles que estão", disse o superintendente do sistema escolar do condado de Barrow, Dr. Dallas LeDuff, em uma mensagem de vídeo na noite de domingo.

Todas as outras escolas do distrito reabriram na terça-feira, com recursos adicionais de segurança e saúde mental disponíveis, de acordo com o distrito.

Sinais de alerta antes do incidente

A ligação de Marissa Green para a Escola Apalachee não foi o único aviso recebido naquela quarta-feira de manhã. Um chamador anônimo entrou em contato com a escola e avisou sobre tiroteios em cinco escolas naquele dia, com Apalachee sendo a primeira, de acordo com a polícia.

Green saiu de sua aula de Álgebra do segundo período alguns minutos antes do início do incidente, de acordo com sua colega de classe Lyra Sayarath, que sentava ao lado dele.

Logo depois, outro aluno – que tem um nome semelhante ao de Green – foi levado para fora da classe junto com sua mochila, disse Sayarath.

Quando voltou para a classe, ele disse a Sayarath que os administradores "estavam procurando pelo garoto que senta ao seu lado, não eu".

A Escola Apalachee se recusou a comentar se outro aluno havia sido retirado da sala de aula no lugar de Green.

"Eles falharam com eles, que poderiam ter impedido essas mortes e não o fizeram", disse a mãe de Lyra, Rebecca Sayarath, à Associated Press. "Eu verdadeiramente, verdadeiramente sinto assim."

O xerife do condado de Barrow, Jud Smith, informou à CNN que não havia avisos prévios de uma possível ameaça.

Um porta-voz do escritório do xerife na segunda-feira encaminhou perguntas à Promotoria do Condado de Barrow. A CNN entrou em contato com a Promotoria do Condado de Barrow para comentários adicionais.

O FBI também disse que recebeu uma dica sobre Green fazer ameaças contra escolas em maio de 2023, mas os delegados do condado de Jackson, onde Green morava na época com seu pai, Colin Green, disseram que não conseguiram confirmar a dica.

Quando um investigador na época foi perguntado se Colin Green tinha uma AR-15, eles responderam: "Apenas rifles de caça".

Colin Green disse aos investigadores que comprou a arma do tipo AR usada no tiroteio na escola como presente de

Leia também: