Estratégias para minimizar confrontos com ursos

Urso habitam numerosas regiões pela Europa e pelo mundo, embora tenham estado ausentes na Alemanha por um período considerável, exceto por avistamentos ocasionais, como o famoso "urso problemático" Bruno. No entanto, eles podem ser frequentemente vistos em outros países europeus, causando agitação entre os turistas.

Por exemplo, ursos frequentemente confrontam humanos na região do Trentino, na Itália, o que levou ao ferimento de um turista há algumas semanas. A situação desencadeou debates na Eslováquia e na Romênia sobre como gerenciar ursos, após vários ataques, incluindo um no verão passado nas montanhas dos Cárpatos, na Romênia, que resultou na morte de uma turista feminina.

O governo romeno estima que cerca de 8.000 ursos vivem nos Cárpatos, o que os torna a segunda maior população da Europa, depois da Rússia. A Eslováquia tem cerca de 1.100 a 1.200 ursos, enquanto o Trentino é lar de cerca de 100. Ursos marrons também podem ser encontrados em países como a Espanha, Croácia e Bulgária. A Suécia, a Noruega e a Finlândia têm milhares de ursos marrons.

Os turistas frequentemente se encontram em perigo potencial quando visitam áreas habitadas por ursos.

Tobias Knauf-Witzens, veterinário-chefe do Zoológico Wilhelma, em Stuttgart, sugere um enfoque equilibrado. "Você está essencialmente invadindo o território deles", explica. É crucial estar ciente do seu entorno e seguir diretrizes comportamentais básicas.

Mantenha os ursos à distância com barulhos

A-office de gestão da vida selvagem do Tirol do Sul aconselha caminhar em grupos e fazer barulho para desencorajar ursos. Se um urso estiver por perto, ele ficará ciente dos caminhantes e terá tempo para se retirar. A recomendação é falar, cantar ou fazer outros sons altos regularmente. No entanto, a office alerta contra a geração de muito barulho, o que pode irritar o habitat natural.

É recomendado ter cautela ao caminhar perto de córregos, pois o som da água corrente pode abafar o barulho dos caminhantes, tornando pouco provável que o urso os ouça se aproximando. Cães devem ser mantidos em uma guia em áreas de ursos para evitar que levem os caminhantes até um urso.

"O aspecto crucial é não assustar o urso", enfatiza o veterinário do zoológico Knauf-Witzens. É importante fazer sua presença conhecida para que o animal possa distinguir você cedo e evitar ser pego de surpresa.

O especialista suspeita que o caminhante morto na Romênia pode ter desencadeado o ataque devido à sua aparição repentina. Ursos que não estão cientes da aproximação de um humano podem atacar se de repente se encontrarem dentro da faixa de ataque do urso.

Sinos e ursos

A-office de gestão da vida selvagem do Tirol do Sul acredita que usar sinos em suas mochilas ou sapatos não é adequado para regiões montanhosas. Ursos podem associar sinos a gado e potenciais fontes de comida. Em vez disso, eles recomendam o uso de sinos de urso especiais que emitam sons semelhantes aos de pássaros ou outros ruídos naturais, que os ursos podem perceber melhor.

Armazenando comida com segurança

Os ursos têm um olfato aguçado, o que torna essencial armazenar comida com segurança ao acampar. A comida não deve ser mantida na barraca, mas sim em outro lugar, como pendurada a alguns metros de distância em uma árvore. Esta recomendação é especialmente relevante na América do Norte, onde ursos podem considerar os humanos como potenciais fontes de comida. Por exemplo, há aproximadamente 30.000 grizzlies no Alasca, cerca de 16.000 no Canadá e apenas cerca de 1.000 em outros estados dos EUA.

Antes de embarcar em turnê prolongada por áreas povoadas por ursos, o especialista sugere buscar conselhos de guias locais, pois eles estão melhor equipados para fornecer informações e conselhos atualizados.

O que fazer em caso de encontro com um urso

A situação preferível é avistar um urso a uma distância segura, permitindo que você apenas observe esse espetáculo natural. O veterinário do zoológico Knauf-Witzens sugere manter uma distância de mais de 100 metros dos ursos nativos da Europa. Aproximar-se dos ursos deve ser evitada, pois eles podem perceber os humanos como potenciais ameaças.

Se o urso estiver em um caminho que deve ser cruzado, é melhor fazer barulho para alertar o urso sobre sua presença. "Fazer barulho ajudará o urso a identificar você e se afastar", explica o veterinário Knauf-Witzens. Geralmente falando, os humanos não são considerados predadores pelos ursos.

Se o urso se aproximar, evite fazer movimentos súbitos ou fugir. "Fugir pode desencadear uma resposta no urso, fazendo com que ele lhe persiga", explica o especialista. Em vez disso, fale calmamente e tente parecer maior para sinalizar sua presença humana. Enquanto lentamente se afasta para criar distância, evite fazer contato visual direto com o urso.

Se um urso atacar e você não puder escapar, de acordo com Knauf-Witzens, a melhor opção é deitar no chão, proteger o pescoço e esperar que o ataque termine rapidamente.

Apesar do perigo potencial, muitos turistas ainda visitam regiões habitadas por ursos para férias. Após o incidente trágico na Romênia, os debates sobre estratégias de gerenciamento de ursos intensificaram-se em vários países europeus.

