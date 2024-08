- Estratégias do Ministro da Educação para enfrentar os desafios nas instituições de ensino.

No meio do aumento do número de estudantes e da escassez de educadores, a Ministra da Educação de Baixa Saxônia, Julia Willie Hamburg, do Partido Verde, reconhece os muitos desafios enfrentados pelas instituições educacionais do estado. Ela fez essa declaração durante uma sessão parlamentar: "As coisas estão bastante desafiadoras por aqui. Estamos recebendo 19.000 novos estudantes neste ano só." Além disso, a demografia estudantil está mudando, as mudanças sociais estão acelerando, os avanços digitais são rápidos, os problemas de saúde mental entre os jovens estão aumentando e há uma escassez significativa de profissionais qualificados.

Esses problemas complexos não podem ser resolvidos facilmente, indicou Hamburg, mas estão sendo abordados de forma proativa. "Estamos tomando medidas e somos confiáveis", ela afirmou. Uma estratégia para enfrentar a falta de professores é aumentar os salários no estado.

Professores em Todo o Estado Recebem Aumentos Salariais

Muitos educadores começaram o novo ano letivo com salários mais altos. O Ministério da Educação mencionou que quase metade dos 71.000 professores das escolas primárias do estado se beneficiou com esse aumento salarial. Além disso, serão criados 2.460 novos cargos em tempo integral dentro do ano.

No entanto, o representante da educação do AfD, Harm Rykena, expressou insatisfação com o aumento salarial. Ele argumentou: "Não vamos contratar um único professor a mais com isso." Além disso, a maioria dos benefícios foi estendida aos educadores do ensino fundamental, onde não há escassez, resultando em uma distribuição inadequada em outros lugares.

Passos Rumo à Justiça na Educação

A Ministra Hamburg está tomando as seguintes medidas para promover a equidade educacional:

Índice Social: Mais educadores e funcionários serão enviados a escolas onde crianças e adolescentes precisam de apoio significativo.

Programa de Início: Em 390 escolas categorizadas pelo índice social, com aproximadamente 122.000 estudantes, o número de estudantes que não atingem os padrões mínimos em matemática e alemão será reduzido pela metade.

No entanto, o representante da educação do CDU, Christian Fühner, criticou a implementação lenta e burocrática do programa de início. A maioria das escolas não será considerada.

"Falta de Tempo de Ensino é Agora Comum"

Fühner também expressou frustração sobre a deficiência consistente em horas de ensino nas escolas. "Infelizmente, a falta de ensino se tornou uma ocorrência comum em nossas escolas", lamentou o deputado do CDU.

A cobertura do ensino tem sido um assunto controverso em Baixa Saxônia por anos. A taxa, calculada pelo número de estudantes para horas de professor, melhorou ligeiramente para 96,9%, dependendo do tipo de escola. Em gymnasiums, era quase 100% em agosto de 2023, enquanto caía para 91,6% em escolas especiais.

Controvérsia Sobre 2.400 Funcionários Pedagógicos

Também houve discussão sobre o emprego futuro de mais de 2.400 funcionários pedagógicos nas escolas. O CDU solicitou esclarecimentos sobre se seus empregos estavam em risco até o final do ano. A Ministra Hamburg confirmou os contratos temporários, enfatizando que tinha sido comunicado desde o início. Idealmente, ela deseja expandir a força de trabalho não docente. Dos 2.400 funcionários pedagógicos, a maioria são empregados

