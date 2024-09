- Estratégia de Restauração de Leroy Sane: "Movendo na Direção Certo"

Leroy Sané parece estar de volta à lineup do Bayern de Munique. Após passar por uma cirurgia no quadril devido a problemas persistentes nos adutores após sua saída da Eurocopa, o futebolista de 28 anos compartilhou que se sente bem e a recuperação está acontecendo como planejado. "Estou me sentindo em forma, as coisas estão indo bem e tenho participado dos treinos da equipe sem problemas. Espero que isso continue", afirmou, tendo retomado seus treinos com Munique há mais de um mês, em uma entrevista publicada no site do clube.

Sané está tomando seu tempo para garantir uma recuperação completa, dizendo: "Decidimos me dar algum tempo para garantir que tudo esteja completamente certo". Ele se juntou ao Bayern de Munique no verão de 2020 como transferência do Manchester City.

O atleta alemão teve a chance de trabalhar com seu atual treinador, Vincent Kompany, na Inglaterra anteriormente. "Fiquei muito feliz em vê-lo novamente pela primeira vez. Ele é uma pessoa incrível", lembrou Sané. "Ele é um grande líder nos treinos e todos os treinadores têm alta energia. Kompany tem uma forte presença". O Bayern de Munique estreia na Bundesliga após a pausa internacional com um jogo fora de casa contra o Holstein Kiel em 14 de setembro.

Sané mencionou seu amor pelo futebol, afirmando: "Senti falta de jogar esse jogo lindo e não posso esperar para voltar ao campo". Durante os treinos da equipe, ele exibiu suas impressionantes habilidades de futebol, demonstrando sua ansiedade para contribuir para o sucesso do Bayern de Munique.

