- Estrada 27 temporariamente fechada devido a protestos - Observações judiciais desfavoráveis

Durante um protesto ecológico, as autoridades fecharam temporariamente a rodovia A27, entre a junção de Bremen e a saída Norte de Achim, por quase uma hora. De acordo com os relatórios da polícia, cerca de cinco quilômetros da rodovia na junção de Bremen foram afetados. Ativistas desceram de uma ponte sobre a A27 ao meio-dia e penduraram várias faixas. De acordo com um porta-voz da polícia, seis indivíduos estavam na ponte.

O fechamento levou a significativos engarrafamentos e, nas palavras de um porta-voz da polícia, a um engarrafamento de seis quilômetros. No final desse engarrafamento, em direção a Bremen, houve um acidente envolvendo três veículos, um dos quais capotou. Quatro indivíduos sofreram ferimentos leves, como mencionou o porta-voz da polícia mais tarde no dia. A A27 foi então fechada temporariamente entre Achim Ost e Langwedel para operações de recuperação e limpeza.

Vistas judiciais sobre fechamentos de rodovias diferem

Levantaram-se batalhas legais em torno da ação de protesto. Inicialmente, os ativistas planejavam descer da ponte com trânsito em andamento, mas a cidade de Achim proibiu isso devido a preocupações com a segurança, permitindo em vez disso uma demonstração na ponte. Os ativistas levaram seu caso ao Tribunal Administrativo de Stade, que determinou um fechamento de uma hora da rodovia para o evento. Mais tarde, a cidade ganhou um recurso no Tribunal Administrativo Superior de Baixa Saxônia (OVG) para reduzir a ação para meia hora.

Mais tarde, em um comunicado, o OVG enfatizou que não endossava a perspectiva do tribunal de Stade. "Para equilibrar os direitos fundamentais afetados, não era necessário determinar um fechamento total da A27", disse o OVG. O fechamento representava riscos significativos para os usuários da estrada e os residentes, que ultrapassavam o direito à liberdade de assembleia. No entanto, o recurso da cidade só visava à redução, então o painel estava limitado à aplicação específica.

Ação motivada por julgamento iminente

Os ativistas afirmaram que a ação atual foi em resposta a uma decisão iminente em um julgamento sobre uma ação semelhante na A27 durante a conferência de ministros de transporte de 2021. Uma decisão é esperada no tribunal local de Achim. "Na ocasião da próxima data do tribunal, pretendemos demonstrar que tais ações são essenciais e legítimas", disse um participante em um comunicado.

"É o trânsito diário de carros que mata e prejudica inúmeras pessoas e animais", continuou o comunicado. "Menos veículos significam menos barulho, ar mais limpo e mais espaço para viver para as pessoas. Estamos lutando por um mundo onde a vida tem mais valor do que crescimento, velocidade e lucro através de tais ações."

Sindicato da polícia condena fortemente a decisão do tribunal

A filial de Bremen do Sindicato da Polícia Alemã (DPolG) criticou fortemente a decisão do tribunal. "Um engarrafamento artificial na rodovia federal, mesmo com limite de velocidade, sempre representa um grave risco", disse o presidente do estado, Bernard Soika. A polícia testemunha acidentes em engarrafamentos quase diariamente, muitos dos quais são fatais. "Quanto a essa liberdade de assembleia, considero isso extremamente irresponsável prioritizar isso em detrimento da segurança e vidas dos outros", criticou Soika.

O líder do sindicato alertou contra o desencadeamento de vários engarrafamentos semelhantes no futuro e, assim, colocar em risco vidas. Não apenas viajantes, mas também oficiais de polícia, estão particularmente em risco durante investigações de acidentes e a segurança do local. Na perspectiva do sindicato, tal ação deveria ter sido transferida para a cidade.

