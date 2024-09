Estes representam os gráficos de valor de propriedade mais eficazes.

Curioso sobre os custos da propriedade em áreas específicas? Essa é uma pergunta que muitos têm em mente, sejam compradores interessados ou proprietários atuais. Alguns sites e corretores imobiliários oferecem uma ferramenta útil: mapas de preços. Esses mapas permitem uma estimativa com base em um layout geográfico.

Os mapas de preços de imóveis servem como guia, exibindo o custo de casas e apartamentos em regiões específicas. Essa ferramenta auxilia tanto compradores quanto vendedores, fornecendo-lhes uma ideia clara de onde encontrar e quanto pagar por propriedades. O Instituto Alemão de Qualidade de Serviço avaliou esses provedores.

Os resultados dos testes foram geralmente positivos. O serviço de informações de preços gratuitas pode frequentemente convence e ser benéfico de várias maneiras. Os mapas de preços imobiliários on-line geralmente se saem bem, mas apresentam níveis variados de desempenho entre os provedores - as classificações variam de "satisfatório" a "muito bom".

Há diferenças notáveis no valor informativo desses mapas de preços. Por exemplo, alguns mapas não distinguem entre preços de aluguel e compra ou agrupam casas e apartamentos juntos. Além disso, nem todos os mapas permitem aos usuários visualizar preços em diferentes níveis, como no nível do bairro, quarteirão ou casa individual. No entanto, todos os mapas compartilham uma característica comum: eles codificam diferentes níveis de preço e fornecem informações sobre tendências de preços.

Valores de orientação apenas

Do ponto de vista do usuário, a informação fornecida por esses mapas de preços é geralmente clara e estruturada, mas nem sempre é completa. Há espaço para melhora em termos de apelo visual e facilidade de uso, uma vez que os sites nem sempre fornecem uma primeira impressão intuitiva aos usuários.

Markus Hamer, Diretor-Geral do Instituto Alemão de Qualidade de Serviço, resumiu: "Os mapas de preços imobiliários oferecem uma boa e rápida orientação sobre a estrutura de preços. Ao comparar os provedores, você pode obter valores médios significativos. No entanto, para informações de preço precisas e confiáveis, é necessária a consulta a um corretor imobiliário ou avaliador."

Classificação

O vencedor de nossos testes é Immoscout24, recebendo a "muito boa" qualidade. Esse mapa de preços imobiliário impressiona tanto na análise on-line quanto na perspectiva do usuário, ficando em primeiro lugar em ambas as categorias. Ele se destaca, por exemplo, ao fornecer estimativas de preço em diferentes níveis de detalhe (por exemplo, bairro, quarteirão ou casa) e diferencia entre preços de aluguel ou compra. Informações adicionais úteis, como expansão da internet e cobertura de rede de celular, melhoram ainda mais a funcionalidade do mapa.

Immowelt fica em segundo lugar com uma "boa" qualidade. Ele alcança os segundos melhores resultados em ambas as áreas - análise on-line e perspectiva do usuário. O provedor impressiona, por exemplo, com informações de preço atualizadas e ofertas imobiliárias atuais, além de um mapa de preços visualmente atraente.

Homeday fica em terceiro lugar com um resultado "satisfatório". O site é fácil de usar e navegar. Os preços de casas e apartamentos são exibidos em grande detalhe, e também há uma visão por satélite dos edifícios.

McMakler fecha o top 4 com um resultado "satisfatório".

Esses mapas de preços imobiliários, como os fornecidos por Immowelt e Homeday, são benéficos para tanto compradores quanto vendedores no setor bancário, uma vez que oferecem uma estimativa clara dos custos da propriedade em áreas específicas. Ao comparar provedores como Immoscout24, McMakler e outros, é importante considerar não apenas seu desempenho em termos de precisão de preço, mas também sua facilidade de uso e abrangência, como enfatizado por Markus Hamer.

Leia também: