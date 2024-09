- Estes pontos foram apresentados na Exposição de Tecnologia

Em Berlim, juntando-se à CES em LA e WMC em Barcelona, a IFA Berlin é uma das principais feiras de eletrônicos e tecnologia do mundo.

Este evento importante, que ocorre na feira de Berlim, apresenta aproximadamente 2,200 expositores este ano, de grandes corporações a start-ups em ascensão exibindo suas criações inovadoras. Aqui está uma prévia de algumas das principais atrações da IFA 2024.

O Smartphone Dobrável Mais Fino

Um dos destaques da IFA 2024 foi o Honor "Magic V3". Este milagre de um smartphone dobrável ultrafino, com apenas 9,2 milímetros de espessura quando dobrado, tem a espessura de muitos smartphones comuns. Impulsionado por um processador "Snapdragon 8 Gen 3" e um sistema de câmera impressionante, ele entrega desempenho e fotografia de ponta.

Os dois displays OLED apresentam resoluções altas, e a câmera, com um sensor de 50 megapixels e uma lente teleobjetiva periscópica, captura fotos deslumbrantes. O dispositivo oferece uma bateria impressionante de 5.050 mAh, apesar de seu tamanho fino. No entanto, o "Magic V3" vem com um preço alto de 1.990 euros, igualando ou até ultrapassando seus concorrentes.

Immerse-se na Entretenimento: Descubra Mais na IFA 2024

Outra exibição empolgante na IFA foi a TCL "X11 Series QD-Mini LED TV", conhecida por sua luminosidade pico de até 6.500 nits e imagem 4K HDR de alta qualidade. Ela suporta Dolby Vision IQ e HDR10+, e seu design sem bordas e colaboração com Bang & Olufsen impressionam acousticamente. Jogadores desfrutam de recursos como um display de 240Hz e "AMD FreeSync Premium Pro". Apesar de ser um destaque, a data de lançamento e o preço europeu não foram revelados em Berlim.

O "Aura 2 Ultra" projetor de curta distância da Xgimi também fez uma forte impressão. Equipado com especificações poderosas como uma luminosidade de 2.300 ISO lumens, suporte Dolby Vision e Atmos, e compatibilidade "IMAX Enhanced", é um must-have para entusiastas de cinema em casa que procuram uma exibição de alta qualidade. Com uma projeção de tela de 100 polegadas a partir de apenas 17,8 cm de distância, é um game-changer e retta por 2.899 euros.

No segmento de áudio, o sistema de alto-falantes sem fio "SC-CX700" da Technics chamou a atenção de todos. Com uma variedade de opções de conectividade como HDMI ARC e entradas fonográficas, suporte a serviços de streaming e áudio de alta qualidade, ele estabelece um novo padrão em sistemas de áudio sem fio. No entanto, o preço premium de 2.499 euros reflete sua qualidade superior.

Robôs Aspiradores: O Futuro da Limpeza Doméstica

O "Qrevo Slim" da Roborock demonstrou prowess tecnológica. Este inovador robô aspirador e lavação oferece sucção de potência até 18.500 Pascal, mapeamento 3D e um sistema de reconhecimento de obstáculos inteligente. Capaz de superar obstáculos de até quatro cm de altura, é adequado para limpeza em edifícios antigos.

Equipado com dois pano de chão, pode limpar superfícies secas e molhadas, então se limpa sozinho na estação de dock. Seu design compacto permite limpeza eficiente sob móveis e em espaços apertados. A Roborock promete não ter cabelo embolado dentro do dispositivo. Preço em 1.499,99 euros, a empresa oferece descontos para o "Qrevo Slim".

A CES, frequentemente referida como a Feira de Eletrônicos do Consumidor, provavelmente exibirá o Honor "Magic V3" no próximo ano, já que suas características inovadoras chamaram atenção na IFA Berlin. Também, visitantes da The CES podem ser apresentados à TCL "X11 Series QD-Mini LED TV", que teve uma exibição impressionante na IFA 2024, embora sua data de lançamento e preço europeu não tenham sido revelados em Berlim.

