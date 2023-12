Estes ornamentos de tritão gay são um clássico de Natal de culto

Um único tritão com preocupações sociais é uma aberração agradável. Quando um único se transforma em muitos - um tritão de entrega de encomendas, um tritão bombeiro, um tritão de travessura e um que homenageia especificamente a famosa praia de Rehoboth, no Delaware, amiga da comunidade LGBTQ - começamos a suspeitar que existe toda uma subcultura gay de tritões a fervilhar à superfície.

E é correto.

Há 20 anos que uma empresa de decoração de interiores chamada December Diamonds desenha e produz ornamentos que celebram a comunidade LGBTQ num estilo costeiro kitsch. Há os já mencionados tritões (e sereias), uma coleção de bípedes peludos chamada "Poke the Bear" e uma linha mágica de fadas masculinas.

Os ornamentos são adorados por coleccionadores de todo o mundo, e milhares de fãs nas redes sociais aguardam os novos lançamentos e fazem as suas próprias recomendações de novos modelos. São o mais nicho que uma decoração de Natal pode ter e, claro, isso faz parte do encanto dos coleccionadores.

Mas também há mistério. Não se pode simplesmente olhar para um barman atrevido com um polvo como parte inferior e não se questionar sobre as decisões que levaram à sua criação. Quem faz estes totens invulgares da alegria gay? E - não que nos estejamos a queixar - porquê?

Para a comunidade, pela comunidade

A December Diamonds foi fundada em 1999 e, durante os primeiros anos, vendeu decorações de Natal com temas costeiros. Depois, em 2003, a empresa apresentou o seu primeiro tritão: um garanhão louro, sem camisa, chamado Nemo.

"O primeiro era básico, muito grosseiro", disse Greg Jones, presidente da December Diamonds, à CNN. "Mas depois começaram a evoluir e a tornar-se um pouco mais orientados para a personalidade. Foi nessa altura que a comunidade gay foi mesmo atrás deles."

Jones comprou a December Diamonds em 2015 e usou a sua proeza como executivo de marketing e design de produtos para trazer uma nova visão à empresa. Jones desenha todos os ornamentos, por isso é a ele que se deve agradecer por obras-primas como "Mr. Beach Balls", um tritão vestido com um fato de banho antigo, ou um cavalheiro com tema de mercado agrícola chamado "Big N Tasty".

"Não vai encontrar estes ornamentos na árvore de Natal de um homem heterossexual", disse Jones.

Ele está constantemente a pensar em novos conceitos para os ornamentos, e muitas das suas ideias vêm das suas próprias experiências ou das sugestões dos fãs.

"Estamos sempre a receber e-mails e posts no Facebook de clientes com sugestões. Os que têm a ver com profissões são geralmente os mais populares, e as pessoas estão sempre a dizer: 'Precisamos de uma hospedeira de bordo; precisamos deste tipo de cabeleireiro'", afirmou. "Penso que o maior atrativo é que, independentemente de quem somos, vamos encontrar um ornamento com o qual nos identificamos."

Ao longo dos anos, Jones e a sua equipa têm tido a consciência de acrescentar mais diversidade corporal, etária e racial às suas ofertas. Rapazes peludos, rapazes com barrigas de cerveja, raposas prateadas, tritões e donzelas trans e todo o tipo de culturas estão representados nos mais de 300 ornamentos que a December Diamonds produziu (alguns foram retirados ou de edição limitada - Jones calcula que haja cerca de 100 atualmente em produção).

Um dos desenhos favoritos de Jones é a edição de 20 anos de Nemo, o primeiro ornamento de tritão.

"Este ano, revisitei-o e fiz uma peça comemorativa. É exatamente o mesmo tipo, a mesma pose, só que está 20 anos mais velho. Agora tem cabelos grisalhos e é um pouco mais grosso. Esta foi para todos os clientes que coleccionam e compram estas peças há anos".

Jones também se inspira na vida real - as pessoas que conhece, as piadas que ele e os seus amigos contam. O "Dr. Hipster", um tritão cirurgião sensual, é baseado num cirurgião de substituição da anca da vida real. O ornamento Rehoboth Beach é uma homenagem à praia onde Jones costumava passar férias.

"Posso estar sentado a tomar uma bebida com amigos e ver alguém a passar e pensar: 'Oh, é uma óptima ideia para um ornamento'."

Mas ser uma empresa que apoia e apela às comunidades gay significa, por vezes, mais do que ornamentos atrevidos e encantadores com nomes como "Daddy Duckie" ou "Flaming Bottom".

"Tento não me tornar político quando posso", disse Jones. "Mas é a minha empresa, e se não posso fazer os produtos que quero fazer e apoiar as pessoas que quero apoiar, qual é o objetivo?"

A December Diamonds ocasionalmente doa os lucros de ornamentos especiais para causas que apoiam a comunidade LGBTQ. Peças como o tritão Black Lives Matter ou um que ostenta um chapéu com a inscrição "Resist" remetem para causas de justiça social que nunca estão longe do discurso interseccional LGBTQ.

Poucos meses depois de Jones ter comprado a empresa em 2015, o tiroteio na discoteca Pulse em Orlando deixou o país de luto.

"Senti que devia fazer alguma coisa, angariar dinheiro, fazer uma declaração. Mas a última coisa que eu gostaria de fazer era explorar isso", disse ele.

Lançou a ideia de um ornamento a amigos e membros da sua comunidade profissional, cujo feedback foi extremamente positivo. Quando o ornamento - um tritão latino segurando um coração de arco-íris - foi revelado, Jones disse que a peça resultante trouxe lágrimas aos olhos de um cliente. Uma parte das receitas reverteu a favor de uma instituição de caridade de Orlando, e o caminho de Jones estava traçado.

"Desde então, tenho pensado em tudo o que posso fazer para ser a voz da comunidade de uma forma positiva, mas sem ser ganancioso."

A advocacia é uma parte importante desse trabalho. Mas também o é a produção de pequenos ornamentos sensuais, tolos e encantadores de trabalhadores dos correios, cirurgiões sensuais, gourmets, clientes habituais de Fire Island, vagabundos de bar, casais felizes, activistas políticos e himbos alegremente despreocupados. Aqui, todas as identidades são dignas de celebração - e de um lugar de destaque na árvore de Natal, claro.

