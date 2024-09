Este velho vilão de 95 anos continua a causar problemas ao Mickey Mouse

Magdalena Suarez Frimkess, uma artista de argila rebelde, vem aperfeiçoando seu estilo único há mais de meio século. Originária da Venezuela, essa artista de 95 anos tem enfeitado objetos do dia a dia com divertidas representações de personagens renomados como Mickey Mouse e Olive Oyl. Em 2015, ela exibiu seu talento artístico ao criar um conjunto de chá completo com o Tazmanian Devil dos Looney Tunes.

A exposição "Magdalena Suarez Frimkess: O Último Desrespeito" marca sua primeira grande mostra solo. Vivendo perto da Praia de Venice, Los Angeles, ao lado de seu marido americano, Michael Frimkess, Suarez Frimkess tem influenciado profundamente a iconografia americana. Sua obra vai de clássicos personagens de desenho animado como Betty Boop e Bugs Bunny a figuras contemporâneas como Wonder Woman e Felix the Cat, além de personagens de quadrinhos chilenos como Condorito.

Vasos em sua coleção exibem personalidades famosas como Miles Davis, Fidel Castro e Martin Luther King, colocando Suarez Frimkess na esfera criativa entre Grayson Perry e Andy Warhol. Sua obra apresenta composições brincalhonas e nostálgicas às vezes, enquanto outras revelam conotações inquietantes e ligeiramente sinistro. Sua estética distinta - uma mistura de humor e seriedade - é precisamente descrita pela própria artista como "divertida, mas séria".

A biografia de Suarez Frimkess sugere a complexidade por trás de suas peças leves. Nascida em 1929 em Maturin, Venezuela, em uma família de baixa renda, ela foi enviada para um orfanato católico após a morte de sua mãe por tuberculose. Reconhecendo seu talento inato para desenhar, as freiras lhe proporcionaram educação nas artes.

Mais tarde, ela ganhou reputação como uma proeminente estudante na Escuela de Artes Plásticas de Caracas, sob a influência de artistas como Rafael Ramon Gonzalez. Após se mudar para Santiago, Chile, com seu amante casado, Suarez Frimkess criou seus filhos e construiu uma carreira na educação artística.

Por volta dos 30 anos, ela começou a experimentar esculturas cheias de gesso dentro de meias, o que levou a controvérsia e censura da faculdade católica. Em 1963, Suarez Frimkess conheceu Michael Frimkess, um artista americano de cerâmica, durante uma residência de bolsa de estudos no Clay Art Center em Port Chester, Nova York. Seu amor compartilhado pela argila resultou em uma união e colaboração criativa subsequente.

Suas peças de desenho animado surgiram no final dos anos 70, exibindo sua capacidade de trazer humor a objetos comuns. "Eu não tenho uma agenda; eu apenas tomo as coisas dia a dia", ela explica, comparando seu processo artístico à comida.

Suarez Frimkess é conhecida por sua rejeição às normas e convenções artísticas, recusando-se a usar a roda e demonstrando pouco interesse por esmaltes. Sua obra tem uma qualidade caseira, incompleta. O conjunto de chá com o Tazmanian Devil dos Looney Tunes é uma das muitas criações irreverentes que se destacaram na exposição.

O Museu de Arte do Condado de Los Angeles (LACMA) presta homenagem a Suarez Frimkess com esta retrospectiva, exibindo obras com tucanos, sapos, baratas e outros visualismos divertidos. Elementos autobiográficos de sua infância, bem como comentários satíricos sobre expectativas sociais, estão entrelaçados ao longo da exposição.

A colaboração de Frimkess com seu marido, Michael, combina seu estilo de cerâmica clássica aperfeiçoado com seu toque decorativo brincalhão. Esta combinação de estilos opostos destaca o impacto da parceria na arte contemporânea, ao mesmo tempo em que presta homenagem aos 50 anos de casamento e à fusão de suas duas identidades nacionais - uma antiga e tradicional da Venezuela e outra moderna e dinâmica da Califórnia do Sul.

Em suas próprias palavras, Suarez Frimkess vê seu estúdio como um santuário "onde eu posso me comportar mal". Este desrespeito pela conformidade, humor e voz distinta abriram caminho para sua carreira extraordinária, tornando-a uma artista inigualável em sua área. "Magdalena Suarez Frimkess: O Maior Desrespeito" estará em exibição no LACMA até janeiro de 2025.

