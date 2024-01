Este país tem mais restaurantes entre os 50 melhores do mundo do que qualquer outro

Mas não, essa distinção vai para Espanha, onde seis restaurantes foram distinguidos este verão na lista de 2023. (A Itália teve cinco e a França teve quatro, tal como o Peru, onde a capital Lima ocupa o primeiro lugar).

A Espanha tem um património culinário profundo e rico e uma história de décadas com a designação de "o melhor do mundo". O famoso restaurante El Bulli, que fechou em 2011, conquistou o primeiro lugar por cinco vezes, desde 2002, quando a lista foi lançada.

Vários dos chefes dos restaurantes espanhóis distinguidos com os prémios deste ano - em que a Espanha ficou com os lugares 2, 3 e 4, além de outros três entre os 50 melhores - estudaram no El Bulli com Ferran Adrià, pioneiro da gastronomia molecular (ou cozinha de vanguarda, como Adrià prefere chamar-lhe).

A formação e a influência de Adrià estenderam-se muito para além das fronteiras de Espanha.

O Chef José Andrés, que desempenhou um papel importante na introdução da cozinha espanhola aos comensais americanos, estagiou no El Bulli durante três anos antes de um desentendimento com Adrià o ter levado a rumar a Nova Iorque em 1991 e a estabelecer-se em Washington, DC, onde criou o seu próprio grupo de restaurantes, incluindo o minibar com duas estrelas Michelin.

Andrés regressou recentemente a Espanha com as suas três filhas nascidas nos Estados Unidos - Carlota, Inés e Lucía - para a série de seis episódios da discovery+ "José Andrés and Family in Spain".

Na série, Andrés visita o seu mentor e amigo no que é agora o museu El Bulli em Roses, e ele e duas das suas filhas jantam no Disfrutar de Barcelona, classificado em segundo lugar na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo e nomeado o melhor restaurante da Europa.

Saiba mais sobre os seis restaurantes em Espanha que estão classificados entre os 50 melhores do mundo. As mesas são muito cobiçadas, por isso, planeie com bastante antecedência se quiser visitar.

Disfrutar | Barcelona

(No. 2 entre os 50 melhores do mundo e o melhor restaurante da Europa)

Disfrutar, que significa "desfrutar", é dirigido por três chefs que se conheceram e treinaram no El Bulli: Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch.

"Estes três tipos são como os três mosqueteiros. São um por todos e todos por um. E deixem-me dizer-vos que estes três cérebros, a trabalhar juntos, deviam ser ilegais", brincou Andrés com as suas filhas. (Veja o início da refeição no vídeo no topo).

Os menus de degustação de pratos que o restaurante diz terem uma "identidade marcadamente mediterrânica" começam atualmente nos 275 euros (cerca de 300 dólares), sem bebidas. Há dois menus de degustação disponíveis - um com criações que se tornaram clássicas do restaurante - como o pesto multiesférico com pistácios e enguia - e um menu "festival" com pratos criados para a estação atual. O Disfrutar tem três estrelas Michelin.

Há uma mesa "viva" extra-especial, a mesa que Andrés e as suas filhas apreciavam. Esta apresenta uma série de compartimentos escondidos que os comensais podem abrir para revelar uma série de pratos mágicos. Para Andrés, a mesa continha uma série de doces - desde pétalas de rosas com marshmallows de framboesa a merengues de amêndoa cobertos com pasta de yuzu japonesa - completos com árvores com flores de algodão doce e fumo borbulhante. "Ecstasy", disse Andrés.

DiverXO | Madrid

(No. 3 entre os 50 melhores do mundo)

"Uma viagem pelo mundo hedonista, ganancioso e criativo de Dabiz Muñoz". É assim que o DiverXO apresenta o que os clientes encontrarão neste restaurante de Madrid, onde o menu de degustação "porcos voadores" custa 395 euros (cerca de $425), sem bebidas.

O título do menu é um aceno a algo que o pai de Muñoz disse sobre os seus sonhos de restaurante, de acordo com o World's 50 Best. Há porcos voadores incorporados em todo o restaurante.

O ousado Muñoz detém três estrelas Michelin pelo DiverXO, que apresenta pratos de influência asiática, como a lagosta galega "acordada nas praias de Goa".

Asador Etxebarri | Atxondo

(No. 4 entre os 50 melhores do mundo)

A cozinha grelhada na chama é a especialidade do Etxebarri, localizado num edifício rústico de pedra e madeira no sopé do País Basco de Espanha. O menu de degustação de vários pratos apresenta ingredientes grelhados, como chouriço e anchova salgada.

A cozinha do chefe-proprietário do Etxebarri, Bittor Arginzoniz, "centra-se em pratos grelhados de alta qualidade, utilizando diferentes tipos de madeira (azinheira, sarmentos de videira, carvalho de barris velhos, etc.), utensílios que ele próprio inventou e um sistema invulgar de roldanas que lhe permite controlar o processo de cozedura", segundo a Michelin, que atribuiu uma estrela ao Etxebarri.

Quique Dacosta | Dénia

(No. 20 entre os 50 melhores do mundo)

O chefe Quique Dacosta cria uma cozinha teatral e de vanguarda valenciana no seu restaurante homónimo com três estrelas Michelin. O seu mais recente menu, intitulado "For the Love of Art", é composto por quatro actos, de acordo com o World's 50 Best: "um dedicado à sua área local, um ao mar, um à tradição e o último à 'doce beleza'. "

Entre os pratos está um elegantfideuà, ( um prato de massa de Valência) com açafrão, lingueirão e ovas em salmoura. O menu começa em 295 euros por pessoa (cerca de 320 dólares), sem bebidas.

Elkano | Getaria

(No. 22 entre os 50 melhores do mundo)

Fundado em 1964 pelo falecido Pedro Arregui, o Elkano começou na cidade costeira de Getaria, no País Basco, com um peixe inteiro grelhado. Ao longo do seu percurso, a Elkano estabeleceu novos padrões de grelhados, de acordo com a World's 50 Best. Sob a direção do filho de Pedro, Aitor Arregui, o restaurante ganhou pela primeira vez uma estrela Michelin em 2014.

"Este é, sem dúvida, um dos templos culinários da cozinha a lenha, em que não é necessário trabalhar demasiado as texturas ou os sabores. O controlo do processo de grelhar é total, assim como a escolha dos ingredientes", diz a Michelin, acrescentando que o pregado é "uma obrigação absoluta".

O restaurante privilegia os mariscos mais frescos e sazonais, com uma forte ênfase nos produtos locais e sustentáveis. O restaurante oferece refeições à la carte, bem como um menu multicurso de preço fixo por 200 euros (cerca de $215), sem bebidas.

Mugaritz | San Sebastian

(No. 31 entre os 50 melhores do mundo)

Outro ex-aluno do El Bulli, Andoni Luis Aduriz celebrou recentemente o 25º aniversário do seu restaurante Mugaritz, que está localizado na fronteira - ou "muga" em basco - entre duas cidades do País Basco. Um carvalho de 200 anos - ou "haritza" - dá ao restaurante o resto do seu nome.

O Mugaritz, com duas estrelas Michelin, fecha durante quatro meses por ano para criar uma nova experiência para os clientes. A última edição, que terminou no outono, centrou-se no conceito alucinante de "memórias do futuro".

A experiência gastronómica é o que o World's 50 Best descreve como "uma viagem de três horas a um mundo que pode ser, por vezes, desconfortável, muitas vezes emocional e, por vezes, completamente estranho, mas que não deixará de o emocionar".

O menu de 2023 (253 euros ou cerca de 275 dólares) incluía ofertas com descrições como "Técnica: contrastes de carne de vaca" e "Doce: bola de glúten".

