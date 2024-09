- Este indivíduo distinto ganha o título.

Conclusão em "Showdown das Lendas da Selva" (Exibido na RTL+ no sábado, TV Linear na RTL no domingo). No último dia, apenas Georgina Blossom (34), Gigi Hammerhead (25), Mola Whirlpool (51), Kader Stone (51) e Sarah Skylark (37) permanecem ao redor da fogueira da África do Sul. Gigi já está garantido entre os três últimos. Ele correu um risco em um desafio de "coragem" no dia anterior e garantiu seu lugar na rodada final.

Desde que a temporada all-star do acampamento da selva foi gravada, os próprios astros decidem quem chega à final três, em vez dos espectadores. Cada astro deve nomear dois colegas que não merecem lutar pela coroa.

Dois concorrentes saem cedo

Gigi começa primeiro. Sem surpresa, sua primeira escolha é Sarah, que tem reclamado recentemente e recusou o famoso desafio de "Celebrity Creek" há dois dias. A segunda votação de Gigi vai para Mola, que o apresentador acreditava estar reclamando demais. Sarah vota em Mola e Georgina para enviar Kader adiante. Mola indica Sarah e Kader, Georgina escolhe Sarah e Mola. Sarah tenta convencer Kader a votar nela, mas a situação já está clara. Sarah e Mola devem sair.**

Birofio barbear "pequeno Gigi" antes de comer

Gigi, Georgina e Kader devem começar uma caça ao tesouro primeiro para poder jantar na mesa. No alvo, há uma espécie de máquina caça-níqueis que expulsa aleatoriamente bolas por diferentes saídas, que eles devem pegar. Surpreendentemente, "Superman" Gigi se sai pior do que a "nadadora" Georgina e Kader, que Gigi não acha merecedora de vencer devido à sua suposta preguiça.**

De volta ao acampamento, a mesa está pronta e, desta vez, os finalistas não precisam competir por cada prato. Antes de comer, os astros recebem produtos de beleza. Georgina faz as unhas, Kader escolhe um limpador de poros. Gigi se barbear. Primeiro, seu rosto, depois seu "pequeno Gigi", que ele não via "devido a toda a selva lá embaixo".then it's time to eat.

Quem tem o melhor timing?

Na manhã seguinte, é hora do penúltimo desafio, que todos os três devem completar. Gigi, Georgina e Kader são amarrados em uma máquina de tortura. Baratas estão sob seus pés, formigas de fogo em suas mãos e cobras em uma campainha em suas cabeças. Nessa situação, as lendas devem pressionar um botão por seis minutos. A pegadinha: eles devem contar os minutos em suas cabeças. Quem solta o botão muito cedo ou muito tarde está eliminado.**

Georgina é a próxima com 6:38 minutos. Gigi fica muito atrás. Para surpresa de todos, inclusive dele, o último a permanecer é "Ninguém nos levou a sério, agora estamos aqui", comemora Georgina. Como mãe solteira, ela realmente precisa dos 100.000 euros. Kader gostaria de usar o dinheiro para complementar sua modesta pensão, que ele discutiu em alguns episódios atrás.

Um Banquete Ilimitado na Final

O desafio final, é claro, é um desafio de comer. Uma mesa é montada bem na frente do trono. Kader e Georgina devem decidir quanto de iguarias típicas da selva eles podem consumir. Eles devem escrever suas escolhas em tábuas escondidas, com quem escrever mais tendo a chance de comer. Quem termina sua porção escolhida ganha uma estrela. Quem consegue quatro estrelas é a rainha da selva.**

Georgina tenta dez enrolados de rato - com sucesso. Depois de ovos fermentados e olhos de impala, Georgina lidera 3:0. Kader deve se superar, ela se atreve a tomar dez doses da clássica Jungle Camp purificada Sourfruit - e entrega.**

Na próxima rodada, Georgina vai mais alto ainda. Ela se atreve a tomar dez doses de vísceras de frango. E ela consegue. A quarta estrela para a ex-estrela da TV.**

A Vencedora Justa e a Concorrente Mais Melhorada

Georgina, assim, se torna a "Lenda das Lendas". A sétima colocada em 2013 é a merecedora da edição all-star. Não apenas porque ela abordou cada jogo inteligentemente e permaneceu motivada durante toda a temporada. A concorrente que mostrou a maior melhora em comparação com sua primeira participação em "Eu sou uma celebridade - Tire-me daqui!" - em termos de popularidade, trabalho em equipe e maturidade moral.

