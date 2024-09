Este aterragem em particular no aeroporto é uma tarefa formidável, permitindo apenas a 50 aviadores adquirir as qualificações necessárias.

Isso é apenas mais um dia de trabalho comum no Aeroporto Internacional de Paro (PBH), frequentemente considerado um dos locais de pouso de aviões mais complexos do mundo. Pousar em uma pista de pouso apertada entre duas montanhas de 18,000 pés requer conhecimentos especializados e nervos de aço.

Os desafios do aeroporto e as excepcionais paisagens do Butão só aumentaram o fascínio em torno de viajar para esse reino himalaio com uma população de cerca de 800,000 habitantes.

Cenas rápidas de decolagem do Aeroporto Internacional de Paro ilustram as características únicas de voar para e do local. Dadas as circunstâncias únicas de viajar para e do Paro, jatos grandes são impensáveis, mas para entusiastas da aviação, é exatamente isso que torna uma visita ao Butão, a Terra do Dragão do Trovão, atraente.

Primeiro, é importante saber que Paro é "difícil mas não perigoso", segundo o Capitão Chimi Dorji, que trabalha para a companhia aérea nacional do Butão, Druk Air (comumente conhecida como Royal Bhutan Airlines), há 25 anos.

"É desafiador em termos da perícia do piloto, mas não é perigoso porque, se fosse perigoso, eu não estaria voando", explica Dorji.

O que torna Paro único

Uma combinação de elementos geográficos torna Paro - e uma grande parte do Butão - deslumbrantemente belo, mas voar para Paro requer habilidades avançadas.

Paro é classificado como um aeroporto de categoria C, exigindo treinamento especializado para pilotos para voar lá. Eles devem executar a pouso manualmente, sem a ajuda de radar, e ter um profundo entendimento do cenário ao redor do aeroporto é crucial. Um pequeno erro pode resultar em uma pouso em uma propriedade residencial.

"Em Paro, você realmente precisa da habilidade e do conhecimento local. Chamamos isso de treinamento de competência área ou treinamento de rota envolvendo voos de qualquer lugar para Paro", explica Dorji à CNN Travel.

O Butão, localizado entre a China e a Índia, é mais de 97% montanhoso. Sua capital, Thimpu, fica a 7,710 pés (2,350 metros) acima do nível do mar. A altitude de Paro é um pouco menor, a 7,382 pés.

"Em altitudes mais altas, o ar é mais rarefeito, então a aeronave precisa se mover através do ar mais rápido", explica Dorji, que agora ensina na Druk Air. "Sua velocidade aérea verdadeira permanecerá constante, mas sua velocidade em relação ao solo será muito mais rápida."

O próximo fator a ser considerado é o clima.

Os administradores do aeroporto preferem que os pilotos pousem antes do meio-dia devido às condições de vento fortes, tornando-o menos perigoso.

"Tentamos evitar operações além do meio-dia porque então você encontra muitos ventos térmicos, as temperaturas aumentam, as chuvas ainda não chegaram e o terreno está seco, o que causa todas essas correntes de ar ascendente e descendente no vale à tarde. As manhãs são muito mais calmas", diz Dorji.

No entanto, as decolagens são menos problemáticas, então os viajantes podem desfrutar de uma melhor noite de sono em sua última noite no Butão.

Vôos noturnos em Paro são proibidos devido à falta de radar, independentemente da estação.

Durante a estação chuvosa, que geralmente vai de junho a agosto, são necessários diferentes arranjos.

Temporais com granizo do tamanho de bolas de golfe são comuns nessa época.

"O monção está sobre o Golfo do Bengala. Os ventos nordeste e nordeste vêm da China, e você experimenta tempestades por dias", explica Dorji.

No final, parte do treinamento de um piloto é não apenas saber como voar, mas também entender quando não voar e ter a confiança de tomar essa decisão quando as condições não são adequadas para decolar.

O último fator que afeta a complexidade de Paro é o terreno montanhoso ao redor do aeroporto.

A pista de pouso de Paro tem apenas 7,431 pés de comprimento e é cercada por duas montanhas altas, então os pilotos só podem ver a pista do ar quando estão prestes a pousar nela.

O Aeroporto Internacional de Paro é cercado por montanhas. # Indústria Aérea do Butão

A indústria aérea do Butão também está evoluindo.

A cidade de Gelephu, no sul do Butão perto da fronteira indiana, foi escolhida como local para uma futura "cidade de mindfulness". Embora já tenha um pequeno aeroporto, a nova situação de Gelephu significa uma expansão significativa. A principal diferença entre Gelephu e Paro é o terreno - Gelephu tem mais terreno plano e pode acomodar pistas de pouso mais longas que são mais fáceis para pilotos regulares e podem acomodar jatos grandes.

Em alguns anos, é provável que haja voos diretos para o Butão da América do Norte, Europa e Oriente Médio.

O setor de aviação ainda está em crescimento lá. A Druk Air foi fundada em 1981, colocando-a entre as companhias aéreas mais antigas do mundo - por exemplo, a KLM foi fundada em 1919, a Qantas em 1920 e a Delta Air Lines em 1928.

O Butão atualmente mantém apenas algumas dezenas de pilotos licenciados. No entanto, o governo expressou interesse em recrutar e treinar mais pilotos locais em vez de recorrer apenas a recrutas estrangeiros.

Os aspirantes a pilotos devem demonstrar sua proficiência em voar em todas as condições climáticas do Butão. Como a companhia aérea de bandeira nacional, a Druk Air assume a responsabilidade pelo treinamento de pilotos em sua totalidade.

"Eu me vejo como uma espécie de ligação entre o passado e o presente", compartilha Dorji, com 43 anos. Ele prevê que o Butão terá cerca de 50 pilotos autorizados, mas espera que esse número dobr

Os desafios únicos da aviação no Aeroporto Internacional de Paro atraem entusiastas, já que jatos grandes não podem operar devido às circunstâncias específicas do aeroporto.

