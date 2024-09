Este ano, um componente crucial está ausente dos incêndios florestais da Califórnia.

Devido ao aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos em um mundo que está esquentando, estamos testemunhando essa situação.

Até agora, foi uma temporada de incêndios média na Califórnia, com cerca de 6.000 incêndios florestais queimando em quase 1 milhão de acres, quase alcançando a média anual de cerca de 950.000 acres, segundo estatísticas do CAL FIRE.

No entanto, nem todos os incêndios foram típicos.

O Incêndio do Parque, iniciado no norte da Califórnia em julho, foi uma exceção. Ele cresceu rapidamente e intensamente, tornando-se o quarto maior incêndio da história do estado. O incêndio devastou uma área do tamanho de San Diego, destruiu pelo menos 700 estruturas e feriu pelo menos três bombeiros.

O Incêndio da Linha, ainda queimando, tornou-se tão violento recentemente que gerou seu próprio tempo. O Incêndio da Ponte, vizinho, exibiu um crescimento sem precedentes quando queimou cerca de 12 milhas de terra em um único dia, segundo Tim Chavez, um ex-assistente do chefe dos bombeiros do CAL FIRE.

Notavelmente, esses incêndios começaram sem os ventos sazonais que muitas vezes exacerbam alguns dos incêndios mais destrutivos do estado, segundo Chavez.

Os ventos de Santa Ana e Diablo, que vêm do deserto, passam por montanhas e sopram para o mar. Esses ventos criam combustíveis altamente inflamáveis e secos como osso e podem intensificar uma pequena chama em um incêndio enorme.

É incomum que um incêndio como o Incêndio da Ponte cresça tão rapidamente sem ventos de Santa Ana, como Chavez apontou.

No entanto, são as condições no solo que os estão alimentando.

O crescimento das plantas neste ano em algumas partes do estado está quase dobrando a média anual, principalmente devido aos últimos dois invernos úmidos do estado. Apesar dos dois invernos úmidos, picos de calor durante o verão secaram o crescimento das plantas, tornando-o extremamente inflamável.

Em 2020, condições anormalmente secas afetaram cerca de 1% da Califórnia, segundo o US Drought Monitor. No entanto, a situação mudou, com mais de 70% do estado agora experimentando condições anormalmente secas ou piores.

Essa transição de períodos úmidos para secos está se tornando mais comum devido à mudança climática, segundo Swain. À medida que o mundo esquenta, a atmosfera absorve mais umidade, agindo como uma esponja. Durante a estação úmida, essa esponja pode liberar chuva torrencial, mas durante a estação seca, também pode sugar mais umidade do solo, deixando o solo mais seco.

Essa sequência de verões quentes seguidas de invernos úmidos é altamente favorável para estações de incêndios florestais ativas repetidas, segundo Swain. Imagine um cenário desértico onde o crescimento das plantas é geralmente escasso.

"Em um ano seco, é difícil espalhar um incêndio florestal através desse cenário devido aos quebra-fogo naturais a cada 5 a 10 pés", explicou Swain. "Uma vez que uma árvore ou arbusto pegar fogo, pode queimar apenas algumas poucas árvores adjacentes antes que o fogo pare."

No entanto, isso muda quando o cenário fica úmido.

"Após um inverno úmido, pode haver um crescimento abundante de arbustos, incluindo gramíneas invasivas que preenchem as lacunas, aumentando a quantidade de combustível potencial", disse Swain.

Agora, qualquer incêndio que comece após um verão quente e seco pode se espalhar muito mais longe.

Onde o perigo máximo de incêndios ainda pode vir

O outono é um ponto crucial na temporada de incêndios da Califórnia devido às condições climáticas típicas.

Os ventos de Santa Ana e Diablo geralmente começam a aumentar em setembro e continuam até maio. Uma vez que eles voltam, a situação para os bombeiros muda, pois os incêndios alimentados por esses ventos podem de repente mudar e se tornar violentos, como Chavez alertou.

O National Interagency Fire Center identificou o sul da Califórnia como um potencial ponto quente para a atividade dos incêndios pelo menos até dezembro. No entanto, Chavez também alertou para o potencial perigo na Costa Central devido às imensas fontes de combustível que ainda não foram queimadas.

Mesmo que os ventos de Santa Ana atrasem sua chegada um pouco, condições semelhantes às que acenderam os recentes incêndios do sul da Califórnia podem reaparecer tão cedo quanto o final de setembro, segundo Swain.

Swain também está preocupado com uma possível onda de calor de meados de setembro a início de outubro que pode elevar as temperaturas na Califórnia e no sudoeste e secar mais fontes de combustível.

Além disso, Swain teme um início tardio da estação chuvosa da Califórnia, que geralmente ajuda a subjugar a atividade dos incêndios.

O número de dias de outono de incêndios extremos na Califórnia dobrou desde os anos 1980 devido a outonos mais quentes e secos, segundo um estudo que Swain co-autoria.

"Se os ventos ou as chuvas vencerão é basicamente uma corrida anual que fazemos", disse Swain. "Eu diria que neste ano, é mais provável que os ventos vencerão no sul da Califórnia".

Dado o atual ressecamento do crescimento das plantas devido aos picos de calor durante o verão, mesmo em áreas com precipitação acima da média dos últimos dois invernos úmidos, pode-se esperar que o tempo continue contribuindo para o aumento do perigo de incêndios. Além disso, o National Interagency Fire Center identificou o sul da Califórnia como um potencial ponto quente para a atividade dos incêndios pelo menos até dezembro.

