Este ano, nenhum membro do estimado trio conquistou um título de tênis importante.

Por cerca de duas décadas, o tênis masculino seguiu um padrão particular, com suas três principais estrelas entrelaçadas através de suas rivalidades, conquistas e carreiras. Durante esse período, o esporte pareceu girar em torno de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, que conquistaram 66 dos 81 títulos de Grand Slam de simples entre 2003 e 2023. No entanto, este ano marcou uma mudança no tênis masculino, já que nenhum dos três conquistou um título de Grand Slam, a primeira vez desde 2002.

Apesar de Djokovic continuar a representar uma ameaça para títulos importantes, como demonstrado por sua vitória nos Jogos Olímpicos em agosto, fica cada vez mais claro que o esporte está se ajustando à vida sem o "Big Three". O impacto que eles deixaram no tênis masculino é significativo, mas o futuro parece promissor com um influxo de jovens promissores prontos para preencher a lacuna deixada por Federer, Nadal e Murray, que recentemente se aposentou.

Esta nova era é pouco provável que reproduza o passado, com o tênis masculino encontrando-se em águas desconhecidas sem seus maiores ícones. No entanto, o esporte está em boa saúde, com talentosos estreantes prontos para fazer sua marca tanto na quadra quanto na cultura pop.

'A Transição de Poder'

A influência do "Big Three" vem diminuindo há algum tempo. Federer aposentou-se em 2022, enquanto lesões afetaram o desempenho de Nadal e ele deu indiretas sobre sua própria aposentadoria iminente. Andy Murray, que frequentemente desafiou a dominação do "Big Three", também se aposentou recentemente.

Apesar da domínio de Djokovic em 2023, com três títulos de Grand Slam e só tendo ficado aquém na final do quarto campeonato em um emocionante jogo de cinco sets, pareceu que ele poderia inverter a tendência. No entanto, o último título do ATP de Djokovic foi em novembro de 2023, indicando o potencial início de uma nova era, com jogadores como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner emergindo como as novas faces do tênis masculino.

O duo dividiu os títulos de Grand Slam deste ano, com Sinner, de 22 anos, conquistando suas primeiras vitórias no Aberto da Austrália e no US Open, enquanto Alcaraz, de 21 anos, acrescentou o Aberto da França e Wimbledon à sua conta, totalizando quatro títulos. Alcaraz também derrotou Djokovic em duas das finais de Grand Slam, enquanto Sinner conseguiu o mesmo no Aberto da Austrália.

Mats Wilander, campeão de Grand Slam sete vezes e especialista da Eurosport, falou sobre essa mudança à CNN Sport, notando que Djokovic ainda não está em sua melhor forma. Wilander elogiou a transição saudável do poder da geração mais velha para a nova, à medida que os jovens jogadores ultrapassam lendas do tênis como Djokovic.

Novas rivalidades começaram a emergir, com destaque para a entre Sinner e Alcaraz, com seu confronto de cinco horas e 15 minutos nas quartas de final do US Open em 2022 sendo reconhecido como 'o melhor jogo da década até agora no lado masculino', segundo o jornalista de tênis Ben Rothenberg.

Com a geração mais jovem capturando títulos de forma mais equilibrada, proporcionando oportunidades para jogadores como Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Ben Shelton nos Estados Unidos, bem como para outros como Holger Rune e Daniil Medvedev, que venceu o US Open em 2021, uma carreira bem-sucedida nesta era será diferente daquelas dos "Big Three". É pouco provável que a nova geração iguale os 20, 22 ou 24 títulos de Grand Slam conquistados por Federer, Nadal e Djokovic, respectivamente.

"Há uma necessidade real de recalibrar... porque já vejo pessoas falando, tipo: 'Alcaraz pode alcançar o recorde de Grand Slam de Djokovic?'", disse Rothenberg à CNN Sport. "É uma medida totalmente injusta para usar para quantificar os grandes atuais. Estar em uma geração onde esses três homens, além de Serena (Williams), todos ultrapassaram a marca de 20 títulos de Grand Slam realmente distorceu a perspectiva do que constitui uma carreira de sucesso."

'Quebrando Barreiras'

Mesmo enquanto o "Big Three" sai do holofote, sua influência persistirá nesta nova era. Muitos jogadores em ascensão assistiram e aprenderam com seus rivais, incorporando elementos de seu jogo em seus próprios.

De acordo com Wilander, enquanto ninguém joga como Federer devido à sua técnica limpa e jogo fácil, as novas gerações podem incorporar seu backhand cortado ou se aproximar da rede Occasionally. A geração mais nova tende a imitar o estilo básico de Djokovic, enquanto a influência de Nadal pode ser vista na velocidade aumentada da cabeça da raquete, permitindo que os jogadores gerem uma quantidade significativa de topspin ao aproveitar sua força e técnica.

Por um período considerável, o tão chamado "Big Three" teve domínio, levando a uma "geração perdida" de jogadores nascidos durante seu reinado, com as idades dos principais performers geralmente sendo ou no final ou no início de suas carreiras. Entre esta geração, apenas Medvedev e Dominic Thiem, que se aposenta neste ano, conseguiram uma vitória de Grand Slam. Como Simon Cambers, jornalista de tênis e co-autor de "The Roger Federer Effect", disse à CNN Sport, os jogadores mais jovens tradicionalmente miravam as quartas de final, apenas para enfrentar o Big Three e então reservar passagens.

A pressão para acompanhar os Três Grandes já cobrou seu preço nos jovens jogadores. Segundo Mats Wilander, o alto nível de condicionamento físico, técnica e força mental demonstrado pelos Três Grandes obrigou os novatos a empurrar seus corpos até o limite, com jovens como Carlos Alcaraz já lutando contra uma série de lesões devido à natureza intensa e explosiva do esporte. Enquanto Wilander acredita que os jogadores em ascensão se adaptarão eventualmente, ele reconhece que suas carreiras não serão como as dos Três Grandes, assumindo uma forma única que devemos nos acostumar.

Renovando a imagem do tênis

Foras das quadras, os Três Grandes, especialmente Federer, tiveram um papel significativo na mudança da percepção pública do tênis.

Jett Wright, agente de tênis na Topnotch Management, observa que o tênis ganhou uma quantidade incrível de relevância cultural, tanto em termos de estilo quanto além, principalmente devido aos feitos dos Três Grandes. O renomado noveliste americano David Foster Wallace até dedicou ensaios à jogada de Federer, elogiando-a como "beleza cinética" e evocando "experiências religiosas" daqueles que tiveram a sorte de testemunhar seus jogos. Além disso, o carisma de Federer, seus Numerous patrocínios de marca e amizade com Anna Wintour transformaram-no em um ícone da cultura pop, movendo a agulha além do mero atletismo.

"Lembro quando Federer foi votado o melhor atleta profissional do mundo", diz Wilander. "E eu nem sei se já tivemos um tenista com isso antes...Não me entendam mal, Pete Sampras, atleta incrível, Björn Borg. Mas com Federer, as pessoas começaram a entender que os tenistas poderiam ser os mais fortes e rápidos, com uma incrível resistência, flexibilidade, individualidade e força mental".

Ao assumir esse papel, Federer abriu caminho para Nadal e Djokovic transcenderem o esporte, ganhando uma base no mundo além do tênis.

Citando Matteo Berrettini e Jannik Sinner como exemplos, Simon Graf, co-autor de "The Roger Federer Effect", explica que a publicidade no tênis viu um aumento significativo nos últimos tempos, com marcas investindo mais no esporte à medida que ele se alinha cada vez mais com as tendências da moda contemporânea. Mais de 40% das marcas aumentaram seus investimentos no tênis nos últimos anos, tornando-o uma opção popular para marcas de vestuário e athleisure, de acordo com a SponsorUnited.

A próxima geração de estrelas está provando seu valor ao ser capaz de impulsionar preços de ingressos altos, com o quinto semifinal mais caro do US Open da história ocorrendo entre Taylor Fritz e Frances Tiafoe, de acordo com o TickPick. As oportunidades aumentadas para mais jogadores garantem que as oportunidades comerciais não estão muito atrás, à medida que as marcas podem cultivar relacionamentos com talentos em ascensão, sabendo que eles têm um significativo potencial para se destacar nos próximos anos.

Com esses jovens astros entrando em cena, as alturas alcançadas pelos Três Grandes gradualmente se tornarão uma lembrança longínqua.

"O esporte sempre avança", diz Cambers. "Parece estranhamente há muito tempo desde que Federer jogou agora. Mas esses caras são tão grandes em termos de personalidade e impacto que eles serão muito sentidos".

A CNN's Jordan Valinsky contribuiu com a reportagem.

