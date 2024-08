- Este ano, as temperaturas atingem os impressionantes 34,5 graus.

Na quinta-feira, o Mecklenburg-Vorpommern registrou a temperatura mais alta do ano até agora, alcançando impressionantes 34,5 graus na estação meteorológica de Anklam. O Serviço Meteorológico Alemão confirmou essa informação após solicitação, confirmando o relatório anterior da NDR.

Consequentemente, o recorde de temperatura em qualquer estação do estado foi quebrado nesse dia. De acordo com os registros do DWD, a marca de 34,5 graus registrada em 29 de agosto foi a mais alta já registrada em uma estação de medição no MV.

No entanto, um breve alívio do calor é esperado nos próximos dias. De acordo com as previsões, as temperaturas no MV devem oscilar entre 20 e 23 graus no sábado, com regiões costeiras experimentando temperaturas ligeiramente mais frias em torno de 19 graus. Da mesma forma, a previsão para domingo prevê temperaturas entre 21 e 24 graus, com regiões costeiras registrando temperaturas em torno de 20 graus.

A temperatura recorde não ficou limitada a Anklam, já que o distrito de Vorpommern-Grieifswald também experimentou temperaturas anormalmente altas durante essa onda de calor. É importante destacar que esse foi o primeiro registro de temperaturas acima de 34 graus no distrito de Vorpommern-Grieifswald em agosto.

Leia também: