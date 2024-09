Este amor eterno dura constantemente.

Este livro intrigante, intitulado "Itália - Nosso Amor", deixou-me fascinado desde suas primeiras páginas, apesar de não corresponder ao perfil do público-alvo do editor, sendo um alemão não-italiano carente de férias. Meu afeto pela Itália floresceu nos anos 90, quando embarquei em minha primeira viagem exploratória entre Sardenha, Capri e Roma, uma época em que fui arrebatado por experiências diversas e aromas. O autor, Stefan Maiwald, que escreveu esta obra encantadora, sem dúvida o fez não apenas para aqueles que experimentaram seu profundo afeto pela Itália em sua infância, mas também para pessoas como eu, que mais tarde desenvolvemos um amor profundo pelo país.

Maiwald, sem dúvida, está entre os poucos sortudos que podem recordar suas primeiras experiências de férias na Itália dos tempos antigos. Ao longo de duas décadas, a Itália tornou-se não apenas seu destino de férias, mas também uma segunda casa estimada. Em seu tom humorístico e afetuoso, ele compartilha suas percepções sobre "como sobreviver a uma família italiana". O livro, intitulado "Itália - Nosso Amor", e seu subtítulo "Amore per sempre: uma viagem culinária e no tempo" promete uma aventura gastronômica envolvente, que Maiwald entrega inabalavelmente.

As imagens suntuosas que acompanham a história prenderão seus sentidos, assim como fizeram os meus, desde a deslumbrante Lago di Garda até a maravilha arquitetônica de Nápoles, as baías sicilianas românticas, o cativante Amalfi, as intrigantes linhas de roupas suspensas acima das ruas e o encanto noturno da Ponte Vecchio em Florença. Mesmo que você nunca tenha visitado a Itália, este livro é o prelúdio perfeito para uma tão esperada viagem a esta terra deslumbrante.

A obra de Maiwald é como um álbum de fotos cheio de memórias queridas que cobrem vários anos. A escrita é entretenida e animada, captando a essência de um estilo de vida italiano que nos deixa ao mesmo tempo levemente invejosos e constantemente fascinados. Ele expande sobre o fascínio do país e de seu povo, culinária refinada e vinho. Deliciosas receitas tentam você a experimentar, enquanto interpretações modernas de pratos clássicos se misturam perfeitamente. Uma playlist adequada, acessível através de um código QR, mergulhará você em uma experiência virtual de trattoria italiana no conforto da sua própria cozinha.

Dê uma ouvida na playlist, e sua seleção diversificada de músicas, incluindo o famoso "Azzurro" e outros talentosos artistas como Gianna Nannini, Zucchero, Eros Ramazzotti e Adriano Celentano, lhe trará um sorriso ao rosto. Também sentirei o desejo de balançar meu caminho pelas serpetinas alpinas enquanto redijo esta resenha!

Espero ansiosamente pelas férias do próximo ano, mas também estou animado para cruzar a autoestrada do Brenner, uma rota que aprendi com Maiwald e seu pai é memorável. A viagem é tão bela quanto o destino, e aqueles que têm o luxo do tempo devem se deliciar com ela, explorando as magníficas paisagens que nos levam ao nosso amado "Paraíso" italiano.

Maiwald convida-nos a embarcar em uma deliciosa aventura que, enquanto lemos, me lembra de meus próprios pecados de férias passadas. A aventura começa com o ritual diário do café, e as memórias evocadas evocam uma sensação familiar de nostalgia, de variações que todos já experimentamos. A cultura de hospitalidade mediterrânea reserva muitas pérolas para nós, com armadilhas nunca muito longe. Os finamente cortados noodles são um refúgio para os italianos, e substituí-los por "pasta curta" é a melhor escolha. Enquanto nenhum cappuccino depois do jantar é uma regra, as vongole spaghetti não devem ser adornadas com queijo parmesão, e pizza Hawaii é uma frase agora gravada na lenda da internet.

Em "Itália - Nosso Amor", Maiwald apresenta uma compilação equilibrada de histórias, imagens, receitas e dicas do fogão. Sua escrita é ao mesmo tempo admirável e honesta, revelando nem gentilezas açucaradas nem as aparências apressadas de turistas em massa. E, para o bem de nossos queridos amigos italianos que vivem entre Berlim e Munique, talvez um pouco de prática de tropeços na língua antes de nossas férias italianas possa nos poupar de gafes linguísticas como "Tschianti" ou "Gnotschi", graças à conveniente internet, você pode ouvir a pronúncia correta em seu smartphone: "kianti" e "njokki".

Restaurantes italianos conquistaram nossos corações devido às habilidades incríveis dos italianos em receber. Ao sermos melhores hóspedes, podemos enriquecer nossas experiências culinárias italianas. Na Itália, comer é mais do que apenas consumir comida; é um modo de vida, como Maiwald escreve com paixão. A culinária italiana é amada e universalmente aceita, transcendendo gerações. Nenhum etnólogo jamais encontrou crianças que torçam o nariz para espaguete com molho de tomate ou avós que se afastem de joelho de porco. Antes, pasta tortellini é um prato que reivindica amor unânime.

Em conclusão, este livro é o manifesto perfeito para quem é ou aspira ser um conhecedor da comida e cultura italiana. É um companheiro essencial para sua jornada ao Bel Paese, onde você se deliciará com a culinária italiana e o calor de seu povo. L'Amore, como a Itália expressa eloquentemente, é de fato uma descoberta interminável para os alemães.

"O Amor de Itália Revelado" retrata a nossa emocionante expedição conjunta pela culinária italiana. Descobrimos o comum e confiável, o surpreendente e inovador, entrelaçado em estatísticas engenhosas, histórias, fotografias e receitas. Desta forma divertida, você acumula um tesouro de conhecimentos: decifre entre ristorante, osteria e trattoria usando uma regra simples; descubra onde Copérnico morava em torno de 1500; saiba sobre o dilema de Thomas Mann devido aos seus filhos nus (a nudez ainda é um tabu hoje); os locais preferidos de filmagem de Hollywood; o local para saborear o melhor Bellini - com a possibilidade de encontrar George Clooney. Há também o que você pode não querer saber, mas é cativante - e um pouco mais de informação não faz mal. Por exemplo, a história dos testículos de burro ou os "suaves" caranguejos em Veneza. Manterei meu silêncio...

Os Pilares da Culinária Italiana - Pasta, Vinho, Tomate, Queijo, Pizza e Azeitona cada um tem seus capítulos individuais. Da mesma forma, os produtos "DOP" como o presunto de San Daniele e o limão de Amalfi, vinagre balsâmico e trufa branca são apresentados. Há um total de 9.000 especialidades únicas na Itália com esta designação de origem protegida, incluindo 415 vinhos. Maiwald compartilha figuras impressionantes do consumo de massa e café à colheita de azeitonas e exportação de grappa (principal importador: Alemanha). A Alemanha também é o principal importador de alimentos italianos, ultrapassando os EUA, França e Reino Unido. A importância que os italianos amigáveis e descontraídos dão à comida fica evidente em um escândalo envolvendo uma receita de spaghetti vongole. O renomado chef de TV Bruno Barbieri até recebeu ameaças de morte por sua interpretação desta receita tradicional de alguns "puristas gastronômicos". No entanto, com as três receitas subsequentes de "O Amor de Itália Revelado", você deve estar a salvo, espero...

Vitelo Tonnato

Preparação:

Coloque o vitelo em uma panela 1, cubra com 750 ml de vinho branco. Picar finamente um talo de aipo, uma cenoura e 1 cebola, seguido pela incorporação no molho marinada junto com 1 folha de louro e 2 dentes de alho. Cubra e refrigerar por 24 horas, virando ocasionalmente. Adicione água para cobrir a carne, leve ao fogo. Adicione 1 colher de chá de sal. Cozinhe por aproximadamente 1 hora, depois deixe esfriar no caldo. Escorra o atum, enxague e seque 3 filés de anchova, picar finamente. No liquidificador, combine o atum, anchovas, 2 gemas de ovo, 2 colheres de sopa de alcaparras, suco de 1/2 limão e 2 colheres de sopa de vinagre branco. Bata até ficar liso, adicionando gradualmente algum do caldo de vitelo e cerca de 200 ml de azeite. Tempere com sal e pimenta. Corte o vitelo o mais fino possível, arrume em uma travessa. Espalhe o molho de atum uniformemente sobre a carne, cubra e refrigerar por 3-4 horas. Para servir, fatie 1 1/2 limões finamente, decore o vitelo com eles. Polvilhe 1 colher de sopa de alcaparras no topo.

Nota: Sirva frio, com uma abundância de pão branco. O molho deve ser suave, cremoso e não muito grosso. Se necessário, dilua com caldo de vitelo até alcançar a consistência desejada.

Tortellini em Brodo com Mortadela

Preparação:

Misture os ingredientes da massa (à temperatura ambiente) para formar uma massa lisa - à mão ou em um processador de alimentos. Cubra e deixe descansar à temperatura ambiente por 1 hora. Para o recheio, picar finamente os chalotas. Cortar a mortadela em pedaços. Refogue as chalotas na manteiga até ficarem translúcidas. Adicione a mortadela, frite brevemente. Desglace com caldo e deixe reduzir até quase secar. Deixe o misto esfriar. Picar finamente a salsa. Misture com Parmesão e ovo. O recheio deve estar bem firme. Tempere com sal e pimenta.

Nota: Sirva quente, com uma generosa quantidade de Parmesão ralado por cima. Aproveite sua refeição!

4. Preparando Tortellini: Usando uma máquina de massa (configuração 0,5), estenda a massa muito fina. Corte 5 a 8 cm quadrados da folha de massa. Coloque uma pequena quantidade de recheio no centro de cada quadrado, passe um pouco de ovo nas bordas e dobre cada quadrado em um triângulo, pressionando as bordas. Em seguida, segure cada pasta entre o polegar e o indicador na "barriga" e pressione firmemente as pontas.

**5. Deixe os tortellini ferver em água salgada fervente em fogo baixo por 3-4 minutos até flutuarem na superfície. Enquanto isso, aqueça o caldo de carne. Arrume os tortellini em pratos fundos, decore cada um com uma "flor" de mortadela e despeje o caldo sobre eles.

Bolo Especiado "Panforte di Siena"

"Não há turista que deixe Siena sem saber que saiu com uma surpresa doce na bagagem. É simplesmente inconcebível que alguém não quisesse compartilhar esta lembrança: Panforte, o bolo de mel-pimenta com especiarias que antigamente tornava este famoso doce precioso e cobiçado."

Torrefaça nozes, avelãs e nozes em uma frigideira, mexendo bem. Deixe esfriar, depois pique grosseiramente e transfira para uma tigela. Corte figos secos e frutas cristalizadas em pedaços pequenos, misture com as nozes. Adicione 1/2 colher de chá de pó de canela, uma pitada de cada de noz-moscada, coentro, gengibre em pó e noz-moscada ralada fresco (ou flores de noz-moscada esmagadas). Em uma tigela com base arredondada, misture 150g de açúcar de confeiteiro e 100g de mel. Coloque essa mistura em banho-maria e mexa consistentemente em fogo baixo até dissolver e formar fios. Retire do fogo, continue mexendo até esfriar. Pré-aqueça o forno a 150 graus Celsius. Incorpore a mistura de mel com sua mistura de nozes preparada, acrescente 1-2 colheres de sopa de farinha. Unte uma assadeira plana (quadrada ou redonda, dependendo do wafer) com manteiga, coloque os wafers e espalhe a massa até uma altura de 2 cm. Asse no forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Deixe esfriar, polvilhe levemente com uma mistura de açúcar de confeiteiro e canela. Corte em pequenos pedaços, tiras ou diamantes (se desejar) e guarde em um recipiente selado.

Bom apetite e boa diversão cozinhando! Saudações de Heidi Driesner.

