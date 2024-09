- Estatísticas Revisadas Mostram Melhoria da Receita Per Capita para a Nação

Devido às figuras populacionais revisadas do censo de 2022, publicadas no verão, a Rheinland-Pfalz é projetada para receber milhões de euros a mais após 2024. De acordo com a resposta da Ministra das Finanças Doris Ahnen (SPD) a uma pergunta parlamentar da líder do grupo Verde Pia Schellhammer, o estado espera receber mais 50 milhões de euros neste ano. Esta figura aumenta progressivamente, alcançando aproximadamente 60 milhões de euros em 2028. Enquanto isso, a Rheinland-Pfalz é governada por uma coligação de trânsito de luz composta por SPD, FDP e Verdes.

O aumento dos fundos decorre de alterações nas estatísticas populacionais entre os estados federais, que afetam significativamente a forma como a receita de IVA é distribuída entre eles. O Instituto Ifo de Munique havia calculado em julho que a Rheinland-Pfalz receberia mais 50 milhões de euros neste ano, uma conclusão também apoiada pelo governo do estado.

Os resultados do censo revelaram uma queda na população da Alemanha de cerca de 1,4 milhões de pessoas. Como resultado, a Rheinland-Pfalz também experimentou uma queda populacional, mas a uma taxa menor do que outros estados federais, resultando em uma participação populacional relativamente maior para o estado. De acordo com a data de referência do censo de 15 de maio de 2022, aproximadamente 4,09 milhões de pessoas residiam na Rheinland-Pfalz, o que representa uma queda de 1,4% em relação às previsões baseadas em projeções populacionais.

O governo de trânsito de luz na Rheinland-Pfalz deve apresentar seus planos orçamentários para os anos de 2025 e 2026 em Mainz na terça-feira. De acordo com a Ministra das Finanças Ahnen, a receita adicional de IVA esperada já foi considerada nestes planos.

As figuras populacionais revisadas, que levaram a mudanças nas estatísticas populacionais, influenciaram significativamente a distribuição da receita de IVA entre os estados, resultando em uma receita de IVA adicional para a população da Rheinland-Pfalz. Devido à queda na população da Alemanha, mas a uma taxa menor na Rheinland-Pfalz, o estado se beneficiou de uma participação populacional relativamente maior, contribuindo para o aumento projetado de receitas após 2024.

Leia também: